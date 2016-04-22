Koridor ve antre aydınlatması için güzel ve pratik uzman tavsiyeleri

Evin antresi evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir. Evin karakterinin ilk izlenimini yaratır ve odalarda neyle karşılaşılacağı konusunda fikir verir. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar bir antre arzu ederiz. Evin dekoruna uyumlu, ferah, karmaşık olmayan, insandan içeri girme isteği uyandıran bir antre, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir.

Koridor ise evin antresini ve diğer tüm odalarını birbirine bağlayan mekandır; dolayısıyla gün içerisinden en çok kullanılan mekanlardan başında gelmektedir. Ülkemizde koridorlara genelde inşaat firmaları tarafından fazla önem verilmez ve bu alanlar sanki ölü alanmış ve en az boyuta sahip olmalıymış gibi tasarlanır. Bunun sonucunda da son derece dar, karanlık, sevimsiz mekanlar ortaya çıkar. Büyük çoğunluğunun doğal gün ışığı alma imkanı yoktur, en iyi ihtimalle apartman boşluğuna bakan bir pencereye sahiptirler, ki çoğunda o bile yoktur.

Oysaki gün içerisinde defalarca geçtiğimiz, konukların evimize gelir gelmez ilk gördükleri kısımlar genelde antre ve varsa koridor kısmıdır. Küçük, karanlık, boğucu ve sevimsiz koridorlarımız… Antre ve koridorlarımızı genişletip pencere kenarına taşıyamayacağımıza göre, elimizdeki malzemeyi en iyi şekilde sunmanın yollarına bakmalıyız; yani dekorasyonla. Dekorasyon dendiğinde insanlar genelde mobilyaları ve aksesuarları göz önüne getirirler oysaki iyi bir dekorasyon için, mobilyadan önce atılması gereken çok daha önemli birkaç adım vardır. Bunlardan bir tanesini ’Antre için hangizemin kaplamasını seçmeliyim?’ başlıklı yazımızda inceledik. Gelelim bir diğer önemli adıma: Aydınlatma!

Uzmanların dekore ettiği evler ile kendi başımıza dekore ettiğimiz evler arasında en büyük farkı aydınlatma yaratır; bilmem daha önce fark etmiş miydiniz? İşte bu, öğrenildiğinde insanın ufkunu iki katına çıkaran şeyler listesine gönül rahatlığı ile eklenebilecek bir konu! Aydınlatma tasarımı bir mekanın atmosferini tamamen değiştirebilecek güce sahip. Sadece aydınlatmayla dahi evinizde dramatik değişiklikler yapabilirsiniz, ki bugünkü yazımızda da tam olarak bundan bahsedeceğiz. Bu yazımızda, daha önce de dediğimiz gibi, antre ve koridorlarımızı büyültüp cam kenarına taşıyamayacağımıza göre onları en etkili ne şekilde aydınlatabileceğimizi inceleyeceğiz.