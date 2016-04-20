L mutfaklar ve avantajları

İnsanlar evlerinin her alanını olduğu gibi mutfaklarını da bir yaşam alanı olarak kullanırlar. Mutfaklar yaşam alanı olarak kullanabilmek ve zevkli bir şekilde dekore edebilmek için evinize uygun ideal mutfak tipini tercih etmiş olmanız gereklidir. Mutfağınız için ayırdığınız odanın şekline, genişliğine, büyüklüğüne, mutfak ekipmanları, araç ve gereçleri için ihtiyaç duyacağınız depolama alanları, mutfak içerisinde yer alacak mobilyalar olan mutfak adası, yemek masası, süs objeleri, beyaz eşyalar gibi mobilyaları mutfağa en ideal şekilde yerleştirmek için doğru mutfak modelini ve tipini tercih etmeniz gereklidir. Doğru mutfak tipini seçerken tarzınız, zevkiniz ön plana çıkacaktır. tarzınıza ve zevkinize göre L mutfak modeli, U mutfak modeli, I mutfak modeli ve amerikan tarzı açık mutfak modelinden birini seçebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz L mutfak modelinden yana olacaktır. L mutfak modeli bir çok açıdan sizlere avantaj sağladığı gibi mutfağınızı da çok daha fonksiyonel ve işlevsel bir mutfak haline getirecektir. Bu nedenle evinizde mutfağınız için ayıracağınız oda ölçülerinin imkanı dahilinde L mutfak modellerinden en uygun olanı tercih etmeli ve uygulamalısınız. aksi durumlarda mutfak ile uyumsuz, estetik açıdan kötü bir dekorasyona sahip bir mutfak ile uzun vakit yaşamak zorunda kalabilirsiniz. L mutfak modellerini tercih etmeniz için diğer mutfak modellerine göre bir çok avantaj ve olumlu nokta vardır. Bu avantajların başında mutfağı daha verimli kullanabilmeniz gelir. Mutfak için ayrılan alanlarda köşe noktalar genellikle boş bırakılan ölü alanlardır. Bu alanlar kullanılamadığı için mutfak dekorasyonu içerisine katılamaz. Dekorasyon içerisinde boş kalan bölge göze batar ve dekorasyonun şıklığını azaltır. L mutfak modellerinde köşe alanları da kullanıldığı için bu olumsuz nokta ortadan kaldırıldığı gibi köşeye denk gelen alanlara özel tasarımlara sahip tezgah rafları monte edildiği için fonksiyonel bir şekilde kullanılabilme imkanı sağlanır. Böylece dekorasyon içerisinde çok kötü bir görsel oluşmaz ve dekorasyonun estetiğinden bir eksilme olmaz. Köşe alanlarının kullanımından sonra L mutfak modellerinin en büyük avantajlarından biri de Mutfak içinde yer alan mutfak cihazlarına göre montaj yapma kolaylığı sağlamasıdır. Mutfak içerisinde yer alacak bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın, buz dolabı gibi beyaz elektrikli eşyalara özel imalat yapabilme imkanı vermesi nedeniyle mutfak dekorasyonlarının çok estetik olması sağlanmaktadır. Bu sayede özel ölçülerde ve daha işlevsel depolama alanlarının yer aldığı L mutfak modeli üretilebilir ve odanın yapısına uygun olarak monte edilebilir. L mutfak modellerinin bir diğer avantajlı yanı ise diğer mutfak modellerine göre daha fazla depolama ve muhafaza etme alanı imkanı vermesidir. L mutfak modellerinde normal standartlardan daha fazla mutfak dolabı ve mutfak tezgahı yer aldığı için depolama alanları da çok fazla olmaktadır. Bu yönü ile diğer mutfak modellerine göre mutfak yaşamını daha kolay hale getirmesi, mutfağın dekorasyonunun şık ve zarif olmasına büyük katkı sağlaması, mutfak masası ve mutfak içi oturma grubu için yer oluşturması nedeniyle çok kullanışlı bir mutfak modeli olmaktadır. ayrıca modüler mutfak dolapları ve tezgahlarının yan yana birleştirilmesi ile oluşturulduğu için bütün mutfak ekipmanlarının yan yana olmasını sağlar. Bu yönü ile de mutfakta çalışan ev hanımlarına veya ev sakinlerine kolaylık sağladığı için en ideal mutfak tipi L mutfak modelidir. L mutfak modelleri küçük mutfakların daha fonksiyonel bir mutfak olmasını sağladığı için hem dar mutfak olumsuzluğunu ortadan kaldırıyor hem de mutfağın daha işlevsel kullanılabilmesini sağlıyor. L mutfak modeli uygulanan mutfaklarda mutfağın iki duvarı dolap ve mutfak tezgahı ile kaplı olacağından mutfakta duvar dekorasyonu için ekstradan zaman ve para ayırmak zorunda kalmayacaksınız. Mutfağın genel dekorasyonu için ayıracağınız bütçe ve zaman da yanınıza kar olarak kalacaktır. ayrıca mutfak dolaplarının ve tezgahlarının yüzey renkleri istenilen renk ve desenlerde yapılabildiği için mutfağınızda istediğiniz bahar esintisini de renk tercihleri ile yaşatabilirsiniz. Tüm bu özellikleri ve avantajları göz önüne alındığında evinizde L tipi mutfak modeli tercih etmeli ve mutfağınızı daha işlevsel bir mutfak haline getirmelisiniz. Mutfak dekorasyonu ve yeni bir mutfak tasarımı için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler ve dekorasyon örnekleri ile L mutfak modellerinin yer aldığı homify L mutfak modellerinin yer aldığı mutfak dekorasyonu sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Yüzlerce örnek dekekrasyon arasından zevkinize ve tarzınıza uygun sizi yansıtan bir mutfak dekorasyonunu evinize uygulayabilirsiniz.
Evinizde diğer odalar gibi şık ve estetik bir mutfak konsepti oluşturmak istiyorsanız mutfağınızın boyutlarına göre L mutfak modeli uygulamanız kaçınılmaz olacaktır. L mutfak modeli, mutfağınızı daha işlevsel, daha fonksiyonel, daha rahat bir yaşam alanı haline getirecek, şık, ferah ve zarif bir mutfak ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır. Örnek resimde yer alan ve açık tonlarda renklerin kullanıldığı L mutfak modeli ile mutfak alanı bir yaşam alanı olarak kullanılacak alan haline getirilmiş. Özel olarak tasarlanan yemek barı ile de işlevsel olan mutfak daha fonksiyonel hale getirilmiş.
L mutfak modelleri diğer mutfaklar gibi kısa tezgahlara ve kısa alanlara sahip olmadığı gibi tam aksine olabildiğince uzun çalışma alanı ve tezgaha sahiptir. Bu yönleri ile hem mutfakta rahat çalışma imkanı sunarken hem de birden fazla aşçının kolayca aynı mutfak içinde çalışmasını sağlar. evinizde misafir ağırlayacağınız zaman yemek yapımında size yardımcı olacak kişiler ile birlikte aynı tezgahta çalışma imkanı vermesi ile sizi çok rahatlatacak olan L mutfak modeli her mutfakta tercih edilmelidir.
Yemek yaparken insanların en büyük sıkıntısı lavabo sayısının bir tane olmasıdır. Bir yandan makarnayı süzerken bir yandan salata için malzemeleri yıkamak için sıra beklemek ve zaman kaybı yaşamak büyük problemdir. L tip mutfak modellerinden istediğiniz kadar lavabo yerleştirebileceğiniz tezgah alanları bulunduğundan bu konuda yaşadığınız sıkıntı ortadan kalkmaktadır. İki veya üç tane lavabo tesisatı yaparak bir yandan salata malzemesini yıkarken diğer yandan bulaşıkları temizleyebilir veya makarnayı süzebilirsiniz. Bu yönü ile kolaylık ve daha rahat bir çalışma ortamı sağlaması nedeniyle L mutfak modelleri tercih edilmelidir.
Mutfaklarda yer alan L tipi mutfak modelleri mutfakta yer alan duvarların iki tanesini tamamen kapladığı için mutfak dekorasyonu yapılırken ayrılan zamanı, emeği ve bütçeyi de yarıya indirmektedir. Bu özelliği ile ev bütçesine katkıda bulunurken bir yandan da mutfak dolapları için istenilen malzemenin kullanılabilmesi ve mutfağın görsel açıdan muhteşem bir mutfak haline getirilmesine imkan verdiği için ekstra fayda sağlar. Mutfaklarınız da ışıl ışıl ve ferah bir ortam oluşturmak için L tipi mutfak modeli tercih etmelisiniz.
Mutfak tasarımı yapılırken dikdörtgen mutfaklar için en ideal mutfak tipi L tipi mutfak modelleridir. L mutfak modelleri dikdörtgen mutfaklarda daha uzun depolama alanları ve daha uzun mutfak tezgahları yapmanızı sağlarken size daha fazla yaşam alanı ayırır. Bu yönü ile diğer mutfaklardan çok önde olan l mutfak modelleri bütün mutfaklarda olduğu gibi dikdörtgen mutfaklarda da şık ve zarif duracaktır.
Mutfak ekipmanları l mutfak modelleri ile genellikle bir arada bulunmaktadır. Bu durum mutfakta zamanını daha çok geçiren ev hanımlarının daha az çalışmasını sağlarken çalışma rahatlığı da sağlar. Buz dolabı, bulaşık makinesi ve mutfak araç gereçlerinin yan yana olması insanların daha rahat hareket etmesini de sağlar.