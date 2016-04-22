Modern şehir evlerine küçük dokunuşlarla kırsal özellikler kazandırın

modern şehirleşme düşüncesinin bir sonucu olarak günümüzde betonarme evler ve özellikle apartman tarzı çok katlı evler çok yaygın olarak tercih edilmektedir. İnsanların yoğun olarak tercih etmelerine bağlı olarak ortaya bir arz ve talep dengesi çıkmakta ve bu ev tipleri giderek yaygınlaşmaktadır. Betonarme evler inşa edilmeden önce tasarlanırken tamamen şehir hayatına uygun bir şekilde tasarlanır ve özellikle kır evleri ile köy evlerinde gördüğümüz, bu evlere özgü özellikler olan kırsal dokuları modern şehir evlerinde bulamıyoruz. İnsanlar önce beton evlere ve apartmanlara uyum sağlasalar da belirli bir süre sonra bu ev tiplerinde kendilerini tamamlamayan eksik noktalar buldukları için evlerini bir doğa evine bir kır evine benzetme çabaları gösteriyorlar. Modern şehir evlerinin kırsal evlere, köy evlerine dönüştürülmesi bir hayli zor olduğu için küçük ve önemli dokunuşlar ile şehir evlerine kırsal özellikler eklenerek kır evi konsepti oluşturulmaya çalışılır. Kır evi konsepti için yapabileceğiniz değişikliklerin başında evinizin bahçesinin düzenlenmesi gelir. Eviniz de küçük de olsa bir bahçeniz var ise bu bahçeyi düzenleyip, bir köy evi havası yaratabilirsiniz. Normal bir ev düzenlemesi yerine bahçeyi köy evi bahçesi şeklinde düzenlemeli ve kır evi havası oluşturmak için bahçe kenarlarına taş su küplerine ektiğiniz çiçekleri yerleştirmelisiniz. Taş küplerin çevrelediği toprak alana köy evlerinde olduğu gibi maydanoz, tere, roka, marul gibi sebzeler ekerek bahçenizi tam bir köy evi bahçesi haline getirebilirsiniz. Eğer evinizin bir bahçesi yoksa taş vazolara ekeceğiniz çiçekleri evinizin ana giriş kapısının etrafına yerleştirerek evinizi bir kır evi havasına sokabilirsiniz. Evinizde yeşil bitkilerin yoğun olarak yer almasını istemiyorsanız evinizin iç mekanlarında yapacağınız kırsal dekorasyon ile kır evi havasını yaşayabilirsiniz. Evinizde yer alan duvarları köy evlerinin duvarları gibi taş duvarlar şeklinde örebilir, tuğla duvarlar örerek evlerinizde köy evi havasını oluşturabilirsiniz. Taş evler köylerle ve kır evleri ile özdeşleşmiş oldukları için evlerinizi inşa ederken belirli odaların duvarlarını taş duvar olarak inşa etmeniz bu odalar da sizi kır evinde gibi hissettirecektir. Taş duvarlar ve tuğla duvarları bu şekilde dekore ederken aynı zamanda evinizin üst katına bir teras oluşturarak yeşil bitkileri terasınız da kullanabilir ve kır evi özelliği sağlayabilirsiniz. Teraslarda yer alan kamelyalar ve çardaklar gölge alanı oluşturmak için kullanılır. sizler de kendi terasınız da kamelya yerine ahşap bir karkas yapıp, üzerini köy evlerinin çatılarında kullanılan otlar ve kuru kamışlar ile kaplayarak hem doğal bir teras örtüsü hem de kır evi özelliğini evinizin terasınıza getirmiş olursunuz. Terasınızı dekore ederken köylerde ve kırsal da yetişen yeşil bitkileri terasınız da kullanabilir ve kırsal bir terasa sahip olabilirsiniz. Teras dekorasyonu yaparken tercih edeceğiniz mobilyalar da çok önemlidir. Mobilyaları geri dönüşümlü olarak eski ahşaplardan üretilmiş mobilyalardan tercih etmelisiniz. Geri dönüşüm mobilyalar evlerinizi doğal ve daha eskitilmiş gösterecektir. Bu haliyle köy evlerinin ve kır evlerinin konseptini kendi evinizde yaratmış olup kır evi özelliğini eviniz de sonuna kadar hissetmiş olacaksınız. Yapacağınız dekorasyon içerisinde evinizin odalarını eski köy evleri konseptinde dekore edebilirsiniz. Bir köy evi mutfağını kendi evinizde canlandırabilir, bir eski tahta masa ve ahşap mutfak raflarını mutfağınıza yerleştirerek mutfağınızı köy evi mutfağı haline getirerek evinizi kırsal bir ev konseptine kavuşturabilirsiniz.

Evinizi kır evi özellikleri kazandırarak özlem duyduğunuz köy evi havasını oluşturmak için evinizin mimari özelliklerini değiştirebileceğiniz gibi mimari özelliklerin dışında bahçe dekorasyonu ve düzenlemesini köye özgü bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Bu özelliklerin dışında evinizin dekorasyonunu yaparken kır evi ve köy evi havasında dekore ederek özlem duyduğunuz bir eve kavuşmuş olursunuz. Evinizde bu şekilde bir dekorasyon yapmak istiyorsanız , kır evlerinin ve doğanın içinde yer alan evlerin doğa evlerine benzer bir ev ortaya çıkarmak istiyorsanız homify kır evi dekorasyonları örneklerini inceleyebilir ve evinizde uygulayacağınız kırsal dekorasyon da bu fikirlerden yararlanabilirsiniz.



