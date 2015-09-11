Afetten nefasete büyük dönüşüm

Evin salonuna baktığımızda ise projeyi üstlenen uzman ekibin ne kadar etkileyici bir iş çıkardığını bir kez daha görme fırsatı buluyoruz. Bir harabe halindeki salon yine beyaz ve ahşap kahverengisinin insanın içini ısıtacak şekilde bir araya getirildiği ferah bir salona dönüşmüş durumda.

Ayrıca salonun alışılmışın dışındaki şekli mekânı düzenlemeyi biraz zorlaştırmasına rağmen, tasarımı gerçekleştiren ekip aynen bu şekli taşıyan bir kanepeyle meseleyi olabilecek en şık biçimde çözmeyi başarmış. Televizyon için duvarda oluşturulan ve doğal bir TV ünitesi işlevi gören yuvaya da dikkat.