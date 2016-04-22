Modern şehir evlerine küçük dokunuşlarla kırsal özellikler kazandırın

modern şehirleşme düşüncesinin bir sonucu olarak günümüzde betonarme evler ve özellikle apartman tarzı çok katlı evler çok yaygın olarak tercih edilmektedir. İnsanların yoğun olarak tercih etmelerine bağlı olarak ortaya bir arz ve talep dengesi çıkmakta ve bu ev tipleri giderek yaygınlaşmaktadır. Betonarme evler inşa edilmeden önce tasarlanırken tamamen şehir hayatına uygun bir şekilde tasarlanır ve özellikle kır evleri ile köy evlerinde gördüğümüz, bu evlere özgü özellikler olan kırsal dokuları modern şehir evlerinde bulamıyoruz. İnsanlar önce beton evlere ve apartmanlara uyum sağlasalar da belirli bir süre sonra bu ev tiplerinde kendilerini tamamlamayan eksik noktalar buldukları için evlerini bir doğa evine bir kır evine benzetme çabaları gösteriyorlar. Modern şehir evlerinin kırsal evlere, köy evlerine dönüştürülmesi bir hayli zor olduğu için küçük ve önemli dokunuşlar ile şehir evlerine kırsal özellikler eklenerek kır evi konsepti oluşturulmaya çalışılır. Kır evi konsepti için yapabileceğiniz değişikliklerin başında evinizin bahçesinin düzenlenmesi gelir. Eviniz de küçük de olsa bir bahçeniz var ise bu bahçeyi düzenleyip, bir köy evi havası yaratabilirsiniz. Normal bir ev düzenlemesi yerine bahçeyi köy evi bahçesi şeklinde düzenlemeli ve kır evi havası oluşturmak için bahçe kenarlarına taş su küplerine ektiğiniz çiçekleri yerleştirmelisiniz. Taş küplerin çevrelediği toprak alana köy evlerinde olduğu gibi maydanoz, tere, roka, marul gibi sebzeler ekerek bahçenizi tam bir köy evi bahçesi haline getirebilirsiniz. Eğer evinizin bir bahçesi yoksa taş vazolara ekeceğiniz çiçekleri evinizin ana giriş kapısının etrafına yerleştirerek evinizi bir kır evi havasına sokabilirsiniz. Evinizde yeşil bitkilerin yoğun olarak yer almasını istemiyorsanız evinizin iç mekanlarında yapacağınız kırsal dekorasyon ile kır evi havasını yaşayabilirsiniz. Evinizde yer alan duvarları köy evlerinin duvarları gibi taş duvarlar şeklinde örebilir, tuğla duvarlar örerek evlerinizde köy evi havasını oluşturabilirsiniz. Taş evler köylerle ve kır evleri ile özdeşleşmiş oldukları için evlerinizi inşa ederken belirli odaların duvarlarını taş duvar olarak inşa etmeniz bu odalar da sizi kır evinde gibi hissettirecektir. Taş duvarlar ve tuğla duvarları bu şekilde dekore ederken aynı zamanda evinizin üst katına bir teras oluşturarak yeşil bitkileri terasınız da kullanabilir ve kır evi özelliği sağlayabilirsiniz. Teraslarda yer alan kamelyalar ve çardaklar gölge alanı oluşturmak için kullanılır. sizler de kendi terasınız da kamelya yerine ahşap bir karkas yapıp, üzerini köy evlerinin çatılarında kullanılan otlar ve kuru kamışlar ile kaplayarak hem doğal bir teras örtüsü hem de kır evi özelliğini evinizin terasınıza getirmiş olursunuz. Terasınızı dekore ederken köylerde ve kırsal da yetişen yeşil bitkileri terasınız da kullanabilir ve kırsal bir terasa sahip olabilirsiniz. Teras dekorasyonu yaparken tercih edeceğiniz mobilyalar da çok önemlidir. Mobilyaları geri dönüşümlü olarak eski ahşaplardan üretilmiş mobilyalardan tercih etmelisiniz. Geri dönüşüm mobilyalar evlerinizi doğal ve daha eskitilmiş gösterecektir. Bu haliyle köy evlerinin ve kır evlerinin konseptini kendi evinizde yaratmış olup kır evi özelliğini eviniz de sonuna kadar hissetmiş olacaksınız. Yapacağınız dekorasyon içerisinde evinizin odalarını eski köy evleri konseptinde dekore edebilirsiniz. Bir köy evi mutfağını kendi evinizde canlandırabilir, bir eski tahta masa ve ahşap mutfak raflarını mutfağınıza yerleştirerek mutfağınızı köy evi mutfağı haline getirerek evinizi kırsal bir ev konseptine kavuşturabilirsiniz.
Evinizi kır evi özellikleri kazandırarak özlem duyduğunuz köy evi havasını oluşturmak için evinizin mimari özelliklerini değiştirebileceğiniz gibi mimari özelliklerin dışında bahçe dekorasyonu ve düzenlemesini köye özgü bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Bu özelliklerin dışında evinizin dekorasyonunu yaparken kır evi ve köy evi havasında dekore ederek özlem duyduğunuz bir eve kavuşmuş olursunuz. Evinizde bu şekilde bir dekorasyon yapmak istiyorsanız , kır evlerinin ve doğanın içinde yer alan evlerin doğa evlerine benzer bir ev ortaya çıkarmak istiyorsanız homify kır evi dekorasyonları örneklerini inceleyebilir ve evinizde uygulayacağınız kırsal dekorasyon da bu fikirlerden yararlanabilirsiniz.
Evinizin bir bahçesi yoksa evinizin doğal bir ev haline getirilmesi için taş , toprak veya seramikten yapılmış olan vazoları kullanarak estetik bir dekorasyon yapabilirsiniz. Bu vazolara ekeceğiniz yeşil bitkileri evinizin her alanına yerleştirerek görsel aynı zamanda doğal bir dekorasyon yapmış olursunuz. Örnek resimde toprağın pişirilmesi ile elde edilmiş vazolara ekilmiş yeşil bitkiler tuğlaların kullanılması ile yapılan duvar üzerine ve etrafına yerleştirilerek doğal ve kır evlerinde bulunan bir yeşil alan oluşturmuş olursunuz.
Evinizi eski bir köy evi veya bir kır evi gibi göstermek için betonarme duvar yerine taş veya tuğla duvar tercih edebilir ve evinize doğal bir görünüm kazandırabilirsiniz. Evinize yapacağınız taş veya tuğla duvar için betonarme duvarı yıkmak yerine betonarme duvarın önüne ayrı bir tabak olarak taş veya tuğla duvar örmeniz gerektiğinde bu duvarı yıkabilme imkanı verir. Bu nedenle yeni bir duvar örmek sizin avantajınıza olacaktır. örnek resimde tamamen inşaat malzemesi olarak taş kullanılmış ve modern bir ev olarak dekore edilen eve köy evi havası kazandırılmıştır.
Evinizde kullanacağınız mobilyaları geri dönüşümlü mobilyalardan tercih ederek evinizde bir köy evi havası oluşturmak sizin elinizdedir. Özellikle teras alanı ve bahçelerinizde kullanacağınız mobilyalar için bu tercihte bulunmanız köy evlerinde yer alan eski mobilyalar ile benzer olacağı için evinizde doğal bir köy evi havası oluşturmuş olursunuz. Örnek resimde yer alan teras dekorasyonunda orta masa eski bir paletten imal edilmiş ve boyanarak yeni bir mobilya gibi kullanılmıştır. Ayrıca zeminde yer alan ahşap da palet parçalarının vernikle ve siyah boya ile boyanması sonucunda elde edilmiştir.
Evinizin bir bahçesi veya bir teras alanı var ise çok şanslısınız demektir. Teras alanını kapsamlı bir çalışma ile bir kırsal ev bahçesi haline getirmek sizin elinizdedir. Ayrıca teras ile bahçe alanı birleşim noktasını görsel bir köy bahçesi şeklinde dekore edebilir, eski bir saban, eski bir orak takımı zenginleştirerek evinizi ve terasınızı doğal bir köy evi şeklinde dekore edebilirsiniz. Örnek resimde eskitilmiş ahşaplardan yapılmış bir yemek masası takımı ile bahçe alanı görsel bir şekilde dekore edilerek istenilen doğal ortam yaratılmış.
Evinizi hem bir köy evi hem de modern bir ev şeklinde dekore etmek isterseniz yapmanız gereken modern bir havuz inşası ve köy evi bahçesi dekorasyonudur. Bu şekilde yapacağınız bir dekorasyon bahçenizde hem bir zenginlik oluşturacak hem de görsel açıdan mükemmel bir bahçeye sahip olmanızı sağlayacaktır Örnek resimde modern bir havuz ve etrafında özenle yapılmış bir bahçe peyzajı ile köy havası ortamı yaratılmıştı.
Evinizin mutfağını bir köy evi mutfağı konseptinde dekore ederek köy evi havasını evinize taşıyabilirsiniz. Eski bir ahşap masa, eski ahşaplardan yapılmış duvar rafları, ahşap tavan ile dekore edeceğiniz mutfağınızda köy havasını tadabilirsiniz.