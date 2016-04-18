Bir ailenin yaşayabileceği minimalist tarzda bir ev

Homify bu gün sizleri genç bir çiftin sahibi olduğu ve bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dekore edilmiş minimalist bir eve götürüyor. Aile ile birlikte ergenlik çağındaki çocukları için yeterli alan yaratmak, ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonel alanlar oluşturmak için Ferlenda Mimarlık Studyosu tarafından hayata geçirilen bu ev aynı zamanda boyutsal, biçimsel olarak da özenli bir çalışma sonucu yenilenmiştir. anne baba ve çocukları için daha renkli ve daha eğlenceli bir ev ortaya çıkarabilmek adına tüm renklerin bir kombinasyon içerisinde kullanıldığı, kat boşlukları ile katları daha zengin içeriklerle donatarak evin genel görselliğinin korunduğu, duvar dekorasyonları ile ev sakinlerinin beğenisi kazanmıştır. Homify, sizleri bu eve götürerek evi daha yakından inceleme fırsatı sunuyor.