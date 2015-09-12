Birbirinden şık duvara monte raf örnekleri

Yaşam alanınızın her köşesinde farklı işlevselliğe sahip gereçlerinizi ya da kitap ve objelerinizi koyabileceğiniz raflara ihtiyaç duyarsınız. Duvara monte edilebilen raflar mekanın zemin alanını işgal etmediği için ve istediğiniz yüksekliğe yerleştirebildiğiniz için hayatınızı kolaylaştırır. Bunun yanı sıra bazı çoklu raf sistemleri de bir bölümü zemine basan ve diğer tarafından duvara monte edilen yapısıyla dekoratif bir öge olarak mekanı tamamlar.

Günümüzde montaj sistemlerinin ve dekorasyonda farklı yaklaşımlar geliştirilmesinin yarattığı rekabet ortamı birbirinden güzel tasarımların doğmasına yol açıyor. Antrenizde, çalışma odanızda, mutfağınızda ve ofislerinizde yer almasını arzulayacağınız tasarımlar arasından sizin için bir derleme yaptık. Bakalım sizin stilinizi yansıtan duvara monte edilebilen raflar hangileri?