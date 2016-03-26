Nasıl ekolojik bir bahçe oluşturabilirim?

Bahçenizin kendi habitatına sahip, hayat dolu bir yere dönüşmesi için yapmanız ve daha önemlisi yapmamanız gereken bazı şeyler var. Sağlıklı bir bahçede kuşların, arıların ve böceklerin olması gerekmektedir. Sürdürülebilir bir tarım ve bahçecilik için tüm bu canlılara ihtiyaç duyarsınız. Elbette bazı böcekler bitkiler için zararlıdır ve bahçenizde bulunması gereken böceklerden kastımız bu değil, daha çok bu zararlıları başka canlılara zarar vermeden nasıl uzaklaştırabileceğiniz…
Öncelikle sürdürülebilir tarımdan bahsedelim. Sürdürülebilir tarım ya da
permakültür (Latince perm sürmek, devam etmek, cultur tarım.), doğadaki insan
yerleşimlerini, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve
sürdürülebilirlik görüşüne göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayışıdır. Permakültür
yaşamın, doğal ekosistemlerdeki çeşitliliğe, istikrara ve dirence sahip,
tarımsal verimliliğe yönelik ekosistemlere uygun olarak tasarlanması ve
sürdürülmesidir. Permakültür’ün diğer
bir tanımı
sürdürülebilir yerleşimler tasarlamaktır. Bu bir felsefe
ve toprak kullanımı yaklaşımının, tek yıllık ve çok yıllık bitkiler, hayvanlar,
mikroklima, toprak ve su yönetimi ve insan ihtiyaçlarının birlikte ve
bağlantılı olarak iç içe geçtiği üretken topluluklar bütünüdür. (Vikipedi*)
Bu yazımız başlangıç düzeyinde bilgiler sunarak okuyucularımızın dikkatini permakültür konusuna çekmeyi amaçlamaktadır. Eğer permakültür ilginizi çekerse, web üzerinden veya çeşitli basılı yayınlar aracılığıyla çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Organik bahçecilik ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, esas itibarıyla sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitki direncini artırma, parazit, parazitoit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını talep eden üretimde miktar artışından çok ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bir üretim şeklidir. Sentetik kimyasal gübreler yalnızca ürettiğimiz gıdaları enfekte etmekle kalmayacak, bahçemize çekmeye çalıştığımız kuş ve arı, kelebek vs. türü böcekler için öldürücü olacaktır.
Bahçeye tilki, yaban domuzu gibi hayvanların girmesini ve oluşturduğumuz habitata zarar vermesini engellemek için, bahçenin çevresine çit çektirmek mantıklı bir adım olacaktır.
Bahçenizin canlıları çekmesi için mutlaka bir su kaynağı oluşturmalısınız. Bu basit bir kuş çeşmesi de olabilir, kendi minik ekosistemine sahip, doğal bir havuz da. Ekolojik havuz olarak da bilinen doğal havuzlar, tipik havuz kimyasalları yerine biyolojik filtrelerin ve su bitkilerinin kullanıldığı ve hijyenin bu tür doğal malzemeler ile sağlandığı havuzlardır. Özel olarak seçilip yerleştirilmiş, yöresel bitkiler sayesinde su hem temizlenir hem de oksijen ile zenginleştirilir. Kofa, hasırsazı ya da su kamışı bitkileri kendi kendilerine yetiştikleri için en çok tercih edilen seçimlerdir, güve otu da kullanılabilir. Tesbih çiçeği gibi rizomlu türler de tercih edilebilir. Genel görüş sudaki azot ve fosfatın olabildiğince temizlenmesi üzerine kuruludur. Bu şekilde yosun oluşumu ve sudaki azot ve fosfatın artması engellenir. Oksijensiz bölgeler oluşturularak da nitrat sorunu çözülebilir. Su sıcaklığının fazla yükselmesi engellenmelidir. Bunun için güneş yönüne yerleştirilecek ağaçlarla gölge sağlanabilir. Gerekli olan bakım aslen bir süpürücü aracılığı ile yüzeydeki yaprakların vs. temizlenmesi ve organik atıkların olabildiğince uzaklaştırılmasıdır. Biyo-havuz kendi içinde, suyun tekrar yaratıldığı taş ve filtre bitkilerinin bulunduğu bölüm ve içinde yüzülebilen havuz olarak iki bölümden oluşur. Havuzun içi suyun kaçışını engelleyecek, güneş ışınlarına dayanımlı bir plastik ve toprak katmandan oluşur.
Her bölgenin kendine özel bir mikro-kliması ve buna bağlı olarak da yerel bitkileri bulunmaktadır. Bahçenizi oluştururken yalnızca yöreye özel bitkiler ekerseniz, hem ekolojik düzene katkı sağlamış olursunuz hem de bitkilerinizin bakımı çok daha kolay olur. Kurak bir bölgede çim bahçe oluşturmaya çalışmak, kışları sert geçen bir yere muz ağaçları ekmek (kışın donacaktırlar) gibi girişimler maddi ve maenvi çok fazla enerji kaybına neden olacaktır. Bahçenize ekeceğiniz bitkilerin doğal çevre ile uyumlu olması, bu bitkilerin mevcut şartlara ayak uydurması bakımından oldukça önemlidir. Bu sayede, sizin ektiğiniz bitkiler üreyerek ortamdaki bitkisel dokunun devamlılığını sağlayabilir. Bu sayede, sürdürülebilir bir bahçe dizaynına da imza atmış olursunuz. Üstelik, ekolojik açıdan güçlü bu bahçenin devam ettirilebilmesi için, sizin müdahalenize de ihtiyacı yoktur. Doğa ile savaşmayın, aksine ona uyum sağlayın!
Fotoğrafta KonseptDe Peyzaj tarafından gerçekleştirilmiş bir bahçe uygulamasını görmekteyiz.
Kompost bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozularak organik gübre şekline dönüştürülmesidir. Bu konuyu detaylı olarak ’Kendi kompostunuzu üretmenin yolları’ başlıklı yazımızda inceledik, göz atmayı unutmayın. Göreceksiniz ki biraz sabırla muhteşem bir komposta hem de çok çaba sarf etmeden ulaşabilirsiniz.
Bahçenizin bir kenarında kendi küçük bostanınızı yaratmaya ne dersiniz? Ailenizin günlük tüketiminize yetecek kadar domates, salatalık, patlıcan, kabak, fasulye, bamya gibi sebzeler yetiştirebilirsiniz. Üstelik sentetik kimyasallardan uzak olduğunu bildiğiniz, %100 güvenilir sebzelere ulaşmanın verdiği huzur tartışılamaz. Ayrıca, sebze bahçesi ile uğraşmak insana enteresan bir biçimde huzur veriyor, söylemedi demeyin… Sebze bahçeniz için tohum ve fideleri bazı derneklerin ve belediyelerin düzenledikleri tohum takas organizasyonlarından alabilirsiniz. İnternet üzerinde de benzer organizasyonlar yapılmaktadır.
Tıpkı sebze bahçesi gibi, bir baharat bahçesi de oluşturabilirsiniz. Yemeğin lezzetine lezzet katan, en tazesi en makbulü olan bu baharatları bahçenizde oluşturacağınız tarhlarda tohumdan yetiştirebilirsiniz. Kendi bahçenizden topladığınız fesleğenle bir makarna sosu hazırlamak ya da patlıcan yemeğine kendi maydonozları doğramak çok derece keyifli olacaktır!
Bir bahçeniz yok mu? Üzülmeyin, taze baharatları evinizin içinde de yetiştirebilirsiniz! ’Apartman dairenizde taze baharat yetiştirmek için 7 ipucu’ başlıklı yazımız ise ilham verecektir.