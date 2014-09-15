Evi gösteren girişidir: En güzel antre fikirleri

Beğensek de beğenmesek de bu uçucu görüntüler çağında ilk izlenimlerin önemi büyük. Bir iş görüşmesinde, bir dükkân vitrininde ya da bu örnekte olduğu gibi ilk kez gidilen bir evde, kapı açılır açılmaz edindiğimiz ilk izlenim sonraki izlenimleri de şekillendirebiliyor. Öyle ya, evinizin girişi ya da antresi konuklarınızın ilk gördüğü şey. Girdikleri mekânın soğuk mu yoksa sıcak mı olduğuna, davetkâr olup olmadığına dair ilk izlenimlerini evin bu kısmına bakarak şekillendiriyorlar. Hattâ kimi evlerde, odaların iki tarafına saçıldığı bir ana eksen işlevi görüyor ya da salonun bir uzantısı da olabiliyor.

Dolayısıyla evinizin girişinden memnun değilseniz ve evin geri kalanını da görme konusunda konuklara umut vaât etmediğini düşünüyorsanız, üzülecek bir şey yok. Dekorasyonla ilgili her konuda olduğu gibi, bu konuda da homify'daki uzmanlarımızın sizin için gayet parlak fikirleri var. İşte antre dekorasyonu için size ilham verebilecek birkaç güzel örnek.