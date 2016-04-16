İç mekan bitkileri için ideal ışık ve aydınlatma türleri nelerdir ?

Işık, bitkilerin yeşermesi ve canlı olması için en temek ihtiyaçlardan biridir. İç mekanlarda ışık şiddeti az olduğunda veya ışık iç mekanlara hiç ulaşmadığında bitkiler yetişemez. Işığın yetersiz olması demek , bir bitkinin yetişmesinin sınırlı olması demektir. Bu durumu göz önünde bulundurursak evimizin içinde yeşil ve canlı bitkiler yetiştirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu oranda ışık almasını sağlamalıyız. Peki evlerimizde nasıl yeterli doğal ışık oluşmasını sağlamalı, doğal ışık yetersiz ise hangi ışık türlerini kullanmalıyız ? Evinizin bulunduğu cephelerden aldıkları doğal ışık ile evimizde çiçek ve yeşil bitki gelişimi sağlanabilir. Eğer eviniz cepheden yeterli doğal ışığı alıyorsa bitki canlı bir yeşil renge sahip olacak, daha hızlı gelişecek ve daha görse bir çiçek haline gelecektir. Aldığı doğal ışık ile fotosentez olayını gerçekleştirecek ve evinizin daha fazla oksijene sahip olmasını sağlayacaktır. Ancak eviniz yeterli doğal ışık alamıyorsa yapmanız gereken evinize doğal ışığın daha fazla girmesini sağlamak için mevcut pencerelerin daha geniş pencereler haline gelmesini sağlamak, beton ve tuğla duvarların yerine cam duvarlar yaparak güneş ışığının evinizin içine daha fazla girmesini sağlamaktır. eviniz pencerelerin genişletilmesi veya duvarlarınızın cam duvar yapılması için uygun değil ise çatı kullanılarak ışıklıklar yapılması ile evinize daha fazla güneş ışığı girmesi sağlanabilir. Işıklıklar çatıda olduğu için açılacak ışıklık ölçülerinin çok önemi yoktur. Güneşi doğrudan göreceği için ışıklık boyutu ne olursa olsun eviniz daha fazla ışık alacak ve iç mekan bitkileriniz daha hızlı bir gelişim göstererek daha daha renkli ve daha estetik bir hale gelecektir. Bitkilerin gelişimi için gerekli olan ışık şiddeti optimal ışık şiddetidir. Işık şiddeti optimal düzeyde olmadığında bitki gerekli gelişimi göstermez. Bu nedenle doğal ışık düzeyi optimal olmadığında ve imkanlar optimal düzeye getirilmesine izin vermediğinde yapılması gereken işlem farklı yapay ışık türlerini kullanmak ve optimal ışık düzeyini oluşturmaktır. Yapay ışık türleri arasında bitkilerin gelişimi için çok yararlı ve faydalı ışık türleri bulunur. Yapay ışık türleri tercih edilirken evinizde bulunan bitkilerin türleri ve yaşam sürelerini bilmek ve bildiğiniz bilgilere göre hareket etmek gerekir. Mevsimsel ve gün aydınlığında çiçek açan bitkiler için farklı, yıllık yeşil bitkiler için farklı ve gün ışığı ihtiyacı olan bitkiler için farklı ışık türleri kullanılması gereklidir. Yapay ışık sistemleri tasarlanırken öncelikle ele alınması gereken konu bitki türü için gerekli olan optimal ışık düzeyinin belirlenmesidir. optimal ışık düzeyi belirlendikten sonra tasarım bu ışık düzeyine göre yapılır. Bu sayede bitki kendiliğinde hızlı bir gelişim göstererek eviniz bir bahçe haline gelecektir. Bir diğer önemli faktör de ışık türleridir. Günümüzde bitkilerin yaşamlarını sürdürebildikleri floresan, neon, led, solar ışık gibi ışık türleri vardır. Evinizde yer alan bitki türlerine göre bu yapay ışık türlerinden birini tercih etmelisiniz. Her bitki her ışık türünde verimli bir gelişim göstermeyeceğinden bitki türü – yararlı ışık türü seçimi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Genellikle bitkiler için gün ışığı ile aynı olan floresan ışık tercih edilmektedir. Bitkilerin gelişimlerini sağlamaları ve fotosentez yapmaları için gerekli olan doğal ışık ile benzer olduğu için floresan ışıklar kullanılmaktadır. sizlerde evlerinizde yer alan aydınlatma sistemleri içerisine floresan ışıkları ekleyerek evinizde ışık sistemleri ile bitkileri ve çiçeklerinizi canlı ve daha estetik bitkiler haline getirerek uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz. Floresan dışında tercih edilen bir diğer ışık türü de led sistemleridir. led sistemleri de gün ışığı ile aynı lüx derecesinde aydınlatma sağladığı için bitkiler led ışık sistemlerinde de gelişim göstermekte ve ışık ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu nedenle evlerinize doğal ışık yeterli derece de giremiyorsa mutlaka led ışık sistemlerini aydınlatma tasarımları içerisine eklemelisiniz. Aydınlatma tasarımları içinde çok az kullandığımız solar ışık ve neon ışıklarda bitkilerin gelişimlerine faydalı ışık türleridir. Özellikle neon ışık türü bazı bitkiler için temel ihtiyaçtır. evinizde bu tür bitkilerden bulunduruyorsanız neon ışık türünü mutlaka aydınlatma tasarımınız içine almalısınız. Evinizde canlı yeşil bitkiler, çiçekler ve bodur ağaçlar olmasını istiyorsanız mutlaka ihtiyaç duyduğu ışık miktarını ve türünü eviniz içinde olacak şekilde bir tasarım yapmalısınız. Bu konuda homify sayfamızda yer alan dekorasyon ve aydınlatma sistemlerini incelemeli ve çiçeklerin ışığa karşı konumlandırılmaları ve doğru ışık türünün kullanımı ile ilgili fikir edinmelisiniz.



