Evinizi doğadan ilham alarak dekore edin

Gündelik yaşantımızda, iş hayatımızda, ev hayatımız kısacası yaşamımızda koşuşturmacadan, acele etmemizden ve zamanı değerli kullanmak adına hem hızlı hareket etmekten etrafımızda yer alan doğayı fark etmiyoruz. Etrafımıza bakmadığımız için doğanın bize sunduğu nimetleri, faydaları görmediğimiz gibi bu nimetlere hep uzak kalıyoruz. Hiç dikkat etmesek de evlerimizde yaptığımız dekorasyonlarda, farklı tasarım fikirlerinde hep doğadan ilham alındığı ve bu fikirlerin doğadan faydalanarak geliştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Ev dekorasyonlarında tercih edilen ve kombinasyonu yapılan renklerin bir biri ile uyumları tamamen doğadan esinlenilmiş, doğa da naturel halde bulunan çiçeklerden ve yeşil bitkilerin incelenmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Bir tasarım yapılırken veya bir dekorasyon fikri geliştirilirken hayal gücümüzü kullansak da hayal gücümüzün çok üzerinde bir güç olan ilham kaynağı vardır. Bu güç kimileri tarafından ilahi bir güç olarak kimileri tarafından da doğanın gücü olarak nitelendirilir. Evinizde bir yenileme çalışması yapacaksanız veya bir dekorasyon yapmayı planlıyorsanız doğaya başvurmalı veya doğadan ilham alınarak geliştirilen dekorasyon fikirlerini uygulamalısınız. evinizi dekore ederken dekorasyon hakkında bilginiz yoksa ve hangi renkleri kullanarak daha zarif bir ev ortaya çıkarabilirim diye düşünüyorsanız bahar mevsiminde açan çiçeklerin renklerini incelemeli ve çiçeklerin sahip oldukları renk kombinasyonlarından yararlanarak bir dekorasyon rengi belirlemelisiniz. Mevsimine göre renk tercihleri de yine doğadan ilham alınarak belirlenmeli ve doğal renkler evlerimizde bahar esintisi oluşturmalıdır. Evinizi doğal bir şekilde yenilemek ve dekore etmek istiyorsanız yapmanız gereken doğal dekorasyon malzemeleri tercih etmek ve bu doğallığı evinize iyice yerleştirerek şık olduğu kadar doğal bir dekorasyon yapabilirsiniz. Evinizde kullanacağınız malzemelerin ahşap olmasına, doğal ağaçlar olmasına özen göstererek veya kapılarınızı doğal ahşaplardan, masa ve sandalyelerinizi bambu ve tropikal ağaçlardan yaparak evinizin zarif ve doğal olmasına katkıda bulunabilirsiniz. Evinizin iç cephesinde yapacağınız duvar dekorasyonu için özel bir çalışma yaparak ahşap ve doğal kamışlar ile bambuları kullanarak duvarı kaplayabilir aynı zamanda duvarın şık olmasını sağladığınız gibi doğal bir dekorasyon yapmış olursunuz. Ahşabı evinizin her odasında mutlaka kullanarak doğal ve aynı zamanda ahşabın doğal güzelliğini evinize yansıtarak görsel bir dekorasyon yapmak tamamen sizin elinizdedir. Evinizin içinde yer alan orta masalar, sehpalar, yemek masaları, mutfak tezgahları, özel sandalyeler, televizyon üniteleri için doğal ağaçlar ve ahşap malzemeler tercih edilmeli bu mobilyalar ahşap malzemelerden imal edilerek doğal bir görünüme sahip olacak şekilde dekorasyona yerleştirilmelidir. Bu sayede eviniz ve iç dekorasyonunuz doğal ve şık bir dekorasyon olacaktır. Ev dekorasyonunuzun görsel olduğu kadar doğal olmasını istiyorsanız çiçekleri evinizde daha fazla olacak şekilde kullanın. Çiçekler ve yeşil bitkiler doğanın bizlere armağanı olduğu için eğer bir doğallık yaratmak istiyorsak çiçekleri kullanmak en akıllıca davranış olacaktır. Genellikle salonlarda bir veya iki tane saksı bitkisinden öte kullanmadığımız yeşil bitkileri evlerimizde daha çok kullanmalıyız. pencerelerimizde, pencere kenarlarında, balkonlarda, teraslarda, mutfaklarda kısacası müsait olan her alanda yeşil bitkileri ve renkli açan çiçekleri kullanmalı ve evlerimizi daha estetik ve daha doğal bir hale getirmeliyiz. Renkli açan çiçekler belirli süreli açan ve mevsimlik çiçekler olduğundan evimiz için kısa boylu bodur ve yıl boyunca yapraklarını dökmeyen, yeşil kalan dekorasyon için ideal ağaçlardan tercih etmeli, kapı girişinde, salonda ve terasımızda bu ağaçları kullanarak doğallığı pekiştirmeli çiçekleri hayatımızdan çıkarmadan daha doğal bir yaşam sürmeye çabalamalıyız. Yeşil bitkiler dışında evimizdeki doğallığı pekiştirecek bir diğer dekorasyon unsuru da doğal hasırlardır. doğal liflerden ve kamışlardan yapılmış olan hasırları evlerimizde halı olarak kullanabileceğimiz gibi teraslarımızda gölgelik amacıyla örtü olarak veya pencerelerde dekorasyon unsuru olarak kullanabilir ve doğallığın evimize yayılmasını sağlayabiliriz. Bu hasırlar istenilen boylarda üretilebildiği için oda içlerinde, masa üzerinde, hollerde koridorlarda kısacası evin her alanında istenildiği gibi kullanılabilir ve görsel, doğal bir dekorasyon sağlanabilir. Doğal lif hasırların dışında seçilen renkler doğal renkler olduğunda evlerimiz daha parlak ve daha ışıl ışıl bir ev haline gelecek , ferah ve doğal bir ev dekorasyonu ortaya çıkarılacaktır. Bu nedenle renk seçimlerinin titizlikle yapılması dekorasyonun doğallığı açısından çok önemlidir. Doğadan ilham alarak dekorasyon yapmak için homify dekorasyon sayfalarını mutlaka ziyaret etmeli ve örnek doğal dekorasyonları görmelisiniz.