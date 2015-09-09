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Mersin'den özgün ve büyüleyici dekorasyonlar

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Konu ev dekorasyonu olunca hâlâ çoğumuz kendi zevk ve seçimlerimize güvenir, evimiz için en iyisine karar vereceğimize inanırız. Elbette bunda da herhangi bir görünür sakınca yok. Ama bu durum, ev dekorasyonu ve iç mimari konularında eğitim almış olan ve normal bir insanın fark etmeyeceği ya da dikkate almayacağı birçok detayı değerlendirerek, evin sakininin tercihleri doğrultusunda en iyi formülü bulmaya muktedir uzmanların olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten böyle bir uzmanın elinden çıkmış olan bir tasarımı görünce, insan söz konusu farkı daha iyi anlıyor. 

Bugün sizlere Mersin'de iş yapan böyle bir genç uzmanın, her biri özen ve titizlikle kotarılmış farklı oda dekorasyonlarından bir dizi örnek sunacağız. Sena Hayfavi'nin imzasını taşıyan bu dekorasyon örnekleri estetik, konfor, işlevsellik ve kullanışlılık gibi prensipleri kendine has bir terkip içinde bir araya getirerek ilham verici mekânlar haline geliyorlar.

Mozaikli mutfak

homify MutfakMutfak Tezgâhları
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Sena Hayfavi imzası taşıyan bu mutfak, İskandinav tarzı bir sadeliği kendine has doku ve desenlerle bir araya getirerek iç açıcı ve ferah bir etki sağlıyor. Yer karosu tercihiyle nostaljik bir hava kazanan mutfağın saf beyaz renkleri, ada tezgâhda kullanılan ahşabın sıcaklığıyla dengelenirken, mozaik ayrıntısı da tasarımcının mekâna kattığı kendine has bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

Yemek odası

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
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homify
homify
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Tezgâhın diğer tarafında bulunan yemek masası ve sandalyeler ise Fransız provance tarzının izlerini taşırken, mutfağın konforlu ve ferah havasını tamamlayıcı bir işlev taşıyor.

Salonda konfor

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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homify

Aynı tasarımcının imzasını taşıyan bu salonda ise iki farklı mobilya tarzının ustalıkla bir araya getirildiğini ve ortaya konforlu bir salon çıktığını görüyoruz. Deri kanepenin asaleti, rahatlığı ve özel tasarımıyla insanda oturma duygusu uyandıran çiçekli koltuklarla birleşerek özgün bir tarz yaratıyor. Koyu renk ahşap zemin ise, doğal ışık bakımından sıkıntısı olmayan mekâna ekstra bir sıcaklık katıyor.

Simetrinin büyüsü

homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
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homify
homify

Televizyon ünitesinin iki tarafından dekoratif unsurların simetrik biçimde yerleştirilmiş olması salonu derleyip toparlarken, duvardaki desen de buranın özel bir salon olduğunun habercisi gibi. Sehpanın ferforje işçiliği de ayrıca dikkat çekici.

Oturma odası

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Salondaki durgun ve nötr renk paletinin aksine bu küçük oturma odasında daha eğlenceli ve canlı renklerin kullanıldığını görüyoruz. Ahşap zemin tercihinin bir kez daha damga vurdupu mekân renkli yastıklarıyla bir cazibe odağı haline gelmiş durumda.

Yatak odası

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
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homify
homify

Hayfavi'nin bu yatak odası tasarımında ise karikatür jargonuyla gereksiz taramalardan kaçınarak çok daha sade ve işlevli bir çizgiyi tercih ettiğini görüyoruz. Tamamıyla beyazın egemen olduğu mekânın yıldızı ise klasik ayakları ve yatakla kusursuz uyum sağlayan renkleriyle puf koltuk.

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Lavaboda klasik

homify BanyoLavabolar
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homify
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Evin lavabo kısmında ise özel tasarım ürünü yuvarlak haznenin yanısıra, klasik birer sokak lambasını aydınlatan ve yine simetri hissi oluşturan lambalar ve yine avangarde bir hava taşıyan armatür seti dikkat çekiyor.

Banyoda siyahın asaleti

homify BanyoKüvet & Duşlar
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homify
homify

Bu banyonun dekorasyon ve düzenlemesinde ise tasarımcının çokyönlülüğünü bir kez daha görme fırsatı buluyoruz. Zira yukarıdaki örneklerin aksine burada siyah renkle koyu ahşap tahtaların mükemmel biçimde bir araya getirilerek banyoya çok asil bir hava kattığını görmek mümkün. 

Bu dekorasyon örneklerini beğendiyseniz, ’Dışı beyaz, içi rengârenk’ başlıklı yazımız da dikkatinizi çekebilir.

Akdeniz esintileri taşıyan salon dekorasyon önerileri
Sena Hayfavi’nin imzasını taşıyan bu dekorasyon örneklerini siz nasıl buldunuz?

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