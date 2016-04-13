Oturma grubumu nasıl daha verimli konumlandırabilirim?

Amerikan dizilerinden hatırladığımız, kanepenin oturma odasını ortaladığı modernistlerden misiniz, yoksa oturma grubunun en azından bir kısmının duvara dayalı olması gerektiğini düşünen iflah olmaz dekorasyon muhafazakarlarından mı? Her ne olursa olursa olsun bir oturma odasının en önemli parçası oturma grubu, onun da en önemli parçası kanepedir. Ve belki de (özellikle akşamları ve haftasonları) en çok zaman geçirilen yerlerden biri olan bu kanepenin çevresinin sizler için önemi tartışmasızdır. Keyfini süreceğiniz, yorgunluğu üzerinizden atacağınız bu ‘özel alan’ın, bu görünmeyen ‘dokunulmazlık küresi’nin dekorasyonu da sizin için ayrı bir ehemmiyete sahip olabilir. Dolayısıyla buranın dekorasyonuna fazlasıyla özen göstermek şaşırtıcı bir davranış biçimi değildir.
Kanepenin konumlandırılmasında iki seçeneğe sahipsiniz: Ya kanepenin sırtını duvara vereceksiniz, ki bu durumda duvarın nasıl dekore edileceği devreye girer, veya son zamanlarda daha yaygın görüldüğü üzere kanepenin ardında bir alan bırakacaksınız. Bu durumda elbette arkada bırakılan mekanın nasıl dekore edileceği ve ne amaçla kullanılacağı sorusu ortaya çıkıyor ki, zaten bugünkü yazımızın amacı da bu soruya bazı cevaplar türetmeye çalışmaktır. Biz bu konuda çeşitli alternatifleri, seçtiğimiz görsellerimiz yardımıyla sizlere yeni fikirler sunmak amacıyla önünüze getireceğiz ancak sizin odanızdaki dekorasyonu belirleyecek olan hiç kuşku yok ki, odanızın şekli ve boyutları olacaktır. Zira bu konuda ve çeşitli alternatifler üretme babında, dekorasyon tüketicilerinin en büyük kısıtları bunlardır. Bu doğrultuda, elinizde verili olarak bulunan mekanın boyutları göz önünde bulundurarak bir çözüme gitmek, önce konumlandırmaya karar vermek, daha sonra da favori tarzın yönlendiriciliğinde sıradaki tercihleri yapmak en akıllıcası olacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, duvara ya da köşeye konumlandırılan bir kanepe ve oturma grubu, bir duvar dekorasyonu sorusuyla bizi karşı karşıya bırakmış demektir. Bu konuyu aşağıda ayrıntılı inceleyeceğiz ancak birçok örneğini sitemizin ilgili sayfalarında da bulabileceğiniz gibi bugün artık duvar dekorasyonunda da akla hayale sığmayacak kadar çok alternatif mevcut, bu konuda sizden önceki kuşaklara göre şanslısınız. Öte yandan oturma grubunu mekanın ortasına konumlandırmak istediğinizde de yine aynı şekilde, arkada kalan alanın dekorasyonu için belki de daha fazla seçeneğe sahip oluyorsunuz. Bu bazen seçiminizi zorlaştıran bir etken olabilir. Her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrarlamakta bir sakınca yok; konu biraz da sizin yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze kalmış durumda. Şimdi konuyu biraz daha açalım.
Giriş kısmında oturma odamızın yatak odasından sonraki en önemli dinlenme alanımız olduğunun altını çizmiştik. Sürekli mekan değiştirme gereği hisseden okurlarımızdan iseniz, siz daha da ileri gidip oturma grubunuzun arkasında bir üçüncü dinlenme alanı daha oluşturabilirsiniz. Tıpkı fotoğrafta gördüğünüz örnekteki gibi. Elbette evinizin ve mekanınızın da buna müsaade eder bir karakterde olması gerekir. Ama eğer imkanınız varsa bu fırsatı kaçırmayın deriz, herkese nasip olmayan bir lüks ne de olsa.
Madem ki kanepenizi duvara yaslamaya karar verdiniz öyleyse işe duvarı güzelleştirmekle başlayın. Kırmızı tuğladan veya taştan, retro bir duvara sahip olabilen şanslı okuyucularımız bu işe 1-0 önde başlıyorlar. Zira bu tarz duvarların bizatihi kendileri adeta bir sanat eseri gibi kendini belli ediyor, dikkat çekiyor. Ancak bunun dışında da bazı yöntemler var, örneğin son zamanlarda tekrar gözde hale gelen duvar kağıtları, özellikle bunların üç boyutlu olanları. Daha önce değindiğimiz gibi sınırsız sayıda duvar kağıdı örneğini sitemizin ilgili sayfalarında bulabilirsiniz. Bunun dışında, daha entelektüel bir görüntü elde etmek istiyorsanız, duvarınızı fotoğraf veya resim gibi sanat eserleriyle süslemek, abartıya kaçılmadığı sürece oldukça etkili ve çık yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Çalışmak için mutlaka ayrı bir odaya ihtiyacım var diyenlerden değilseniz eğer, bir oturma odasına da pekala bir çalışma alanı entegre edilebilir. Tıpkı fotoğraftaki gibi: Basit, sade, net ve işlevsel. Fotoğraftaki dekorasyon Japon bir tasarımcıya ait, dolayısıyla Uzak Doğu’nun iç mimari karakteristiğini yansıtıyor. Bu oldukça çekici dekorasyondan esinlenmemizde bir sakınca yok, siz de kolayca ve abartıya kaçmadan çalışma alanınızı oturma odanıza taşıyabilirsiniz, özellikle de yalnız yaşayan ve evinde alan sorunu çekenlerden biri iseniz. Kompakt evler, stüdyo daireler için oldukça ideal bir çözüm.
Bilhassa boyut açısından daha mütevazi evlerde oturan okurlarımızın yemek alanı ve oturma odasını birleştirmeleri hem normal hem de kaçınılmaz bir durum olmakla birlikte, bunun açık alan uygulamalarının; yani ev içinde mekanları duvarla ayırmama şeklinde kısaca özetlenebilecek uygulamaların popüler hale gelmesi nedeniyle bir modaya dönüştüğünü de gözden kaçırmamak gerek. Bilgece Tasarım isimli firmamızın fotoğrafta örneğini gördüğünüz modelindeki başarılı uygulamanın benzerini siz de evlerinizde kullanabilir, böylece hem daha pratik hem de sıcak ve samimi bir dekorasyon yakalayabilirsiniz. Mekanınız uygunsa ve buna el veriyorsa mutlaka deneyin ve arkadaşlarınızla ya da ailenizle her iki alanda da keyifli saatler geçirin.
Çiçek seven okurlarımız da bu hobilerini ya da zevklerini genelde dekorasyona, özelde de oturma odası dekorasyonlarına uygulayabilirler. Oturma grubunuzun çevresinde çiçeklerin bulunduğu bir alana izin vermek, evinizi canlı, parlak, ferah, neşeli ve samimi gösterme yolunda büyük bir avantaj sağlayacak ayrıca da çiçeklerin etkisiyle size daha rahat ve huzurlu bir ortam sağlayacaktır. Bu tarz bir dekorasyondan daha fazla randıman alma adına nisbeten daha uzun ömürlü çiçekler seçmek, bulunduğunuz yerin iklimine uyum sağlayacak türleri tercih etemek ve sizin veya ailenizin bir üyesinin alerjisi bulunup bulunmadığı gibi detaylara dikkat etmek önemlidir.
Ayna kullanmak, parlaklığı, aydınlığı ve ferahlığı arttırması ve içinde bulunduğu mekanı olduğundan daha büyük göstermesi sebebiyle özellikle boyut açısından daha mütevazi mekanlarda özellikle seçilen dekorasyon elemanlarındandır. Oturma grubunuzun ardındaki duvarı çeşitli boyda, şekilde ve tarzda aynalarla süslemek, evinize derinlik, büyüklük,, genişlik ama her şeyden önce şıklık katacaktır.
Odanıza entelektüel, saygın ve kişilikli bir hava vermenin yollarından biri yukarıda bahsettiğimiz gibi sanat eserleri yerleştirmek ise, diğeri de hiç kuşku yok ki şık ve dolu bir kitaplığa sahip olmaktır. Klasik örneklerden de olsa, fotoğrafta gördüğünüz gibi daha modern ve sıradışı örneklerden biri de olsa, odada bir kitaplığın bulunmasının her zaman bir saygınlığı ve itibarı vardır. Bunu, yazımızın konusuna da uygun olarak kanepeninizin yanına veya yakınına yerleştirmek size ayrıca pratik kolaylıklar da sağlayacaktır.
Otuma odası dekorasyonu zevkli ama zor bir iştir. Diğer odalara göre daha fazla seçenek içermesi bu zorluğun kaynaklarından biridir. Oturma odanızın düzenlenmesi konusunda kafanız karşıksa uzmanların görüşlerine başvurmanızı öneririz. Bunun dışında sitemizdeki oturma odası dekorasyonuyla ilgili yazıları da takip edebilirsiniz. Örneğin daha önce sitemizde yaynılanmış olan ve ‘Oturma odamda televizyon için en ideal yer neresi olmalıdır?’ başlıklı yazımız gibi.