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Afetten nefasete büyük dönüşüm

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Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Mutfak
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Eski, harabe halinde ya da enkaza dönüşmüş bir mekândan umudu kesmek yerine, bu konuda uzmanlaşmış olan birini bulup ortaya çıkacak mucizeyi beklemek de bir seçenek. homify sayfalarında zaman zaman yer verdiğimiz etkileyici renovasyon projelerinden bir başkasında, söz konusu yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görme fırsatı bulacağız. İtalya'da Rachel Biancalani adlı mimarlık firması tarafından üstlenilen bu komple tadilat projesinde felaket durumdaki bir daire hünerli eller sayesinde adeta baştan yaratılıyor.

Giriş

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Bu ilgi çekici peri masalına evin giriş kısmındaki koridorla başlayalım istedik. Onarım öncesinde son derece sıkıcı ve işlevsiz görünen koridor, beyaz renkle şık ve ferah, ahşap zeminle de sıcak bir hava kazanırken, sol tarafa monte edilen dolap ve raflar sayesinde eskisine göre çok daha işlevli bir mekân haline getirilmiş oluyor.

Salon

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Oturma Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Evin salonuna baktığımızda ise projeyi üstlenen uzman ekibin ne kadar etkileyici bir iş çıkardığını bir kez daha görme fırsatı buluyoruz. Bir harabe halindeki salon yine beyaz ve ahşap kahverengisinin insanın içini ısıtacak şekilde bir araya getirildiği ferah bir salona dönüşmüş durumda. 

Ayrıca salonun alışılmışın dışındaki şekli mekânı düzenlemeyi biraz zorlaştırmasına rağmen, tasarımı gerçekleştiren ekip aynen bu şekli taşıyan bir kanepeyle meseleyi olabilecek en şık biçimde çözmeyi başarmış. Televizyon için duvarda oluşturulan ve doğal bir TV ünitesi işlevi gören yuvaya da dikkat.

Mutfak ve yemek alanı

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Mutfak
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Evin geçirdiği tadilattan sonra mutfak ve yemek alanını gösteren bu fotoğrafta, mekânın diğer kısımlarında gördüğümüz tasarım diliyle tutarlılık içinde uygulanan prensiplerin küçük ayrıntılarla desteklendiğini görebiliyoruz. Ahşap zeminle beyaz duvar ve tavan kombinasyonunun bir kez daha göze hoş gelen bir atmosfer oluşturduğu mutfakta, evin modern çizgisiyle hoş  bir kontrast teşkil eden klasik ve retro havası taşıyan bir masa-sandalye takımına yer verilmiş.

Banyo

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Banyo
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Evin geçirdiği müthiş değişimin en önemli nişanelerinde biri de adeta baştan yaratılan bu banyo. Yeni haliyle müthiş bir zarafet örneği olarak dikkat çeken banyoda beyazla kahverenginin uyumunı ve duvarın belli kısımlarında görülen mozaik uygulamasının mekâna nasıl ekstra değer kattığını görebiliyoruz.

Yatak odası

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Yatak Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Bu şık dairedeki turumuza yatak odasıyla sona erdirelim. Burada yine basit ve sade bir dekorasyon anlayışının sıcak renklerle desteklendiğini görüyoruz. Ahşap komodinlerin birer hoşluk olarak dikkat çektiği mekânın asıl yıldızı ise odanın monotonluğa düşmesinin önüne geçen tablo.

Bu projeyi beğendiyseniz, ’Dışı beyaz, içi rengârenk’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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