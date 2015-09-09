Mersin'den özgün ve büyüleyici dekorasyonlar

Konu ev dekorasyonu olunca hâlâ çoğumuz kendi zevk ve seçimlerimize güvenir, evimiz için en iyisine karar vereceğimize inanırız. Elbette bunda da herhangi bir görünür sakınca yok. Ama bu durum, ev dekorasyonu ve iç mimari konularında eğitim almış olan ve normal bir insanın fark etmeyeceği ya da dikkate almayacağı birçok detayı değerlendirerek, evin sakininin tercihleri doğrultusunda en iyi formülü bulmaya muktedir uzmanların olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten böyle bir uzmanın elinden çıkmış olan bir tasarımı görünce, insan söz konusu farkı daha iyi anlıyor.

Bugün sizlere Mersin'de iş yapan böyle bir genç uzmanın, her biri özen ve titizlikle kotarılmış farklı oda dekorasyonlarından bir dizi örnek sunacağız. Sena Hayfavi'nin imzasını taşıyan bu dekorasyon örnekleri estetik, konfor, işlevsellik ve kullanışlılık gibi prensipleri kendine has bir terkip içinde bir araya getirerek ilham verici mekânlar haline geliyorlar.