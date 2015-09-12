Birbirinden şık duvara monte raf örnekleri

Yaşam alanınızın her köşesinde farklı işlevselliğe sahip gereçlerinizi ya da kitap ve objelerinizi koyabileceğiniz raflara ihtiyaç duyarsınız. Duvara monte edilebilen raflar mekanın zemin alanını işgal etmediği için ve istediğiniz yüksekliğe yerleştirebildiğiniz için hayatınızı kolaylaştırır. Bunun yanı sıra bazı çoklu raf sistemleri de bir bölümü zemine basan ve diğer tarafından duvara monte edilen yapısıyla dekoratif bir öge olarak mekanı tamamlar.
Günümüzde montaj sistemlerinin ve dekorasyonda farklı yaklaşımlar geliştirilmesinin yarattığı rekabet ortamı birbirinden güzel tasarımların doğmasına yol açıyor. Antrenizde, çalışma odanızda, mutfağınızda ve ofislerinizde yer almasını arzulayacağınız tasarımlar arasından sizin için bir derleme yaptık. Bakalım sizin stilinizi yansıtan duvara monte edilebilen raflar hangileri?
Duvarlarınıza rafları nasıl yerleştireceğinize karar veremiyorsanız size çok hoş bir örnek olan fotoğraftaki duvara monte raf örneğini önerebiliriz. Örnekteki gibi bir duvarınızı da siyaha boyatırsanız hem raf hem de aksesuar görevi gören esprili çözümlemeniz çok daha iyi algılanacaktır. Yapmanız gereken tek şey dilediğiniz genişlikte ahşap raflar kestirip bunları iki çıta yardımıyla birbirine sabitlemeniz. Bu tasarımı dilerseniz daha geniş ve daha uzun da tutabilirsiniz. Ayrıca örnek duvara monte raf çözümlemesi evinizdeki kitapları ve aksesuarları bir arada düzenlemeniz için harika bir tasarım haline geliyor, denemek ister misiniz?
Görmüş olduğunuz duvara monte raf örneği İskandinav stilini sevenler için basit ama etkili bir tasarım. Evinizin dekorasyonunda sadeliği ve pastel renklerin kullanımını uyguluyorsanız duvarlarınızdaki bu küçük raflar mekanla bütünleşecek. Masif ahşapların belirli kısımlarının mat pastel yeşille boyandığı duvara monte raflar, hem ahşabın sıcaklığını hissedeceğiniz hem de stilinizi belirleyecek bir detay olarak evinizde çok şık duracaktır. Dilerseniz farklı renklerle de çeşitli kombinasyonlar deneyebileceğiniz tasarım eminiz ki büyüklü küçüklü kullanımlar için de farklı bir etkiye sahip olacaktır. Herhangi bir raf ayağına gereksinim duyulmadan duvara monte edilen tasarım duvarlarınızda yerini almaya hazır.
Duvarlarınızda çizgisel detaylara sahip bir rafınız olmasını ister miydiniz? Örnek duvara monte raf çözümlemesi duvardaki tüm yalınlığı dilediğiniz tasarımda bir kompozisyonla tamamlamanız için faydalı olacaktır. Dilerseniz ahşap tasarımlı bu kompozisyonu farklı şekillerde tasarlayabilir, içlerine koyacağınız aksesuara göre pratik çözümler üretebilirsiniz. Tasarım kitaplarınızın tamamını içine alan bir raf örneği olmasa da hem dekoratif hem de dinamik bir yapıyı odanıza getirecektir. Çıkarın süslü aksesuarlarınızı, onların artık bir yeri var!
Çocuk odası dekorasyonunda raflar çocuklarınızın sevdiği aksesuarları ve oyuncaklarını koymaları için olmazsa olmaz diyebileceğimiz dekorasyon öğeleri. Örnek fotoğrafta gördüğünüz duvara monte raflar küçük kutucuklardan oluşmuş izlenimini veriyor. Öyle ki çocuk odasında her oyuncağın ayrı bir yeri var. Çocuklarınız birden fazla bölmeden oluşan ahşap duvara monte raflara dilediği objesini yerleştirebilir, masasının üzerindeki kalabalığı bu sayede hafifletebilir. Duvara monte raflar tabi ki dekorasyonun ahşap odaklı tarzına artı değer katacaktır. Haydi öyleyse, EV GÖR MOBİLYA sayesinde çocuklarınızı sevindirin!
Bu fotoğrafta oldukça sade ve işlevsel biçimde tasarlanmış bir çalışma ofisi dekorasyonu görülüyor. Mekanın ayırt edici özelliklerinden biri de sol duvarda uygulanan raf sistemleri kuşkusuz. İki adet aynı boydaki kare rafın iç kısmına resimler yerleştirilmiş. Böylelikle hem mekanın duvarlarını daha değerli kılan sanat eserlerini kullanılmış hem de eserleri çevreleyerek aynı zamanda işlevsel bir çözüm de sunulmuş. Bu iki görselin orta kısmına da yine aynı boylarda iki adet dikdörtgen raf yerleştirilerek duvarda tüm rafların bütününe bakıldığında dingin bir kompozisyon oluşturulduğu görülüyor.
Rustik stildeki bu mutfak dekorasyonunda genellikle kullanılan yumuşak renklerin arasında bu harika kırmızı mutfak kısmı çarpıcı bir biçimde öne çıkıyor. Klasik çizgilere sahip mutfak takımında davlumbaz ve dolap kapakları da bu stili tamamlıyor. Böylesi bir dekorasyonda da yine klasik taşıyıcılar üzerinde duran ahşap açık raf sistemlerinden başka bir şey düşünülemezdi. Mutfak dolaplarıyla aynı hizada ve aynı alınlığa sahip ahşap blok aracılığıyla duvara monte edilen dört adet raf bulunuyor. Kırmızının üzerinde kullanılan seramik mutfak gereçleri de harika görünüyor.
Günümüzde rafların monte edilebileceği sistemlerin oldukça çeşitlilik kazandığını belirtmiştik. Bu örnekte bu durumun mükemmel bir örneği karşımıza çıkıyor. Rafı destekleyecek ayaklar farklı biçimlerdeki üçgen prizmalardan oluşturulmuş. Adeta stilize edilmiş bir peyzaj resmini andıran bu şık tasarım raflar başlı başına dekorasyonunuza etki edecek. Yaşam alanınızda bu ürünü tercih ederseniz eminiz ki üzerine çok az eşya koyarak rafın görünürlüğünü bozmak istemeyeceksiniz. Dilerseniz bu rafların farklı modellerini yan yana getirerek duvarınızdaki boşluğu güzel ve işlevsel biçimde dönüştürebilirsiniz.
İş yerinizde beyin fırtınası yaptığınız odadaki panonuzda kullandığınız bir sürü renkli kaleminiz mi var? Ya da çocuklar için işlettiğiniz kreşte kalemler için alternatif depolama olanakları mı araştırıyorsunuz? Önerdiğimiz bu seçenek tam size göre. Minimalist bir stili yansıtan duvara monte edilebilen bu kutu raflar sadeliği ve işlevselliğiyle öne çıkıyor. İhtiyacınıza göre dilediğiniz sayıda monte edebileceğiniz raflar sadece kalemleriniz için değil kullandığınız diğer gereçler için de ideal. Burada raflar simetrik bir biçimde asılarak bir düzen sağlanmış ancak dilerseniz farklı yüksekliklerde ve kombinasyonlarda da kullanabileceğiniz oldukça işlevsel ürünlerden.
El yapımı ahşap ürünlerin her zaman kendine has bir sıcaklığı olur. Burada görülen tasarım da asıldığı duvarı ısıtacak oldukça güzel bir raf örneği. Bu tasarımı çalışma odanızın bir köşesine ya da yatağınızın başucuna monte edebilirsiniz. Ahşap konstrüksiyonun alt kısmına eklenen raf kitaplarınız ve notebooklarınız için ideal bir zemin hazırlıyor. Üst kısımda ise tasarımın sempatikliğini pekiştiren ve diyagonal beyaz çizgilerle çeşitlendirilen küçük bir saksı da mevcut. Bu bölümde de minik kaktüslerinizi yetiştirebilirsiniz. Dekoratif raf sistemleriyle ilgili daha çok seçenek için Dekoratif raf modelleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Son yıllarda yazı karakterleri üzerine sayısız tasarımlar geliştiriliyor ve genellikle bir çoğu da oldukça fazla talep edilen dekoratif ürünler oluyor. Bu resimde görülen, harflerden oluşturulan bir raf sistemi örneği. Tabi ki siz dilerseniz yan yana geldiklerinde bir kelime oluştursun oluşturmasın farklı harfleri tercih edebilirsiniz. Bu örnekteki raflar yemek odasına yerleştirildiği için esprili bir yaklaşım sunulmuş. Yemek odasındaki duvarları hareketlendiren bu raflar sukulentler için ayrılmış. Montaj sistemi sebebiyle sanki kendiliğinden duvarda duruyor izlenimi veren rafların evinize modern bir hava katacağı kesin.