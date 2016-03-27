Tamamen beyaz dekorasyon soğuk ve sıkıcıdır! Doğru mu, yanlış mı?

Evimizi dekore ederken renklerle oynamayı seviyoruz. Çeşitli desenler, parlak ve canlı renkler ya da aksine pastel ve topraksı renklerle çeşitli kombinasyonlar yapıyor, günün trendlerini kendi beğenilerimize uygun hale getirerek evlerimizi döşüyoruz. Her rengin insan ruhu üzerinde yarattığı farklı bir hissi var. Ve her rengin dönem dönem moda olduğu zamanlar. Bir de modası asla geçmeyen, insanda huzur, dinginlik, sadelik, masumiyet hissi uyandıran beyaz… Beyaz renk dekorasyonları her ne kadar beğenirsek beğenelim türlü nedenlerle kendi evlerimizde tercih edemiyor, yalnızca bazı varlıklı insanların lüks konutlarında kullanılabilen bir renkmiş gibi davranıyoruz. Bu yazımızda beyaz renk dekorasyon konusunda olan önyargıları ve bu yargıların doğru olup olmadıklarını Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden beyaz dekorasyon örnekleri eşliğinde inceledik. Aklınızı bir köşesinde dahi evinizi beyaz renk ağırlıklı dekore etmek varsa, bu yazımız eminim son kararınızı vermenizde etkili olacaktır. Bakalım beyaz dekorasyon hakkındaki yargılar nelermiş?
Yanlış. Beyaz rengin tıpkı diğer açık renkkler gibi kiri daha fazla göstereceği her ne kadar doğru olsa da, bir de şu açıdan bakın: Beyaz renk bir dekorasyona sahipseniz oluşan ufak kirleri ve lekeleri hemen görürsünüz ve bu kirler büyüyüp kötü bir hal almadan müdahale etme imkanınız olur. Günümüz teklonojisi sayesinde leke tutmayan kumaşlar ve hidrofobik (su itici) kumaşlar dokunmaktadır ve bu tür kumaşları tüm mobilya mağazalarında veya yalnızca eski mobilyalarınızın döşemeliklerini değiştirmeyi planlıyorsanız, kumaş mağazalarında bulabilirsiniz. Evinizi beyaz renkli mobilyalar ile dekore etmeyi planlıyorsanız, kumaş camiasındaki bu tür gelişmeler işinizi son derece kolaylaştıracaktır.
Mutfak gibi mekanlarda beyaz ağırlıklı dekorasyon yapmak ise hem mekanın temiz ve hijyenik görünmesi hem de ferah ve aydınlık olması açısından akıllıca bir seçimdir. Fotoğrafta İstanbullu iç mimarlık firması Escapefromsofa'nın Bodrum'da gerçekleştirdiği bir projenin beyaz mutfağını görüyoruz.
Yanlış. Eğer beyaz floresan aydınlatmasından bahsediyor olsaydık, evet, doğru olabilirdi ama beyaz duvarlardan, beyaz mobilyalardan bahsediyoruz… Dolayısıyla beyaz dekorasyonun göz yorma gibi bir olasılığı sıfırdır! Beyaz renk yormanın aksine dinlendirici bir etkiye sahiptir! Beyaz saflığın, yeni başlangıçların ve barışın rengidir. Bozulmamış, değerini kaybetmemiş ve kutsal sayılan kavramlar beyaz renkle temsil edilir. Işığı yansıtan ve ortama ferahlı kazandıran beyaz, parlak ve enerji vericidir. Bunun yanı sıra asaleti, zarafeti ve soğuk kanlılığı da ifade ettiği için, tıpkı saf ve mutluluk verici olduğu gibi soğuk ortamlar yaratmak istenildiğinde de kullanılır. Gözleri dinlendiren ve mekanı gerçek boyutlarından daha büyük gösteren beyaz, neredeyse tüm mimarlar tarafından tavsiye edilen bir renktir. Işık, seçilen beyazın tonunu etkiler.Kuzeye bakan bir odada kreme yakın, güneşli bir odada ise, griye yakın beyaz kullanabilirsiniz. Beyaz dengeleyici ve net kişiliğiyle bir çok mekanın kurtarıcısı ve gözdesidir.
Doğru ve Yanlış. Beyaz rengin hastanelerde kullanıldığı doğru çünkü beyaz renk temizliği ve hijyeni simgeler ve bunda korkulup sakınılacak bir durum yoktur! Eğer beyaz dekorasyon yapmak istiyor ancak bembeyaz dekorasyon konusunda kararsız kalıyorsanız, beyazın kırık tonlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca renkli aksesuarlar kullanarak da beyazın yoğunluğunu kırmak mümkün. Duvarlarda, mobilyalarda vs. beyazı yaygın tutup diğer renkleri vazolarda, çerçevelerde ya da raflara yerleştirdiğiniz kitaplarda, kısacası dekoratif aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Fotoğraftaki yatak odası size bir hastane odası gibi görünüyor mu…
Doğru! Minimalist dekorasyonun karakteristik rengi beyazdır diyebiliriz. Minimalist dekorasyon her ne kadar yalnızca açık renklerin kullanıldığı bir dekorasyon olmasa da, beyaz tonları sadeliği ve doğallığı temsil ettiği için minimalist akımın temel taşı gibidir.
Minimalist akım ilginizi çekiyorsa, ’Minimalist dekorasyon’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atmalısınız.
Yanlış. Beyaz yoğunluklu dekorasyon ekseriyetle minimalist ve modern stillerde görülse de, kullanımı yalnızca bu stiller ile sınırlı değildir. homify sayfalarında yapacağınızı aramalar sonucunda göreceksiniz ki, ülkemizde (yanlış bir tabirle) avangart olarak adlandırılan abartılı klasik mobilyalardan estetik açıdan mükemmel country (kırsal) ve hatta rustik iç tasarımlara kadar birçok stile beyaz renk ağırlıklı dekorasyon çok yakışmaktadır. Country ve rustik stili özellikle belirtmek istedim çünkü beyaz renk bu iki stilin bolca kullandığı doğal ahşap detaylarla da çok iyi sonuçlar vermektedir.
Yanlış. Beyaz ağırlıklı bir dekorasyon yapmak ilk etapta kolaymış gibi görünebilir; ne var ki, her şeyi beyaz seçeceksiniz işte… Ama işin aslı öyle değil. Beyaz ağırlıklı dekorasyonu doğru bir biçimde yapmak pek de kolay değildir. Eğer hakikaten gözünüz ve becerileriniz yeterli eğitime sahip değilse, ortaya pek iyi başarılı sayılamayacak bir dekorasyon çıkabilir. Bu da hem para hem de zaman kaybı demektir. Ya da kötü bir dekorasyonla yaşamayı öğrenmek… homify sayfalarından sizin için mükemmel olan beyaz dekorasyonu yapmanıza yardımcı olacak bir profesyonele kolayca ulaşabilirsiniz. Üste menüde yer alan Profesyoneller sekmesinden yaşadığınız bölgeye yakın iç mimar, dekoratör ve tasarımcılara ulaşabileceğiniz gibi, Odalar sekmesinden hoşunuza giden örneklerin tasarımcıları ile de irtibata geçebilirsiniz.