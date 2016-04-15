Merdiven tasarımlarını etkileyen faktörler nelerdir ?

Ev dekorasyonlarında, ev düzenlemelerinde veya yeni bir ev inşası dediğimizde aklımıza en son gelen unsur merdivenler oluyor. İnsanlar merdiven deyip geçiyor olsa da evimizde yer alan ve üst katlara ulaşımımızı sağlayan merdivenler aslında yaşam alanımıza, yaşamımızın tamamına etki eden, evlerimizi karakterize ederek kişilik kazandıran, hayatımızı ve yaşamımızı kolaylaştıran, en önemlisi üst katlarımızda yer alan yaşam alanlarına ulaşımımızı sağlayan ögelerdir. evin her hangi bir odasına özgü olmamakla birlikte evin geneline hitap eden ve evin geneli için önemli bir unsur olan merdivenler bütün odalara bağlı olması nedeniyle tasarımından uygulamasına kadar çok titiz ve özenli bir çalışma yapılması gerekli ve zorunludur. Merdivenler yapıları itibari ile evin içinde yer alması nedeniyle genel konsepte ve estetiğe katkıda bulunacağı gibi evin genel dekorasyonunu üst seviyeye çıkaran yaşam kolaylaştırıcı bir unsurdur. Bu nedenle evlerimize yapmayı planladığımız merdivenleri, evimizde yer alan ve yenilemeye karar verdiğimiz merdiveni evimizin genel yapısına uygun olacak şekilde yapmalı ve uygulamayı bu şekilde yapmalıyız. Tasarımından kullanımına, güvenliğinden renklerine kadar her detayıyla evimize doğrudan etkisi bulunan merdivenler için çok farklı tasarımlar ve çok zevki merdiven türleri bulunmaktadır. Bu merdiven türleri içinde sıra dışı ve aykırı tasarımları kullanabileceğiniz gibi fonksiyonel ve estetik açıdan maksimum güzelliğe sahip merdivenleri de tercih ederek evlerimizi kişileştirebilir ve evimizi özel bir yaşam alanı haline getirebiliriz.
Eviniz için merdiven tasarımı yaparken dikkat etmeniz gereken, evinizin görselliğini ve estetiğini koruyarak merdiveni daha kullanılabilir hale getirmek için öncelikle merdiven için bırakılmış olan merdiven dairesinin genişliği hesaplanmalıdır. Merdiven dairesinin genişliğine göre basamak aralığı, basamak genişliği ve merdivenin tipi belirlenmelidir. Merdiven genişliği ve merdiven aralığı için özel statik hesabı yapılarak karar verilmelidir. merdiven basamakları ve basamak aralığı dekorasyon sırasında kullanacağınız kaplama malzemeleri için önemlidir. Eğer merdiven dairesi dar ise döner bir merdiven yapılmalı ve basamakları dardan genişe doğru olacak şekilde yapılmalıdır. Eğer merdiven daireniz geniş ise düz basamaklara sahip düz bir merdiven yaparak evinizi daha görsel hale getirebilirsiniz. Merdiveninizi düz bir merdiven eklinde tasarlayıp uygulayacaksanız basamakları granit, mermer, ahşap, plastik gibi malzemelerden yapabilir ve statik açıdan daha hafif olmasını sağlayabilirsiniz. Merdiven tasarımının yapılmasından sonra kullanılacak malzemelere karar verilmesi gereklidir. Merdivenin iskeletini metalden basamaklarını ise farklı malzemelerden yapabileceğiniz gibi sadece basamaklardan oluşan ve duvara çelik dübeller ile sabitlenen basamak merdiven tekniğini kullanabilir ve iskeleti olmayan çerçevesiz bir merdiven ortaya çıkarabilirsiniz. Merdiven tercihi konusunda tamamen bağımsız olduğunuz için iyi bir çalışma yapmalı, çalışmanızın sonucunda evinizi daha şık ve daha zarif gösterecek aynı zamanda evinizde üst kata ulaşımı daha kolay hale getirecek merdiven tasarımı için uzmanlardan yardım alabilir veya homify merdiven dekorasyonlarının yer aldığı, birbirinden şık merdiven tasarımlarını bulabileceğiniz sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Yüzlerce merdiven tasarımı ve uygulaması arasından evinizde yer alan merdiven dairesin ile uyumlu olan merdiven tasarımını evinize uygulayabilir ve şık, zarif, estetik bir merdivene sahip olabilirsiniz.
Evinizde yapacağınız merdiven tasarımları için öncelikle yasalara uygun bir merdiven tasarımı yapmalı, ilgili kurumlarca onaylı bir merdiven projesi çizdirerek onaylatmalı ve sonrasında uygulamaya geçmelisiniz. Uygulama yapacağınız projenin tüm yasal mevzuatlara, statik güvenlik önlemelerine sahip olması gereklidir. Mevzuatlara ve güvenlik önlemlerine sahip olmayan merdivenler ile ilgili olarak tüm sorumluluk size ait olacağından mutlaka yasal prosedürleri yerine getirmeli ve sonrasında onaylı projeye uygun bir merdiven inşasına geçmelisiniz. Ayrıca projeye uygun merdiven inşası için kullanacağınız malzemeler de yasal prosedürler içinde belirtilmiş olan malzemelerden olmalıdır. Böylece tüm güvenlik önlemlerinin alındığı bir merdivene sahip olabilirsiniz.
Evinizin dekorasyonu için ilham verici projelerden esinlenin ve konsept olarak şık ve zarif bir görselliğe sahip merdiven tercih ederek evinizi şenlendirin. Eğer kişisel olarak ilham verici bir projeniz var ise veya evinizin görselliğini n plana çıkaracak bir merdiven tasarımınız var ise mutlaka hayata geçirmeli ve estetik özelliklerini sergileyebileceğiniz bir merdivene sahip olmalısınız. İlham verici merdiven uygulamaları homify merdiven dekorasyonları sayfamızdan yararlanabileceğiniz gibi bu konuda uzman bir dekorasyoncudan da yardım alabilirsiniz. Örek resimde ince uzun bir koridorun sonunda yer alan ve ahşap malzemelerin ağırlıklı olduğu bir merdiven uygulamasını görmektesiniz. Merdiven korkuluğu ahşap bir uzunluğun estetik ipler ile birleştirilmesinden meydana gelmiş ve görsel olarak çok zevkli bir merdiven ortaya çıkarılmıştır.
Merdiven tasarımınız için düz merdiven yerine daha şık bir tasarıma sahip olan döner merdiven tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Döner merdiven için kavisli ve bir tam dönüş etrafında şekillendirilmiş olan iskelet ve bu iskelet içinde şık duracak özel basamaklar yaparak evinizde üst kata ulaşım sağlayacağınız zarif ve zevkli merdiveni tamamlamış olursunuz. Merdiven basamaklarının döner iskelet etrafında güvenli bir şekilde monte edilmesi için genel artış gösteren merdiven basamakları kullanmanız merdiveninizin güvenli ve görsel olmasını sağlar. Örnek resimde yer alan döner merdiven uygulamasında ahşap malzemeler ve genel artış gösteren merdiven basamakları kullanılmış ve ideal bir renklerdirme sonucunda mükemmel bir merdiven ortaya çıkarılmış.
Merdiven basamakları ideal aralıklarda olmadığında merdivenin kullanışlılığı azalır ve sağlıksız ve güvensiz bir merdiven oluşur. Merdiven basamak aralıkları için statik hesaplamalar yapılmalı ve hesaplamalar sonucunda bulunan aralık ölçülerine göre basamak aralıkları oluşturulmalıdır. Katlar arasında kullanılacak basamakların zemin kaplamaları için ideal basamak genişliği bırakılmalı, basamak genişliğine göre zemin malzemesi seçmelisiniz.Örnek resimde ideal merdiven basamak aralıkları belirlenmiş olup bu ölçülere göre basamaklar mermerden yapılarak estetik bir merdiven ortaya çıkarılmış.
Evinizde uygulayacağınız merdiven için klasik merdiven tasarımları uygulayabileceğiniz gibi aykırı merdiven tasarımlarını da kullanabilir ve evinizin genel dekorasyonunu aykırı bir merdiven ile çok farklı bir havaya büründürebilirsiniz. Merdiveniniz ister düz merdiven ister döner merdiven olsun korkuluğundan basamaklarına kadar aykırı bir tasarım yaparak görsel açıdan ve estetik açıdan muhteşem güzellikte bir merdiven sahibi olabilirsiniz. Örnek resimde çok farklı bir basamak tasarımına sahip merdiveni görüyorsunuz. Basamaklar bir biri ile çapraz olacak şekilde yerleştirerek merdivenin farklı bir güzelliğe sahip olması sağlanarak evin genel dekorasyonu da farklı bir güzelliğe kavuşturulmuş.
Merdiven imalatlarında kullanacağınız malzemeler merdivenin güzelliğini ve şıklığını belirler. Ahşap malzemeler genellikle tercih edilirken mermer, granit ve metal malzemeler de tercih edilir. Malzeme seçimleri dekorasyonun her aşamasında olduğu gibi evin görselliğini ve zarafetini belirleyen ve görselliğin pekiştirilmesini sağlayan unsurlar olduğundan merdiven için yapacağınız tercihler çok önemli olmaktadır. Örnek resimde yer alan ahşap merdivende malzeme yerine meta veya mermer kullanılmış olsa bu zariflik bu estetik yakalanamayacaktır. Bu nedenle malzeme konusunda yapılacak tercihler çok önemli olmaktadır.