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Stüdyo daireniz için 5 dekorasyon fikri

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Altbau Sanierung, Design Design Eklektik Mutfak
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Artık Türkiye'de de yaygınlaşan ve özellikle bekarlarla öğrenciler arasında bir hali popüler olan stüdyo dairelerin dekorasyonu, mekânın darlığından ötürü işler biraz zorlaşsa da, zevkli bir meydan okuma olarak da görülebilir. Eğer tek bir odada yaşayacaksınız, hayatınıza dair tüm temel unsurların hepsi buraya sığmalı. Zira stüdyo daireniz hem yatakodanız olacak, hem mutfağınız, hem de oturma odanız. Dolayısıyla böyle bir daireyi düzenlerken hem boyutları, hem de bu unsurları dikkate almak ve mekânı olabilecek en verimli şekilde kullanmak zorundasınız. İşte bu doğrultuda, hem kullanışlı, hem de şık bir stüdyo daire isteyen okurlarımız için beş faydalı ipucu derledik.

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