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Salonunuz için oturma grupları

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Salon, uyanık olduğunuz sürece bir evin herhalde en çok vakit geçirdiğiniz yeridir. Hem zor bir günden sonra dinlenmek, hem de dostlarınızı ağırlamak için kullandığınız salon ya da oturma odasının en önemli parçası da elbette oturma grubunuzdur. Bu bakımdan salonunuz için yapacağınız en önemli seçim de oturmak için seçeceğiniz mobilyalar olmalı. Rahatlık, işlevsellik ve stilin bir araya geldiği mobilyaların salonunuza yerleştirilme şekilleri de bir o kadar önemli elbette. Bu yazıda, salonunu yenilemek ya da radikal bir değişiklik yapmak isteyenler için, oturma grubu konusunda bazı fikirler vermeye çalışacağız.

Kübist mimari
Oturma odanız için ilginç mobilya ve dekorasyon fikirlerini bu yazıda derledik.

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