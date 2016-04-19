Küçük banyoları özel olarak dekore etmenin yolları

Yaşam alanı olarak kullandığımız evlerimizin önemli bir alanı olan banyolar, kişisel olarak özel alanlar olduğu için diğer alanlara göre daha özenli bir şekilde dekore edilir. Banyolar sağlık, temizlik ve dinlenme açısından aktivitelerimizi gerçekleştirdiğimiz, bazı durumlarda özel depolama alanları olarak kullandığımız, kişisel kozmetik eşyalarımızı muhafaza edip kişisel bakım yaptığımız alanlar olduğundan daha titiz bir çalışma yapılması gerekir. Banyo dekorasyonları için modern dekorasyon fikirleri her geçen gün yaygınlaşmakta, kişisel tercihlerinizin yanında ortak fikirler ile birlikte banyo dekorasyonları yapılmaktadır. Eviniz için yapacağınız dekorasyonlarda karşılaşacağınız bir çok zorluk vardır. Bu zorlukların başında banyo için ayrılana alanların boyutlarının çok büyük veya çok küçük olması gelir. Banyolar genel olarak sade ve minimalist olarak dekore edildikleri için geniş hacimlere sahip banyolar için minimalist dekorasyonlar çok kötü görünecek, mobilyaların banyoyu dolduramadığı algısı oluşacaktır. Bu nedenle standart mobilyalar dışında farklı mobilyalar kullanılmalı ve geniş banyoların dolu görünmesi sağlanmalıdır. Bu durumun aksi olan dar boyutlu banyolarda dekorasyon işi daha zordur. Özellikle apartman ve sitelerde odaların daha geniş olmasını sağlamak için banyolar çok küçük ve dar olarak yapılmakta ve havalandırılması sağlanamamaktadır. Küçük banyoları dekore ederken öncelik özel bir banyo dekorasyonu yapılması gereklidir. Özel bir banyo dekorasyonundan sonra banyonun geniş görünmesi için özel tedbirler alınmalı ve dekorasyon estetiği korunarak dar olan dezavantaj avantaja çevrilmelidir. Peki dar ölçülere sahip banyolar nasıl geniş bir şekilde dekore edilebilir ve estetik açıdan eksiksiz olması sağlanabilir ?
Bu sorunun cevabı tamamen banyo sahibinde gizlidir. Ev sahibinin kişisel özelliklerine göre bir banyo dekorasyonu yapılırken banyonun geniş görünmesini sağlamak adına ayna kullanmalısınız. Aynalar bulundukları alanları daha geniş gösteren ve daha görsel hale getiren unsurlar olduğu için dar alanlarda özellikle kullanılırlar. Aynalar yansıtıcı özellikleri nedeniyle bulundukları alanları daha geniş gösterirler. Bu nedenle banyolarınız da mutlaka ayna kullanmalısınız. Lavabolarda kullanacağınız aynaların boyutları büyütülmeli, duvarlar aynalar ile kaplanarak dar banyolar daha geniş gösterilmelidir. Banyo da yer alan dolaplarınızı ve mobilyalarınızın dış yüzeylerini aynalar ile kaplayarak görsel açıdan estetik bir banyoya sahip olabilirsiniz. Banyolarınızı daha geniş göstermek adına yapacağınız bir diğer önlem ise banyolarda kullanacağınız fayansları yansıtıcı özellikleri olan, estetik açıdan üst düzey ve açık renk ve desenlere sahip fayanslardan tercih etmelisiniz. Fayansların açık renkte olması, parlak yüzeylere sahip olması dar olan banyoyu daha geniş göstereceği gibi şık ve zarif bir banyo haline de getirecektir. Banyoların dar olmasını önlemek adına banyo da muhafaza edilen temizlik malzemelerinin daha geniş bir temizlik odasında muhafaza edilmesi ve küçük eşyaların banyodan temizlenmesi gereklidir. Bu sayede banyolarınızda ayak altında kalan ve kalabalık oluşturan mobilyalardan kurtulmuş olursunuz. Ortadan kaldıracağınız eşyalar ile dar olan banyo da daha fazla yer kaplanmasını önleyerek dar dezavantajını geniş banyo avantajına çevirebilirsiniz. Dar banyoların karanlık havasını değiştirmek için yapmanız gereken bir diğer tedbir de banyo içerisinde aydınlık gösterecek açık renkli boyalar tercih edilmeli ve mobilyaların açık renk ve desenlere sahip olmasını sağlamalıyız. Açık tonlar tüm alanları daha ferah ve daha geniş gösterdiği için, dar olan odaların insanları boğan havasından kurtardığı için açık renkler tercih edilmelidir. Duvar fayanslarında olduğu gibi zemin kaplaması olarak açık renkli ve parlak yüzeylere sahip zemin kaplama malzemesi tercih edilmelidir. Bu sayede banyonuz çok ferah ve çok açık tonlarda olacak ve daha geniş görünecektir. Banyo dekorasyonları ile ilgili olarak homify banyo dekorasyon örneklerinin yer aldığı banyo sayfamızı ziyaret edebilir ve dar banyolar ile ilgili dekorasyonları inceleyebilirsiniz.
Bütün banyolarda en az bir adet ayna yer almaktadır. Küçük ve dar banyo dekorasyonlarında ayna sayısını imkanlar dahilinde maksimum düzeye çıkarmalı ve banyonun hem daha görsel olmasını hem de daha ferah olmasını sağlamalısınız.Aynalar yansıtma özelliği olan nesneler oldukları için banyo içerisinde daha derin bir görsellik oluşturacak ve dar bir banyonun daha geniş görünmesini sağlayacaktır. Aynaları kullanırken dikkat edeceğiniz bir diğer husus banyo içerisinde konumlandırmadır. Doğru bir konumlandırma ile banyonuzu geniş bir banyo gibi gösterebilir, estetiğine estetik katarak şık bir banyo sahibi olabilirsiniz.
Küçük banyolar dekore edilirken doğru renkler tercih etmek çok önemlidir. Doğru renklerin seçilmesi ve koyu renkler yerine açık tonlu renkler olan bej, beyaz, pembe gibi renkleri tercih etmek dar banyoyu daha geniş ve daha ferah gösterecektir. Ancak banyonun tamamının tek renkte olması da banyo da gözleri yorabilir. Bu nedenle banyo içerisinde en az iki açık rengin tercih edilmesi görsel açıdan da katkı sunacaktır. Fayans ve seramik tercihlerinde açık renkleri renklendirecek gri, turuncu, nar çiçeği ve fuşya renkleri tercih edildiğinde banyonuz çok renkli olacaktır. Dar olan banyo renkli ve ferah bir banyo haline gelerek evinizin genel konseptini daha görsel hale getirecektir.
Banyonuzda saklamak istediğiniz kozmetik eşyalarınızı, elbiselerinizi vb aksesuarlarınızı depolamak için özel dolaplar yapmalısınız. Bu dolapların banyo içinde kalabalık görünmemesi için banyo dolaplarınızın dış yüzeylerini ayna ile veya yansıtıcı özelliği olan parlak taşlar ile kaplayarak daha estetik ve daha zevkli bir banyo dolabı haline getirebilirsiniz. Ayrıca banyo dolapları dışında özel cam raflar tercih ederek duvarlarda estetik açıdan mükemmel görünen bir banyo depolama alanı oluşturabilirsiniz. Lavabo altında yer alan alanları ayna kapaklar ile kaplayarak özel bir depolama alanı oluşturabilirsiniz.
Mutfaklarda olduğu gibi banyolarınızda da parlak ve renkli fayanslar tercih etmeniz dar banyoların daha ferah olmasını sağlayacağı gibi yansıtıcı özelliğinden dolayı banyolar daha estetik olacaktır. eğer fayansları parlak ve renkli şekilde seçmezseniz dar olan banyonuz boğucu bir havaya sahip olacaktır. Örnek resimde yer alan banyo dekorasyonunda parlak fayanslar tercih edilerek banyonun daha ferah olması sağlanmıştır.
Dar banyolarda dekorasyon yapılırken mümkün olduğunca lavaboların küçük seçilmesi gereklidir. Lavabolar ne kadar küçük seçilirse banyo içerisinde yer alan harekat alanı o kadar geniş olur. Banyo da kullanacağınız dekorasyon genellikle temizlik ve kişisel bakım için kullanılacak bir lavabo olduğundan minimal ölçülere sahip lavabolar tercih edilmesi yerinde olacaktır. Örnek resimde yer alan banyo dekorasyonunda lavabolar minimal ölçülerde seçilmiş ve banyonun daha geniş olması sağlanmıştır.
Dar banyoların dekorasyonlarında geniş alanlar bırakabilmek için bütün tesisat aksesuarları minimal ölçülere sahip olacak şekilde tercih edilmelidir. Musluklar hem küçük ve minimal hem de estetik açıdan banyoyu daha görsel hale getirecek modellerden seçilerek yapılmalı ve banyo daha ferah bir şekilde dekore edilmelidir. Örnek resimde yer alan banyo dekorasyonunda küçük bir lavabo ve musluk tercih edilerek banyo içerisinde daha geniş yer bırakılmıştır.