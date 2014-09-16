En iyi 10 banyo dekorasyon fikri

Evlerimizin en mahrem yeri olan banyonun kişisel bakımdan öte anlamları vardır. Banyo aynı zamanda rahatlamak için bir evde ilk akla gelen yerdir ve dolayısıyla banyo dekore edilirken bu etkeni de mutlaka dikkate almak gerekiyor. Ayrıca banyolar ilginç bir şekilde hep yapıldıkları dönemin izlerini ve modasını, dolayısıyla da döneme hakim olan renk ve dokuları yansıtırlar. Örneğin, 80'li yıllar banyolarında hakim renkler somon rengi ve kahverengi tonları iken, 60'larda daha çok pastel tonlar, hardal renkleri gözdeydi. Bir yandan da banyo, tıpkı mutfak gibi biraz zor bir mekândır. Öyle basit bir boya atarak ya da yeni bir mobilya koyarak bütün çehresini değiştiremezsiniz. Bu yüzden de banyonuzu elden geçiriyor ya da yeni bir banyo yapıyorsanız, şimdi vereceğiniz kararların sadaece bir yıl değil, belki 10-20 yıl boyunca belirleyici olacağını unutmamamk gerekiyor.

Bugün verili olarak kabul ettiğimiz kendine ait bir banyo fikri aslında yüzyıllar boyunca çok büyük bir lüks olageldi. Öyle ki, 20. yüzyıla kadar sadece kralların, soyluların ve zenginlerin kendilerine ait banyoları vardı. Ülkemizdeki halen devam eden hamam geleneğinin bu kadar önemli olması da biraz bununla ilgili elbette. Avrupa'da özellikle Rönesans dönemiyle birlikte, kişisel hijyen ve temizlik gibi kavramlar günlük hayatta önem kazanmaya başladı ve kamuya açık, hamam türü banyoların kalite ve temizliğinde bir artış görüldü. Bütün bu gelişmelere rağmen, gerek Türkiye'de, gerekse de Avrupa'da, kendine ait özel bir banyo 20. yüzyıla gelene kadar bir lüks olmayı sürdürdü. Ama neyse ki o günler geride kaldı ve biz de homify uzmanlarının banyo dekorasyonu konusundaki parlak fikirlerini derleyip size sunma imkânı bulabildik. İşte banyosunu yenilemek ya da baştan kurmak isteyenler için, en güzel 10 banyo dekorasyon fikri: