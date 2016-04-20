Evinizi ışık hızında temizlemenin yolları

Bugünkü yazımız temizlik hakkında… Ama tabiri caizse, birçoğumuzun göstermelik temizlik olarak adlandırdığı, acil durumlarda yapılabilecek yüzeysel bir temizlik hakkında. Bir anda öğleden sonra misafir ağırlayacağımızı öğrendiğimiz o zamanlar için misal. Aslında ev temizliği konusunda oldukça tiziz bir halkız ve birçoğumuz evimizi düzenli bir şekilde temizlediğimiz için evlerimiz hiçbir zaman korkunç düzeylerde kirlenmiyor. Ağır deterjanlarla barışık (ki bu da son derece zararlı, son derece yanlış bir durum, konuyu ’Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?’ başlıklı yazımızda mutfak özelinde inceledik) olmamız, eve ayakkabılar ile girmeyişimiz, yaptığımız düzenli toz alma, yer silme işlemleri sayesinde çat kapı gelen misafirlerimizi ağırlamakta çekinmeyeceğimiz düzenimiz zaten kurulu… Ama bazen? Bazen insanın içinden temizlik yapmak pek gelmez. Misafir ağırlamak da. İlkini keyfimiz bilir, canımız o hafta temizlik yapmak istemedi diye kimsenin bizden hesap sormaya hakkı yok! Ama peki öğlen aldığımız bir telefonla o akşamüstü misafir ağırlayacağımızı öğrenirsek? Misafire hayır gelmeyin diyemeyeceğimize göre, böyle zamanlarda evimizi temizmiş gibi gösterecek birkaç numaraya ihtiyaç duyabiliriz. :) Bu yazımız da işte bu tür bir temizlik ile ilgili. Evi kısa ürede derli toplu ve temizmiş gibi göstermelik birkaç ipucunu bu yazımızda derledik. Umuyoruz ki ihtiyacınız olmaz ama diyelim ki oldu, işinize yaraması dileğiyle…
Toz maalesef başımızın belası, her dün toz alsak yine de bir sonraki güne tozlu başlıyoruz. Bu nedenle çoğumuz az da olsa bir tozla yaşamayı ve bunu çok dert etmemeyi öğrendik. Ama misafir ağırlayacaksak işler elbette değişiyor. Eviniz aslında dip temel temiz olsa da, bir iki günlük toz bu temizliğin görünümünü kapatıyor ve aslında temiz ancak azıcık tozlu bir ev kirli muamelesi görebiliyor. Bu nedenle eğer misafir ağırlayacaksak, oturma odası, antre, banyo ve tuvalet gibi misafirin görme ihtimali olan tüm mekanlarda hızlıca bir toz almalıyız. Zeminler mükemmel durumda olmasa bile tozsuz mobilyalar yüzeyleri ve tezgahlar pırıl pırıl görünerek ve evde temiz bir görünüm oluşturacaktır. Eğer zeminlerin kenar ve köşelerine birikmiş toz, saç vs. gibi kirler varsa, yalnızca bunları toplayarak dikkat çekmelerini engelleyebiliriz.
Banyo ve tuvaletteki lavabo tezgahının da mutlaka tozunu alın ve lavabosunu temizleyin. Klozetin temiz olduğundan emin olun. Seramik yüzeylerde kireç izleri varsa, yüzeylere verdiği zarar nedeniyle aslında asla tavsiye etmesek de, az miktarda kireç çözücü ile bu lekeleri fırçalayın, daha sonra bol su ile durulayın, yani sifonu çekin! Bu işlem yaklaşık iki dakikanızı alacaktır. Lavabo üzerindeki aynada su izleri varsa aynayı da iyice silin. Temiz bir ayna mekanı otomatikman temiz gösterecektir. Banyoda yapacağınız bu temizlik yalnızca beş- altı dakikanızı alacaktır.
Fotoğrafta İstanbullu iç mimarlık firması Gold Yapı tarafından tasarlanıp uygulanmış bir banyo örneği görmekteyiz.
Lavabonun içi kirli bulaşıklarla, bulaşık makinesinin için de temiz bulaşıklarla mı dolu? Eğer temizleri yerlerine yerleştirip kirlileri makineye atmaya vaktiniz yoksa ya da zaten bir bulaşık makinesine sahip değilseniz kirlileri saklayın! Evet, ideal bir öneri değil ancak bunun acil durumlarda uyguladığımız pratik ve son çare düzeyinde bir fikir olduğunu unutmayalım. Mutfakta kirli bulaşık bulunması, mutfak lavabosunun yiyecek artıkları ya da lekeler ile kirli bizi pasaklı gösterebilir, bu tür detaylara dikkat etmeliyiz. Kirli bulaşıkları bir leğen içerisinde misafirin girmeyeceği bir oda ya da balkonda saklayabilir ya da yeterli alanımız varsa mutfak dolaplarından birinin içine ya da kullanmayacak ise fırına koyabiliriz.
Oturma odasında bırakılmış bir hırka, yatak odasında sandalye/koltuk üzerinde birikmiş giysiler, girişte portmantoda üst üste asılı palto ve ceketler, evin kapısının önünde, arkasında, kısacası çevresinde bırakılmış ayakkabı ve terlikler evi dağınık ve bizi pasaklı gösterecektir. Tüm bu eşyaları tek tek yerleştirme imkanımız yoksa ve giysileri çekmece ve dolaplara tıkıp buruşmalarını istemiyorsak, üzerilerine bir örtü ya da çarşaf sererek gözden kaybolmalarını sağlayabiliriz. Böylece bu giysiler ya görünmez ya da ütü bekleyen çamaşır görünümüne bürünebilirler. Ortalıktaki terlik ve ayakkabıları da derhal ayakkabılığa yerleştirerek misafirleri karşıladığımız antre kısmımıza basit bir çeki düzen vermiş oluruz.
Evcil hayvanların döktükleri tüylere evcil hayvan sahipleri oldukça alışıktır ancak bu tüyler konuklar için korkulu bir kabusa dönüşebilir. Hem alerjik reaksiyon olasılıkları hem de kötü görüntü nedeniyle bu tüylerden bir an önce kurtulmamız gerekir. Tüyler tozdan dahi daha önemlidir ve bir an önce temizlenmelidir. Bu temizlik en pratik şekilde elektrik süpürgelerinin koltuklar için dizayn edilmiş uçları ile yapılabileceği gibi, kadife tüy toplama aparatları, yapışkanlı tüy toplama ruloları ya da en basitinden, koli bandı ile de yapılabilmektedir. Evcil hayvan sahibi olanlarımızda bu tür uygun alet ve edevatlar hali hazırda bulunuyor, dolayısı ile hangisi kullanım açısından pratik geliyorsa onu seçip koltukları hızlıca temizlemeliyiz. Unutmayın ki bizim için kirlilik gibi görünmeyen bu tüyler başkaları için çok rahatsız edici olabilir.
Ve işte geldik son adıma. Hava çok soğuksa dahil birkaç dakikalığına evi havalandırmak son derece önemlidir. Evin içinde kendimizin alışık olduğu için hissetmediği kokular kapıdan yeni giren konuklar için çok belirgin ve rahatsız edici olabilir. O nedenle evi güzelce bir havalandırmalıyız. Sonrasında, eğer arzu edersek oda parfümleri, kokulu mumlar ya da tütsü ile evimize hoş kokular sağlayabiliriz. Hoş kokulu bir yüzey temizleme deterjanı da iş görecektir. Eğer imkanınız varsa, oturma odasına koyacağınız taze bir çiçek demeti de ortamda hem ferah bir atmosfer yaratır hem de şık bir görünüm sağlar.
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