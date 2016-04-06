Çevre dostu bir eve sahip olabilmek için nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonu sırasında genelde zevklerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda planlama yapıyoruz. Evin stili, konsepti, mobilyaları, duvar kağıtları derken üzerine yoğunlaştığımız bütün konular görsel özellikler oluyor. Oysa ki büyün hayatınızı geçireceğiniz evin dekorasyonuna başlarken göz önünde bulundurmanız gereken çok daha önemli konular vardır. Evin sağlamlığı, izolasyonu, enerji tasarrufu, depreme dayanıklılığı, rutubet sorunu olup olmadığı, konforlu ve sağlıklı bir yaşam için çok daha önemli detaylardır. Kuracağınız evde uzun yıllar yaşayacağınız düşünüldüğünde evinizde tasarruf sağlayan ve çevre dostu özellikler bulundurmak hem bütçenize hem de çevreye kayda değer bir katkı sağlayacaktır. Dekorasyon sırasında ve kullanırken dikkat edeceğiniz birkaç detay sayesinde yıllık giderlerinizde ciddi tasarruflar elde ederken ekolojik bozulmanın engellenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Peki evde tasarruf sağlayabilmek için nelere dikkat etmek gerekir ya da çevre dostu bir eve nasıl sahip olabiliriz? Bu yazımızda sizlere tasarruf ve çevre dostu bir ev için bazı küçük önerilerde bulunacağız. Çok basit şekilde uygulayabileceğiniz çözümlerle ısı, su ve enerji tasarrufu yapmanın küçük ama etkili yöntemleri bu yazımızda olacak. Birbirinden şık örnek tasarımlar eşliğinde sunacağımız öneriler dekorasyon planlarınıza avantajlı fikirler kazandırabilir.
Enerji ve su tasarrufu sadece sizin bütçeniz için değil ekolojik nedenlerle de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yaşadığımız dünyada ciddi bir ekolojik bozulma sorunu ile karşı karşıyayız. Nüfus artışı, enerji kaynaklarının tükenmesi, çevresel kirlenme, küresel ısınma gibi faktörler dünyanın giderek daha sorunlarla dolu bir yer olacağına işaret ediyor. Yaşadığımız dünyayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek için elimizden geldiğince özenli davranmak zorundayız. Enerji ve su tasarrufu sağlamak ve çevre dostu evlerde yaşamak bu hassasiyet için güzel bir başlangıç olabilir. O halde çevre dostu bir eve sahip olmak için dikkat etmemiz gereken birkaç detaya birlikte göz atalım.
Çevre dostu bir dizayn anlayışı aynı zamanda daha düzenli ve kullanışlı bir dekorasyona sahip olmanızı da sağlar. Daha düzenli bir dekorasyon yaratmanın yolları hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa “Evlerimizde nasıl daha fazla depolama alanı organize ederiz?” başlıklı yazımızda depolama alanlarınızı nasıl organize edeceğinizi görebilirsiniz.
Çevre dostu bir eve sahip olmak için dekorasyonda kullanacağınız bütün mobilya ve aksesuarların doğal materyallerden imal edilmiş olmasına dikkat etmelisiniz. Yapay ve çok sayıda kimyasal işlemden geçmiş ürünler yerine ahşap, taş gibi doğal malzemelerden imal edilmiş eşyalar kullanmak size daha çevre dostu bir dekorasyon kazandırabilir. Ayrıca sentetik kumaşlar yerine doğal, pamuklu ve dokulu kumaşlardan üretilmiş mobilya ve tekstil ürünlerini de tercih edebilirsiniz. Bu ferah dekorasyonda gördüğünüz mobilya ve tekstil ürünlerinin büyük kısmı natürel malzemelerden imal edilmiş gibi görünüyor. Eski görünümlü ahşap malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı dekorasyonun eşsiz bir doğallığı var.
Tarım alanlarının inşaat sektörüne ve bozulan ekosisteme kurban gittiği dönemler yaşıyoruz. Üzücü bir gerçek olarak, ilerleyen yıllarda sebze ve meyve gibi doğal besin ürünlerine ulaşmak yapaylara ulaşmaktan çok daha zor olacak. Eğer bahçeli bir eviniz varsa bahçe tarımı veya evde sera uygulamaları ile kendi meyve sebzenizi yetiştirebilirsiniz. Bahçesi olmayanlar için ise balkon ve iç mekanlara uygulanabilecek birçok bitkilendirme yöntemi mevcut. Dikey bahçe, balkon bahçesi, saksı gibi yöntemlerle evinizde veya balkonunuzda en çok tükettiğiniz ve yetiştirilmesi zor olmayan sebze, meyve ve yeşillikleri yetiştirebilirsiniz. Az da olsa bütçeniz için ve daha da önemlisi sağlığınız için önemli bir adım olacaktır. Tabii yetiştireceğiniz meyve ve sebzeleri yaşadığınız bölgenin iklim özelliklerine göre seçmek durumundasınız. Ayrıca sadece tarım ürünleri için değil süs bitkileri veya çiçek ve ağaçlar için de balkon, teras, veranda gibi alanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bu sayede hem çevre dostu bir dekorasyonunuz hem de ferah ve canlı alanlarınız olur.
Güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanabileceğiniz ev modelleri ile hem enerji tasarrufu sağlayan hem de çevre dostu yaşam alanlarına sahip olabilirsiniz. Güneş enerjisinden sadece pencerelerle değil güneş enerji sistemleri sayesinde de faydalanabilirsiniz. Su ısıtmak için ideal bir yöntem olan güneş enerjisini daha verimli kullanmak adına yeni yöntemler geliştiriliyor. Bunları araştırarak güneş enerjisinden mümkün olduğunca çok faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.
Yeni bir ev aldınız ve tadilat işlerine girişmek üzeresiniz veya sıfırdan bir ev yaptıracaksınız, o halde size tasarruf adına verebileceğimiz en önemli tavsiye ısı yalıtımı ve geniş pencereler olacaktır. Evin mimari özelliklerine bağlı olan ve sonradan değiştirilmesi hayli zahmetli görünen bu çözüm için eve yerleşmeden önce adım atmak en doğrusudur. Özellikle evin güney cephesinde geniş pencerelere sahip olmak güneş ışığından ve ısısından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacaktır. Güneş enerjisi gündüz saatlerinde ve hafif serin havalarda, ne lambalara ne de ısıtıcılara gerek duymadan yaşamanıza yetecek bir enerji kaynağıdır üstelik de bedavadır. Ayrıca tasarruflu ışıklandırma sistemleri ve led lamba gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Odun – kömür sobası veya kuzineli soba gibi alternatif ısınma yöntemlerini deneyebilirsiniz. Bunların yanı sıra su tasarrufu sağlayan banyo ve mutfak sistemleri ile de tasarrufunuza katkı sağlayabilir ve bu şekilde çevre dostu bir eve kavuşabilirsiniz.
Bahçeye açılan geniş kapılar hem eviniz için mükemmel bir havalandırma ve ışıklandırma kaynağı olacağı gibi aynı zamanda ferahlık da sağlayacaktır. Klima gibi yapay havalandırma sistemleri yerine doğal serinlikten faydalanmak her zaman daha çevreci, sağlıklı ve tasarruflu bir çözümdür. Meulen Architects tarafından dizayn edilen bu evin diğer alanlarını da mutlaka görün.
Doğanın bize sunduğu her zenginliği kullanarak çevre dostu bir yaşam için adım atmış olabilirsiniz. Bu sayede doğanın döngüsüne de katkı sağlayabilirsiniz. Örneğin bu ekolojik çatı sistemleri hem eşsiz bir izolasyon sağlarken hem de doğaya katkı sunuyor. Alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra eviniz için ihtiyaç duyduğunuz çözümleri de doğal yollardan sağlayabilirsiniz.
Geri dönüştürülen ürünlerden oluşturulan mobilyalar, yeniden değerlendirilen eski ahşap eşyalar, döşemelerle yenilenen koltuk takımları gibi geri dönüşüm ürünü olan her şey size hem tasarrufun hem de çevre dostu bir evin kapılarını açar. Ayrıca evinizde biriken çöpleri organik, cam, plastik, kağıt atık olarak ayırıp geri dönüşüm merkezlerine göndererek de geri dönüşüm çemberine katkıda bulunabilirsiniz. Çevre dostu bir eve sahip olmak için atabileceğiniz en önemli adım geri dönüşümdür.