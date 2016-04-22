Koridor ve antre aydınlatması için güzel ve pratik uzman tavsiyeleri

Evin antresi evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir. Evin karakterinin ilk izlenimini yaratır ve odalarda neyle karşılaşılacağı konusunda fikir verir. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar bir antre arzu ederiz. Evin dekoruna uyumlu, ferah, karmaşık olmayan, insandan içeri girme isteği uyandıran bir antre, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir.
Koridor ise evin antresini ve diğer tüm odalarını birbirine bağlayan mekandır; dolayısıyla gün içerisinden en çok kullanılan mekanlardan başında gelmektedir. Ülkemizde koridorlara genelde inşaat firmaları tarafından fazla önem verilmez ve bu alanlar sanki ölü alanmış ve en az boyuta sahip olmalıymış gibi tasarlanır. Bunun sonucunda da son derece dar, karanlık, sevimsiz mekanlar ortaya çıkar. Büyük çoğunluğunun doğal gün ışığı alma imkanı yoktur, en iyi ihtimalle apartman boşluğuna bakan bir pencereye sahiptirler, ki çoğunda o bile yoktur.
Oysaki gün içerisinde defalarca geçtiğimiz, konukların evimize gelir gelmez ilk gördükleri kısımlar genelde antre ve varsa koridor kısmıdır. Küçük, karanlık, boğucu ve sevimsiz koridorlarımız… Antre ve koridorlarımızı genişletip pencere kenarına taşıyamayacağımıza göre, elimizdeki malzemeyi en iyi şekilde sunmanın yollarına bakmalıyız; yani dekorasyonla. Dekorasyon dendiğinde insanlar genelde mobilyaları ve aksesuarları göz önüne getirirler oysaki iyi bir dekorasyon için, mobilyadan önce atılması gereken çok daha önemli birkaç adım vardır. Bunlardan bir tanesini ’Antre için hangizemin kaplamasını seçmeliyim?’ başlıklı yazımızda inceledik. Gelelim bir diğer önemli adıma: Aydınlatma!
Uzmanların dekore ettiği evler ile kendi başımıza dekore ettiğimiz evler arasında en büyük farkı aydınlatma yaratır; bilmem daha önce fark etmiş miydiniz? İşte bu, öğrenildiğinde insanın ufkunu iki katına çıkaran şeyler listesine gönül rahatlığı ile eklenebilecek bir konu! Aydınlatma tasarımı bir mekanın atmosferini tamamen değiştirebilecek güce sahip. Sadece aydınlatmayla dahi evinizde dramatik değişiklikler yapabilirsiniz, ki bugünkü yazımızda da tam olarak bundan bahsedeceğiz. Bu yazımızda, daha önce de dediğimiz gibi, antre ve koridorlarımızı büyültüp cam kenarına taşıyamayacağımıza göre onları en etkili ne şekilde aydınlatabileceğimizi inceleyeceğiz.
Antre ve koridor duvarlarından başlayalım. Açık renklerin ışığı yansıtma özelliğini hepimiz biliyoruz. Öyleyse ilk adımımız bu mekanların duvar renkleri seçimi olmalı. Beyaz ya da beyaza yakın açık renkler seçersek, antre ve koridorlarımızı mağara görünümünden kurtarmakla kalmaz kullanacağımız aydınlatmanın daha etkili olmasını da sağlarız. Hele ki antre ve koridorlarımız gün ışığı pek almayan ya da çok az alır durumdaysa açık renkleri bir zorunluluk olarak görmekte fayda var, böyle bir durumda deneysel olmaya hiç gerek yok!
Antre ve koridorların davetkar görünmesi için aydınlatmanın kuvvetli olması gerekmektedir. Bu mekanlara genelde düşük kuvvette ampuller koyma eğilimimiz var oysaki tam tersini yapmak lazım. Gece lambası niyetine kullanılan 10 watt'lık vs. ampuller arzu edilirse ekstradan konulabilir ancak esas aydınlatma yüksek watt'a sahip ve olmalıdır. Seçtiğimiz aydınlatma elemanı ise geniş bir açıyla ışık vermelidir. LED ampuller arasında 180⁰'ye kadar aydınlatma yapabilen modeller bulunabilmektedir.
Aydınlatmalarda LED teknolojisini tercih etmeniz için
onlarca neden var. Günümüzde LED ampullerin harcadıkları çok daha az elektrik
ile artık evlerde de kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. 8W'lık bir LED ampul ile
600 lümenden fazla ışık elde edilebilmektedir. 60W'lık normal akkor ampul'ün
yaydığı ışık miktarı ise 710 lümendir. LED ampuller ile %90'a kadar elektirik
tasarrufu sağlanabilir.
LED aydınlatma seçerken nelere dikkat etmeliyim?
başlıklı yazımızda LED ampuller ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Aydınlatma renkleri beyazdan sarıya kadar oldukça farklı renk tonlarına sahiptir. Antre ve koridorlarımızda doğal gün ışığına en yakın CRI'yı seçmeliyiz. Peki nedir bu CRI? Renksel Geriverim İndeksi (CRI): Bir ışık kaynağının renk görünümü üzerindeki etkisi, renksel geriverim indeksi (CRI), 0-100 arasında bir ölçekle ifade edilir. Doğal dış mekan ışığının CRI değeri 100'dür ve tüm diğer ışık kaynaklarının kıyaslandığı standart olarak kullanılır. Kaliteli LED ampullerin CRI'sı 90'dır ve seçimimiz bu tür kaliteli LED ampullerden yana kullanmalıyız.
Fotoğrafta Ordulu mimarlık firması Yücel Partners'ın muhteşem koridor tasarımını görmekteyiz.
Aydınlatma elemanını seçerken evinizin genel havasına uygun bir tasarım seçmelisiniz. Günümüzde her farklı türdeki dekorasyon prensibine uygun farklı türde aydınlatma elemanları tasarlanıp üretilmekte. Klasik tarzda bir eviniz varsa aydınlatma elemanınız da buna uygun olmadı. Eğer eviniz modern ise, aynı şekilde avize, spot ya da her ne tür aydınlatma elemanı seçmeyi tercih ediyorsanız, seçiminiz modern stilde olmalı. Ayrıca, antrede ya da koridorda yeterli alanınız varsa, bu alana dekoratif olarak koyabileceğiniz bir dresuar ya da duvarla asabileceğiniz tablo ya da fotoğraflar ile bu alanı süsleyebilir, bu dekotarif unsuru özel olarak aydınlatarak ilgi çekici, hoş bir aksan da oluşturabilirsiniz.
Koridor ve antreler farklı mekanları birbirine bağlayan alanlardır, dolayısıyla evin bütün odaları ile olan ilişkileri bu odaların birbirleri ile olan ilişkilerinden çok daha fazladır. Aydınlatma da bu anlamda yönlendirme için kullanılmalı ve stratejik bir şekilde düzenlenmelidir. Koridorun ortasına rastgele bir avize yerine koymak yerine, tavana şerit LED'ler ya da duvarların alt kısmına ankastre aydınlatmalar tercih edilebilir. Uygun yerlere yerleştirilmiş spotlar da iyi birer fikir olabilir. Avize kullanmayı tercih ediyorsanız, diğer seçenekler ile kombine olacak şekilde şık bir dekorasyon yapabilirsiniz.
Basit bir kural: Eğer geniş bir antreniz varsa büyük bir aydınlatma elemanı seçin, küçük bir antreniz varsa küçük bir aydınlatma elemanını tercih edin. Bu uyum dekoratif açıdan çok önemlidir, yanlış bir seçim yaparak çirkin bir görünüme yol açmak istemeyiz. Koridor için de aynısı geçerli; koridor uzun ise birkaç aydınlatma elemanı birden kullanılmalıdır.
Apartman daireleri için imkansız ya da imkansıza yakın bir durum olmakla birlikte müstakil konutlar için böyle bir olasılık vardır. Antre ve özellikle de koridorlarda duvar penceresi olma olasılığı düşükse bile tavan pencereleri düşünebilirsiniz. Eğer bir tadilat fikriniz varsa, tavandan gelecek doğal gün ışığı fikri aklınızın bir köşesinde bulunsun!