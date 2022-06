Tamamen beyaz dekorasyon soğuk ve sıkıcıdır! Doğru mu, yanlış mı?

Evimizi dekore ederken renklerle oynamayı seviyoruz. Çeşitli desenler, parlak ve canlı renkler ya da aksine pastel ve topraksı renklerle çeşitli kombinasyonlar yapıyor, günün trendlerini kendi beğenilerimize uygun hale getirerek evlerimizi döşüyoruz. Her rengin insan ruhu üzerinde yarattığı farklı bir hissi var. Ve her rengin dönem dönem moda olduğu zamanlar. Bir de modası asla geçmeyen, insanda huzur, dinginlik, sadelik, masumiyet hissi uyandıran beyaz… Beyaz renk dekorasyonları her ne kadar beğenirsek beğenelim türlü nedenlerle kendi evlerimizde tercih edemiyor, yalnızca bazı varlıklı insanların lüks konutlarında kullanılabilen bir renkmiş gibi davranıyoruz. Bu yazımızda beyaz renk dekorasyon konusunda olan önyargıları ve bu yargıların doğru olup olmadıklarını Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden beyaz dekorasyon örnekleri eşliğinde inceledik. Aklınızı bir köşesinde dahi evinizi beyaz renk ağırlıklı dekore etmek varsa, bu yazımız eminim son kararınızı vermenizde etkili olacaktır. Bakalım beyaz dekorasyon hakkındaki yargılar nelermiş?