Mağaza dekorasyonu nasıl olmalı?

Genelde ev tasarımı üzerine daha fazla durmuş olsak da mağaza dizaynı iç dekorasyonda kendine geniş yer bulan kategorilerden biri. Özellikle alışveriş merkezleri ile beraber semt başına düşen mağaza sayısı bir hayli arttı. Dolayısıyla mağaza dekorasyonu kendi tasarım modellerini çoktan oluşturmuş durumda. Mağazalar ticari kurumlar olduğundan bu konuda daha da titizlenmeleri gerekir, çünkü satışa çıkarılmış bir ürünün veya müşteriye sunduğu hizmetin kalitesi ne kadar önemliyse, bunları ne şekilde sergilediği müşteri ile nasıl bir iletişim kurduğu da bir o kadar önemlidir.

Mağaza dekorasyonunda önemli olan mağazanın konseptini belirleyip ona uygun bir tasarım modeli düşünmek. Hizmet verdiğiniz ürün kadar onu nasıl yansıtmak istediğiniz de devreye giriyor yani. Aynı zamanda yapacağınız dekorasyonda çalışanlarınızı da düşünmeli, onların da konforunu ve dekorasyonu benimsemesini gözetmeniz lazım. Mağaza dekorasyonunda önemli bir kriter de mağazanın bulunduğu mekandır. Şayet cadde üstü bir mağazanız varsa insanların ilgisini çekmek için vitrin dizaynında yoğunlaşmanız gerekir. Alışveriş merkezinde bulunan bir mağazanız var ise elbette yine vitrin önemli olmakla birlikte ışıklandırma sistemi daha ön plana çıkar. Cadde üzeri mağazalarda ise güneşten ötürü vitrin aydınlatması o kadar meşakkat gerektirmez. Bu yazıda size değişik ülkelerden farklı mağazaların dekorasyon modellerini sunacağınız. Derlemenin size fikir vereceğini umuyoruz. Bu konu ilginizi çektiyse daha fazla örnek için “Estetik örneklerle mağaza dekorasyonu” başlığına da göz atabilirsiniz.