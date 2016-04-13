Oturma grubumu nasıl daha verimli konumlandırabilirim?

Amerikan dizilerinden hatırladığımız, kanepenin oturma odasını ortaladığı modernistlerden misiniz, yoksa oturma grubunun en azından bir kısmının duvara dayalı olması gerektiğini düşünen iflah olmaz dekorasyon muhafazakarlarından mı? Her ne olursa olursa olsun bir oturma odasının en önemli parçası oturma grubu, onun da en önemli parçası kanepedir. Ve belki de (özellikle akşamları ve haftasonları) en çok zaman geçirilen yerlerden biri olan bu kanepenin çevresinin sizler için önemi tartışmasızdır. Keyfini süreceğiniz, yorgunluğu üzerinizden atacağınız bu ‘özel alan’ın, bu görünmeyen ‘dokunulmazlık küresi’nin dekorasyonu da sizin için ayrı bir ehemmiyete sahip olabilir. Dolayısıyla buranın dekorasyonuna fazlasıyla özen göstermek şaşırtıcı bir davranış biçimi değildir.

Kanepenin konumlandırılmasında iki seçeneğe sahipsiniz: Ya kanepenin sırtını duvara vereceksiniz, ki bu durumda duvarın nasıl dekore edileceği devreye girer, veya son zamanlarda daha yaygın görüldüğü üzere kanepenin ardında bir alan bırakacaksınız. Bu durumda elbette arkada bırakılan mekanın nasıl dekore edileceği ve ne amaçla kullanılacağı sorusu ortaya çıkıyor ki, zaten bugünkü yazımızın amacı da bu soruya bazı cevaplar türetmeye çalışmaktır. Biz bu konuda çeşitli alternatifleri, seçtiğimiz görsellerimiz yardımıyla sizlere yeni fikirler sunmak amacıyla önünüze getireceğiz ancak sizin odanızdaki dekorasyonu belirleyecek olan hiç kuşku yok ki, odanızın şekli ve boyutları olacaktır. Zira bu konuda ve çeşitli alternatifler üretme babında, dekorasyon tüketicilerinin en büyük kısıtları bunlardır. Bu doğrultuda, elinizde verili olarak bulunan mekanın boyutları göz önünde bulundurarak bir çözüme gitmek, önce konumlandırmaya karar vermek, daha sonra da favori tarzın yönlendiriciliğinde sıradaki tercihleri yapmak en akıllıcası olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, duvara ya da köşeye konumlandırılan bir kanepe ve oturma grubu, bir duvar dekorasyonu sorusuyla bizi karşı karşıya bırakmış demektir. Bu konuyu aşağıda ayrıntılı inceleyeceğiz ancak birçok örneğini sitemizin ilgili sayfalarında da bulabileceğiniz gibi bugün artık duvar dekorasyonunda da akla hayale sığmayacak kadar çok alternatif mevcut, bu konuda sizden önceki kuşaklara göre şanslısınız. Öte yandan oturma grubunu mekanın ortasına konumlandırmak istediğinizde de yine aynı şekilde, arkada kalan alanın dekorasyonu için belki de daha fazla seçeneğe sahip oluyorsunuz. Bu bazen seçiminizi zorlaştıran bir etken olabilir. Her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrarlamakta bir sakınca yok; konu biraz da sizin yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze kalmış durumda. Şimdi konuyu biraz daha açalım.