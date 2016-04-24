DIY: Sıkıcı bir balkonu şirin bir keyif bahçesine dönüştürün!

Bahar bu sene hızlı bir giriş yaptı. Günlerin uzaması, havanın bir anda ısınması ve yazın yaklaşıyor olduğu gerçeği ile kendimizi dışarı atma isteğimiz de iyice arttı. Dört duvar arasına kapanmayıp artık vaktimizi dışarıda geçirmek istiyoruz ve evlerimizin balkon ve terasları tam da bu zamanlar için ideal olabilecek mekanlar. Peki balkon ve teraslarımız gerçekten de zaman geçirmek için ideal durumdalar mı? Bakalım onları keyifli bir ortam haline getirmek için neler yapabiliriz…

Bu sayfamızda büyük masraflara girmeden, Kendin Yap (DIY yani Do-It -Yourself) uygulamaları ile balkonlarımızı içinden çıkmak istemeyeceğimizi şık ve keyifli mekanlara nasıl dönüştürebileceğimizi inceledik. homify ekibi olarak biz 6 temel öneri ile geldik, buradaki fikirler geliştirilebilir, kendi beğenilerinize göre yeniden şekillendirilebilir.