Mağaza dekorasyonu nasıl olmalı?

Genelde ev tasarımı üzerine daha fazla durmuş olsak da mağaza dizaynı iç dekorasyonda kendine geniş yer bulan kategorilerden biri. Özellikle alışveriş merkezleri ile beraber semt başına düşen mağaza sayısı bir hayli arttı. Dolayısıyla mağaza dekorasyonu kendi tasarım modellerini çoktan oluşturmuş durumda. Mağazalar ticari kurumlar olduğundan bu konuda daha da titizlenmeleri gerekir, çünkü satışa çıkarılmış bir ürünün veya müşteriye sunduğu hizmetin kalitesi ne kadar önemliyse, bunları ne şekilde sergilediği müşteri ile nasıl bir iletişim kurduğu da bir o kadar önemlidir.
Mağaza dekorasyonunda önemli olan mağazanın konseptini belirleyip ona uygun bir tasarım modeli düşünmek. Hizmet verdiğiniz ürün kadar onu nasıl yansıtmak istediğiniz de devreye giriyor yani. Aynı zamanda yapacağınız dekorasyonda çalışanlarınızı da düşünmeli, onların da konforunu ve dekorasyonu benimsemesini gözetmeniz lazım. Mağaza dekorasyonunda önemli bir kriter de mağazanın bulunduğu mekandır. Şayet cadde üstü bir mağazanız varsa insanların ilgisini çekmek için vitrin dizaynında yoğunlaşmanız gerekir. Alışveriş merkezinde bulunan bir mağazanız var ise elbette yine vitrin önemli olmakla birlikte ışıklandırma sistemi daha ön plana çıkar. Cadde üzeri mağazalarda ise güneşten ötürü vitrin aydınlatması o kadar meşakkat gerektirmez. Bu yazıda size değişik ülkelerden farklı mağazaların dekorasyon modellerini sunacağınız. Derlemenin size fikir vereceğini umuyoruz. Bu konu ilginizi çektiyse daha fazla örnek için “Estetik örneklerle mağaza dekorasyonu” başlığına da göz atabilirsiniz.
Bir halı mağazası için düşünülmüş mağaza dekorasyonu son derece klasik ve tam da bu sebepten göz alıcı. Zira klasik stil dekorasyon ihtişamlı modellere imkan sağlar. Klasik tarz halı satan bir firmaya da böylesi bir konsept sunmak hem akıllıca hem de estetik. Halıları sergilemenin pek çok yolu vardır kuşkusuz. Ancak bizzat dekorasyonda nasıl görüneceğini göstermek için uygun tarz mobilya ile dekore etmek dikkat çekmek için doğru bir yöntem.
Yoga artık pek çok insanın uyguladığı zihinsel ve fiziksel bir disiplin. Bu kadar revaçta olunca başlı başına yoga yaparken kullanacağınız malzemeleri satan mağazalar açılmaya başlandı. Örnekteki mağaza dekorasyonu da bir yoga dükkanına ait. Geniş mağazanın orta kısmında, kasaya benzer masaların üzerinde rengarenk yoga minderleri sunulmuş. Genellikle mağazalarda sık uygulanan bir yöntemdir, dikkat çekici ürünleri mağazanın orta kısımda sergilemek. Bu örnekte de bahsettiğimiz durum uygulanmış. Hem mağaza dekorasyonuna renklilik getirmiş hem de daha işlevsel bir sunum olmuş.
Giysi mağazalarının olmazsa olmazlarından mankenler genellikle camlı vitrinde dururlar. Ancak bu örnekte olduğu gibi girişte duran bir manken, mağaza dekorasyonu açısından daha dikkat çekici olmuş. Mankenin olduğu alanın ışıklandırması da bu pozisyonu tamamlar nitelikte. Mağaza aydınlatması dekorasyon açısından oldukça işlevsel niteliktedir zira. Aydınlatma sistemi kadar tavanın kendine has şekli de mağazanın cazipliğini arttıran bir etken. Bunun dışında zaten bir giysi mağazası olduğundan sade beyaz rengi kullanmak dekorasyon açısından doğru bir karar olmuş. Zira hem ışıklandırma hem de rengarenk giysiler gerekli hareketliliği sağlıyor.
Bu örnekte gördüğünüz mağaza dekorasyonu ise çiçekçi için tasarlanmış. Her ne kadar çiçekçi mağazası da olsa dükkan içinde başka mobilyalara, oturma gruplarına da yer verilmiş. Böylece almak istediğiniz çiçeklere göz atarken soluklanabilirsiniz. Hem de bu oturma köşelerinde de çiçek sunumu yapılarak evinize hangi çiçeği nereye koyabileceğinize dair ilham verilmiş. Ancak çiçekçi dükkanını en ilginç kılan unsur onlarca lamba kullanımı olmuş. Turuncu beyaz renklerde irili ufaklı bir sürü lamba mağaza dekorasyonunu başlı başına özgün hale getirmiş görünüyor.
Bir içki dükkanı düşünülerek tasarlanmış mağaza dekorasyonun en dikkat çekici yönü tamamının ahşaptan imal edilmiş olması. Mağaza içerisinde merdiven de bulunan dükkanda tüm duvarlara raflar monte edilmiş. Işıklandırma içinse küçük spot ışıklar tercih edilmiş. Tavandan sarkan beyaz şişe şeklindeki aksesuar ise mağaza dekorasyonuna dinamizm kazandırmış. Ürünler zaten renkli olduğundan ayrıca bir renk kullanılmamış.
Tasarımında Rohrfabrik imzası bulunan giysi mağazasında endüstriyel stil hakim. Metalik öğeler, ham görünümlü ahşap kullanımı mağaza dekorasyonunda dikkat çekiyor. Giysi ağırlık ürün satan mağaza aynı zamanda ayakkabı da satılıyor. Mağazanın orta kısmına yerleştirilmiş ahşap masalara gömleklerle beraber ayakkabılar da yerleştirilmiş. Yuvarlak masa aynı zamanda dekor işlevi de görmüş. Masanın tabanında buluna yuvarlak levhaya ise kutular konularak dekorasyon olduğundan daha zengin gösterilmiş.
Mağazalar kadar kuaförler ve güzellik merkezleri de dekorasyonlarına özen göstermek zorunda. Zira onlar da en az bir mağaza kadar müşteri alıyorlar. İyi bir hizmet için iyi bir sunum da elzem tahmin edebileceğiniz gibi. Bu kuaför örneğini ilginç hale getiren sıra dışı duvar tasarımı. Dükkanın duvarlarının bir bölmesinde eskimiş hatta yırtılmış gibi görünen duvar dizaynı bir hayli özgün bir fikir.
Sultans Beauty adlı güzellik merkezi için düşünülmüş mağaza dekorasyonu adı gibi sultana layık. Eski dönemleri çağrıştıran isminden ötürü belirli bir konsept belirleyip ona göre bir dekorasyon düşünmek mağazanın temasıyla uygun ve bütünlük sağlayan bir fikir. Kırmızı kadife koltuk gibi mobilyaların ihtişamıyla göz doldurduğu dekorasyon aksesuarlarıyla tamamlanarak kendine has bir tasarım çıkarmış ortaya.
Yine bir içki dükkanı dekorasyonu karşımızda. Bu tür mağazalar kendi başına da hizmet verebildiği gibi alışveriş merkezlerinde de bulunabilirler. Bu mağaza dekorasyonunu ilginç kılan ise ham görünüşlü doğal malzemeye yer vermesi. Zaten içki şişeleri yeterince cafcaflı olduğundan organik ahşap görünümü, dekorasyonu sade olmakla birlikte ilginç hale de getirerek hem doğal hem de modern bir ambiyans sağlamış.
Ayakkabı mağazası örneğinde dekorasyonun ön plana çıkan unsuru bu defa renk seçimi olmuş. Kasa ve ayakkabıların bulunduğu kısım keskin bir siyahla sınırlandırılırken mağazanın kalan duvarlarında beyaz kullanılmış. Yerlerde ise siyah beyaz zemin tercih edilerek güzel bir uyum yakalanmış. Ayakkabıların sunumu raflara dizilecek şekilde tasarlanmış. Tavandan uzanan ince lambalar ise renkleriyle mağaza dekorasyonunu tamamlar nitelikte. Düz ve yalın bir dekorasyon isteyenlerin değerlendirmesi gereken bir örnek.
Bir başka örneğini gördüğümüz kuaför dekorasyonu mağaza dekorasyonlarını çarpıcı hale getirmek açısından başarılı bir örnek. Müşterilerin saçlarına işlem yapılacağı bölümle saçların yıkandığı lavabo bölümü arasına ilgi çekici mavi ışıklardan oluşan bir pano yerleştirilerek dekorasyon zenginleştirilmiş. Duvarlardaki çizgi desenler ve genel olarak mağaza dekorasyonuna hakim olan mor kullanımı, karanlık ama estetik bir atmosfer yaratarak şık bir mağaza dekorasyonu oluşturmuş.
Bir kütüphane örneğini gördüğümüz tasarım da mağaza dekorasyonları arasında yer almakta. Zira her ne kadar mağaza gibi ticari kurumlar olmasa da dekorasyonlarını ilgi çekici hale getirmek gerekiyor. Örnekteki bölüm çocuk kütüphanesine ait. Çocukların erişebilmesi için kısa rafların kullanıldığı dekorasyonda, rafların tam karşısına çocukların oturabilmesi için canlı yeşilden bir oturma köşesi yapılarak küçüklerin de konforu sağlanmış.
Daha fazla mağaza modeli için “Estetik örneklerle mağazadekorasyonu” başlığına göz atabilirsiniz.