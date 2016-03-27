Tamamen beyaz dekorasyon soğuk ve sıkıcıdır! Doğru mu, yanlış mı?

Yanlış. Beyaz rengin tıpkı diğer açık renkkler gibi kiri daha fazla göstereceği her ne kadar doğru olsa da, bir de şu açıdan bakın: Beyaz renk bir dekorasyona sahipseniz oluşan ufak kirleri ve lekeleri hemen görürsünüz ve bu kirler büyüyüp kötü bir hal almadan müdahale etme imkanınız olur. Günümüz teklonojisi sayesinde leke tutmayan kumaşlar ve hidrofobik (su itici) kumaşlar dokunmaktadır ve bu tür kumaşları tüm mobilya mağazalarında veya yalnızca eski mobilyalarınızın döşemeliklerini değiştirmeyi planlıyorsanız, kumaş mağazalarında bulabilirsiniz. Evinizi beyaz renkli mobilyalar ile dekore etmeyi planlıyorsanız, kumaş camiasındaki bu tür gelişmeler işinizi son derece kolaylaştıracaktır.

Mutfak gibi mekanlarda beyaz ağırlıklı dekorasyon yapmak ise hem mekanın temiz ve hijyenik görünmesi hem de ferah ve aydınlık olması açısından akıllıca bir seçimdir. Fotoğrafta İstanbullu iç mimarlık firması Escapefromsofa'nın Bodrum'da gerçekleştirdiği bir projenin beyaz mutfağını görüyoruz.