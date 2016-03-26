Nasıl ekolojik bir bahçe oluşturabilirim?

Bahçenizin kendi habitatına sahip, hayat dolu bir yere dönüşmesi için yapmanız ve daha önemlisi yapmamanız gereken bazı şeyler var. Sağlıklı bir bahçede kuşların, arıların ve böceklerin olması gerekmektedir. Sürdürülebilir bir tarım ve bahçecilik için tüm bu canlılara ihtiyaç duyarsınız. Elbette bazı böcekler bitkiler için zararlıdır ve bahçenizde bulunması gereken böceklerden kastımız bu değil, daha çok bu zararlıları başka canlılara zarar vermeden nasıl uzaklaştırabileceğiniz…

Öncelikle sürdürülebilir tarımdan bahsedelim. Sürdürülebilir tarım ya da permakültür (Latince perm sürmek, devam etmek, cultur tarım.), doğadaki insan yerleşimlerini, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve sürdürülebilirlik görüşüne göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayışıdır. Permakültür yaşamın, doğal ekosistemlerdeki çeşitliliğe, istikrara ve dirence sahip, tarımsal verimliliğe yönelik ekosistemlere uygun olarak tasarlanması ve sürdürülmesidir. Permakültür’ün diğer bir tanımı sürdürülebilir yerleşimler tasarlamaktır. Bu bir felsefe ve toprak kullanımı yaklaşımının, tek yıllık ve çok yıllık bitkiler, hayvanlar, mikroklima, toprak ve su yönetimi ve insan ihtiyaçlarının birlikte ve bağlantılı olarak iç içe geçtiği üretken topluluklar bütünüdür. (Vikipedi*)

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