DIY: Sıkıcı bir balkonu şirin bir keyif bahçesine dönüştürün!

Bahar bu sene hızlı bir giriş yaptı. Günlerin uzaması, havanın bir anda ısınması ve yazın yaklaşıyor olduğu gerçeği ile kendimizi dışarı atma isteğimiz de iyice arttı. Dört duvar arasına kapanmayıp artık vaktimizi dışarıda geçirmek istiyoruz ve evlerimizin balkon ve terasları tam da bu zamanlar için ideal olabilecek mekanlar. Peki balkon ve teraslarımız gerçekten de zaman geçirmek için ideal durumdalar mı? Bakalım onları keyifli bir ortam haline getirmek için neler yapabiliriz…
Bu sayfamızda büyük masraflara girmeden, Kendin Yap (DIY yani Do-It -Yourself) uygulamaları ile balkonlarımızı içinden çıkmak istemeyeceğimizi şık ve keyifli mekanlara nasıl dönüştürebileceğimizi inceledik. homify ekibi olarak biz 6 temel öneri ile geldik, buradaki fikirler geliştirilebilir, kendi beğenilerinize göre yeniden şekillendirilebilir.
Fotoğraftaki örnekte iyice ileri gidilmiş ve tam on adet palet kullanılarak sade bir bank değil, adeta bir köşe koltuk takımı yapılmış. Endüstriyel paletlerin fiyatları 5-10 liraya kadar düşmektedir! Eğer şansınız varsa bu tür ahşap paletleri ücretsiz dahi bulabilirsiniz. Elinizden çivi çekiç tutmak geliyorsa, olabilecek en ucuz ve rahat bankı kendiniz kolayca yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; istediğiniz büyüklüğe bağlı olarak en az iki ya da daha fazla palet, testere, çekiç, çivi. Bu palet bankı konforlu bir hale getirmek içi ise arzu ettiğiniz genişlikte sünger, beğendiğiniz bir kumaş, iğne iplik, makas. Dikiş makineniz varsa elbette işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Süngeri nereden alacağınızı bilemiyorsanız ya da daha az masraflı bir çözüm peşindeyseniz, eski battaniye/yorgan gibi kalın dokulu örtülerinizi katlayarak dikeceğiniz uygun bir kılıfa geçirebilirsin, bunu bankın minderi olarak kullanabilirsiniz.
İlk maddemizde paletten bank yapabileceğinizden bahsettik ancak paletle yapılabilecek mobilya ve aksesuarlar elbette bank ile bitmiyor. Paletten bir orta sehpa, raf, çiçeklik, tekli koltuk, askı ve daha birçok şey üretebilirsiniz. Arzu ederseniz bu ürünleri beğendiğiniz renklerde boyayabilir, üzerine desenler çizebilirsiniz. Becerilerinize ve zevklerinize kalmış… ’Paletten yapılan sıra dışı bahçe mobilyaları’ başlıklı yazımızda palet ile yapabileceğiniz değişik mobilya ve aksesuar türlerinden bir demet derledik, ilham vermesi açısından eminim son derece faydalı olacaktır!
Evet, yanlış okumadınız! Su bazlı poliüretan reçine ve desenini beğendiğiniz pamuklu bir masa örtüsü ile şahane bir kilimi kendiniz yapabilirsiniz. Dış mekan için son derece uygun olacak bu kilimi yapmak oldukça basit. Balkon zeminlerine genelde kilim ya da halı koyma alışkanlığımız yok ancak bu mekanı daha sıcak ve samimi hale getirmek için buraya şirin bir kilim koyabiliriz. Hoşumuza giden hazır bir ürün satın alabileceğimiz gibi bu tür bir kilimi kendimiz de yapabiliriz. Bu ürünün oldukça sıra dışı olacağını şimdiden söyleyelim! İlk yapmanız gereken şey desenleri hoşunuza giden pamuklu bir masa örtüsü bulmak. Bir yapı malzeme mağazasından da su bazlı poliüretan reçine ve rulo fırça. Masa örtüsünü yere düzgün bir şekilde serip üzerine rulo fırça ile bir kat su bazlı poliüretan sürün. Su bazlı poliüretanın işlem yaptığınız zemine bulaşmaması için altına karton ya da plastik koymanız gerekebilir. Su bazlı poliüretan çok hızlı kurumaktadır, o nedenle zemine koyduğunuz masa örtüsünü ilk katı attıktan on dakika sonra zemine yapışmaması için yerinden kaldırıp sonra işlemleri tekrarlamak için aynı yere sermeniz gerekiyor. İlk kat kuruduğunda işlemi olduğu gibi tekrarlayın. Zemine yapışmamasına dikkat edin. En son bir kat daha su bazlı poliüretan ile kaplayın ve yapışmaması için on dakika sonra kaldırıp yeniden serme işlemini yapmayı unutmayın. Su bazlı poliüretan tamamen kuruduğunda bezi ters çevirin ve arkasında bez ile bire bir boyutta keseceğiniz kaydırmazı yapıştırın. Bu işlemi çift taraflı bant ile dahi yapabilirsiniz. Dokusu sık bir kaydırmaz tercih ederseniz yapıştırmanız çok daha kolay olur. İşte, suya, lekelere, toza dayanıklı, şirin ve ucuza mal edilmiş balkon kiliminiz hazır!
Dış mekanlar için uygun bir diğer kilim ise kendinizi sentetik halatlar ile örebileği türden kroşe kilimlerdir. Sentetik bir halat seçmeniz kilimin suya dayanıklı ve kir tutmaz olmasını sağlayacaktır. Kirlendiği taktirde su tutarak kolayca temizleyebilirsiniz. Yetmişli yıllarda moda olan bu tür örgüler günümüzde tekrar yaygınlaşmaya başladı. Örgü için çamaşır ipi ya da daha kalın bir halat kullanabilirsiniz. Örgü şişleri ya da tığ kullanarak yapabileceğiniz bu tür bir kilim tamamen kendi zevkinize ve becerilerinize kalmış!
Balkonlara en çok yakışan şey peki nedir? Elbette açık hava en çok yakışan şey neyse o; yani bitkiler! Balkonunuzun azımsanmayacak bir
kısmını bitkilere ayırmaktan çekinmeyin. Bitkiler bir mekana huzur verir,
güzellik verir ve asla
çok fazla bitki diye bir şey söz konusu değildir, ne kadar çok o kadar iyi!
peki ya balkonunuz küçücükse ve saksılar için yer yoksa? O halde yapacağınız
şey saksıları asmak! Urganlardan basitçe yapabileceğiniz düzenekler ya da
makrome saksılıklar ile saksıları balkonun türlü köşelerine asabilir ve sevimli
bir ortam yaratabilirsiniz. Ayrıca, balkonunuzda
dikey bahçe oluşturabileceğiniz fikri de aklınızda bulunsun. Bu konu ile ilgili ’Sıradışı bir fikir: Dikey bahçeler’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Fotoğraftaki örnekte ise İzmir firma Butik Bahçe Dikey Bahçe Ve Peyzaj Tasarımları'nın duvara monte edilen yeni nesil dikey bahçe çalışması örneklerinden birini görüyoruz.
Balkonun en büyük dezavantajı, hele ki mahremiyete özen gösteren bir insansanız fazla göz önünde bulunmak olabilir. Konu komşu ile aynı mekanda oturuyormuş gibi hissetmemek ve rahatça oturup kalkmak için balkonunuzun komşulara bakan kısmını kapatmak mantıklı bir çözüm olacaktır. Bunun için ise en basit yöntem ise bir branda! Kalın çizgili brandaların özellikle iyi sonuç verdiğini ve balkonlarda bir tatil yeri havası yarattığını söylemeden geçmeyelim! Daha komplike bir örtü şekli için ise aynı zamanda dikey bahçe olarak da kullanabileceğiniz, paletlerden yapılmış bir paravana ne dersiniz? İki kuş bir arada!