Merdiven tasarımlarını etkileyen faktörler nelerdir ?

Ev dekorasyonlarında, ev düzenlemelerinde veya yeni bir ev inşası dediğimizde aklımıza en son gelen unsur merdivenler oluyor. İnsanlar merdiven deyip geçiyor olsa da evimizde yer alan ve üst katlara ulaşımımızı sağlayan merdivenler aslında yaşam alanımıza, yaşamımızın tamamına etki eden, evlerimizi karakterize ederek kişilik kazandıran, hayatımızı ve yaşamımızı kolaylaştıran, en önemlisi üst katlarımızda yer alan yaşam alanlarına ulaşımımızı sağlayan ögelerdir. evin her hangi bir odasına özgü olmamakla birlikte evin geneline hitap eden ve evin geneli için önemli bir unsur olan merdivenler bütün odalara bağlı olması nedeniyle tasarımından uygulamasına kadar çok titiz ve özenli bir çalışma yapılması gerekli ve zorunludur. Merdivenler yapıları itibari ile evin içinde yer alması nedeniyle genel konsepte ve estetiğe katkıda bulunacağı gibi evin genel dekorasyonunu üst seviyeye çıkaran yaşam kolaylaştırıcı bir unsurdur. Bu nedenle evlerimize yapmayı planladığımız merdivenleri, evimizde yer alan ve yenilemeye karar verdiğimiz merdiveni evimizin genel yapısına uygun olacak şekilde yapmalı ve uygulamayı bu şekilde yapmalıyız. Tasarımından kullanımına, güvenliğinden renklerine kadar her detayıyla evimize doğrudan etkisi bulunan merdivenler için çok farklı tasarımlar ve çok zevki merdiven türleri bulunmaktadır. Bu merdiven türleri içinde sıra dışı ve aykırı tasarımları kullanabileceğiniz gibi fonksiyonel ve estetik açıdan maksimum güzelliğe sahip merdivenleri de tercih ederek evlerimizi kişileştirebilir ve evimizi özel bir yaşam alanı haline getirebiliriz.

Eviniz için merdiven tasarımı yaparken dikkat etmeniz gereken, evinizin görselliğini ve estetiğini koruyarak merdiveni daha kullanılabilir hale getirmek için öncelikle merdiven için bırakılmış olan merdiven dairesinin genişliği hesaplanmalıdır. Merdiven dairesinin genişliğine göre basamak aralığı, basamak genişliği ve merdivenin tipi belirlenmelidir. Merdiven genişliği ve merdiven aralığı için özel statik hesabı yapılarak karar verilmelidir. merdiven basamakları ve basamak aralığı dekorasyon sırasında kullanacağınız kaplama malzemeleri için önemlidir. Eğer merdiven dairesi dar ise döner bir merdiven yapılmalı ve basamakları dardan genişe doğru olacak şekilde yapılmalıdır. Eğer merdiven daireniz geniş ise düz basamaklara sahip düz bir merdiven yaparak evinizi daha görsel hale getirebilirsiniz. Merdiveninizi düz bir merdiven eklinde tasarlayıp uygulayacaksanız basamakları granit, mermer, ahşap, plastik gibi malzemelerden yapabilir ve statik açıdan daha hafif olmasını sağlayabilirsiniz. Merdiven tasarımının yapılmasından sonra kullanılacak malzemelere karar verilmesi gereklidir. Merdivenin iskeletini metalden basamaklarını ise farklı malzemelerden yapabileceğiniz gibi sadece basamaklardan oluşan ve duvara çelik dübeller ile sabitlenen basamak merdiven tekniğini kullanabilir ve iskeleti olmayan çerçevesiz bir merdiven ortaya çıkarabilirsiniz. Merdiven tercihi konusunda tamamen bağımsız olduğunuz için iyi bir çalışma yapmalı, çalışmanızın sonucunda evinizi daha şık ve daha zarif gösterecek aynı zamanda evinizde üst kata ulaşımı daha kolay hale getirecek merdiven tasarımı için uzmanlardan yardım alabilir veya homify merdiven dekorasyonlarının yer aldığı, birbirinden şık merdiven tasarımlarını bulabileceğiniz sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Yüzlerce merdiven tasarımı ve uygulaması arasından evinizde yer alan merdiven dairesin ile uyumlu olan merdiven tasarımını evinize uygulayabilir ve şık, zarif, estetik bir merdivene sahip olabilirsiniz.



