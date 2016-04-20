Evinizi ışık hızında temizlemenin yolları

Ve işte geldik son adıma. Hava çok soğuksa dahil birkaç dakikalığına evi havalandırmak son derece önemlidir. Evin içinde kendimizin alışık olduğu için hissetmediği kokular kapıdan yeni giren konuklar için çok belirgin ve rahatsız edici olabilir. O nedenle evi güzelce bir havalandırmalıyız. Sonrasında, eğer arzu edersek oda parfümleri, kokulu mumlar ya da tütsü ile evimize hoş kokular sağlayabiliriz. Hoş kokulu bir yüzey temizleme deterjanı da iş görecektir. Eğer imkanınız varsa, oturma odasına koyacağınız taze bir çiçek demeti de ortamda hem ferah bir atmosfer yaratır hem de şık bir görünüm sağlar.

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