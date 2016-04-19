Küçük banyoları özel olarak dekore etmenin yolları

Yaşam alanı olarak kullandığımız evlerimizin önemli bir alanı olan banyolar, kişisel olarak özel alanlar olduğu için diğer alanlara göre daha özenli bir şekilde dekore edilir. Banyolar sağlık, temizlik ve dinlenme açısından aktivitelerimizi gerçekleştirdiğimiz, bazı durumlarda özel depolama alanları olarak kullandığımız, kişisel kozmetik eşyalarımızı muhafaza edip kişisel bakım yaptığımız alanlar olduğundan daha titiz bir çalışma yapılması gerekir. Banyo dekorasyonları için modern dekorasyon fikirleri her geçen gün yaygınlaşmakta, kişisel tercihlerinizin yanında ortak fikirler ile birlikte banyo dekorasyonları yapılmaktadır. Eviniz için yapacağınız dekorasyonlarda karşılaşacağınız bir çok zorluk vardır. Bu zorlukların başında banyo için ayrılana alanların boyutlarının çok büyük veya çok küçük olması gelir. Banyolar genel olarak sade ve minimalist olarak dekore edildikleri için geniş hacimlere sahip banyolar için minimalist dekorasyonlar çok kötü görünecek, mobilyaların banyoyu dolduramadığı algısı oluşacaktır. Bu nedenle standart mobilyalar dışında farklı mobilyalar kullanılmalı ve geniş banyoların dolu görünmesi sağlanmalıdır. Bu durumun aksi olan dar boyutlu banyolarda dekorasyon işi daha zordur. Özellikle apartman ve sitelerde odaların daha geniş olmasını sağlamak için banyolar çok küçük ve dar olarak yapılmakta ve havalandırılması sağlanamamaktadır. Küçük banyoları dekore ederken öncelik özel bir banyo dekorasyonu yapılması gereklidir. Özel bir banyo dekorasyonundan sonra banyonun geniş görünmesi için özel tedbirler alınmalı ve dekorasyon estetiği korunarak dar olan dezavantaj avantaja çevrilmelidir. Peki dar ölçülere sahip banyolar nasıl geniş bir şekilde dekore edilebilir ve estetik açıdan eksiksiz olması sağlanabilir ?

Bu sorunun cevabı tamamen banyo sahibinde gizlidir. Ev sahibinin kişisel özelliklerine göre bir banyo dekorasyonu yapılırken banyonun geniş görünmesini sağlamak adına ayna kullanmalısınız. Aynalar bulundukları alanları daha geniş gösteren ve daha görsel hale getiren unsurlar olduğu için dar alanlarda özellikle kullanılırlar. Aynalar yansıtıcı özellikleri nedeniyle bulundukları alanları daha geniş gösterirler. Bu nedenle banyolarınız da mutlaka ayna kullanmalısınız. Lavabolarda kullanacağınız aynaların boyutları büyütülmeli, duvarlar aynalar ile kaplanarak dar banyolar daha geniş gösterilmelidir. Banyo da yer alan dolaplarınızı ve mobilyalarınızın dış yüzeylerini aynalar ile kaplayarak görsel açıdan estetik bir banyoya sahip olabilirsiniz. Banyolarınızı daha geniş göstermek adına yapacağınız bir diğer önlem ise banyolarda kullanacağınız fayansları yansıtıcı özellikleri olan, estetik açıdan üst düzey ve açık renk ve desenlere sahip fayanslardan tercih etmelisiniz. Fayansların açık renkte olması, parlak yüzeylere sahip olması dar olan banyoyu daha geniş göstereceği gibi şık ve zarif bir banyo haline de getirecektir. Banyoların dar olmasını önlemek adına banyo da muhafaza edilen temizlik malzemelerinin daha geniş bir temizlik odasında muhafaza edilmesi ve küçük eşyaların banyodan temizlenmesi gereklidir. Bu sayede banyolarınızda ayak altında kalan ve kalabalık oluşturan mobilyalardan kurtulmuş olursunuz. Ortadan kaldıracağınız eşyalar ile dar olan banyo da daha fazla yer kaplanmasını önleyerek dar dezavantajını geniş banyo avantajına çevirebilirsiniz. Dar banyoların karanlık havasını değiştirmek için yapmanız gereken bir diğer tedbir de banyo içerisinde aydınlık gösterecek açık renkli boyalar tercih edilmeli ve mobilyaların açık renk ve desenlere sahip olmasını sağlamalıyız. Açık tonlar tüm alanları daha ferah ve daha geniş gösterdiği için, dar olan odaların insanları boğan havasından kurtardığı için açık renkler tercih edilmelidir. Duvar fayanslarında olduğu gibi zemin kaplaması olarak açık renkli ve parlak yüzeylere sahip zemin kaplama malzemesi tercih edilmelidir. Bu sayede banyonuz çok ferah ve çok açık tonlarda olacak ve daha geniş görünecektir. Banyo dekorasyonları ile ilgili olarak homify banyo dekorasyon örneklerinin yer aldığı banyo sayfamızı ziyaret edebilir ve dar banyolar ile ilgili dekorasyonları inceleyebilirsiniz.



