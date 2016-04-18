Bir ailenin yaşayabileceği minimalist tarzda bir ev

Homify bu gün sizleri genç bir çiftin sahibi olduğu ve bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dekore edilmiş minimalist bir eve götürüyor. Aile ile birlikte ergenlik çağındaki çocukları için yeterli alan yaratmak, ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonel alanlar oluşturmak için Ferlenda Mimarlık Studyosu tarafından hayata geçirilen bu ev aynı zamanda boyutsal, biçimsel olarak da özenli bir çalışma sonucu yenilenmiştir. anne baba ve çocukları için daha renkli ve daha eğlenceli bir ev ortaya çıkarabilmek adına tüm renklerin bir kombinasyon içerisinde kullanıldığı, kat boşlukları ile katları daha zengin içeriklerle donatarak evin genel görselliğinin korunduğu, duvar dekorasyonları ile ev sakinlerinin beğenisi kazanmıştır. Homify, sizleri bu eve götürerek evi daha yakından inceleme fırsatı sunuyor.
Evin mutfağına daha rahat bir görünüm vermek, mutfağın daha konforlu bir ortam olmasını sağlamak için özel bir mutfak adası tasarlanmış. Normal boyutlardan daha uzun olan mutfak adası pişirme alanı, servis alanı ve yemek yeme alanı olarak kullanılabildiği için fonksiyonellik hat safha da tutulmuş. Mutfak içinde yapılan dekorasyonda dekorasyon aksesuarları bolca kullanılmış ve yemek odası olarak da kullanılan bu alanın karamsar mutfak havası zengin bir görselliğe dönüştürülmüş. Tezgah için tercih edilen granit adeta evin zarafetinin doruk noktasını simgeliyor.
Hayal ettiğiniz oturma odasının vücut bulmuş hali resimde gördüğünüz oturma odasıdır. Sade, minimalist ancak bir o kadar da zarif ve estetik bir şekilde dekore edilmiş olan bu oturma odası beyaz ve bej renklerinin ağırlıklı olarak kullanılması ile ortaya çıkarılmış. Güçlü geometrik desenler, koyu zemin kaplamaları, keskin çizgiler ile oturma odası aksesuar ve az mobilya ile şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş. Aydınlatması da bir o kadar zarif tasarımla hayata geçirilmiş ve sonuç olarak herkesin hayal ettiği bir oturma odası yapılmış.
Evin sakinlerinin kullandığı yaşam alanı oturma odasından keskin bir şekilde ayrılmış ve belirli olmayan ancak bilinen sınırlar ile sınırlandırılmış. Arka plan renkleri ile mutfak ve yemek odası aynı renklere sahip olduğu için genel renk uyumu sağlanmış ve ortaya şıklıkta birbiri ile yarışan odalar çıkarılmış. Özel niş alanı ve raf sistemleri ile sadeliğin ve zarifliğin alt yapısı oluşturulmuş. Basit bir beyaz komidin veya tv ünitesi kullanılarak odanın genel konsepti bozulmadan yaşam alanında ihtiyaçlar karşılanmış.
Üst kata ulaşım için kullanılan merdiven de farklı bir tasarımla uygulanmış ve renk seçimleri genel renklere uygun tercih edilerek evin şıklığı pekiştirilmiş. Merdiven içim korkuluk tercih edilmemiş ve kenarlar koyu renkler ile renklendirilerek evin konsepti bozulmamış. Merdiven boşluğuna bir adet aynı renk vazo yerleştirilerek aksesuarla süsleme ihmal edilmemiş.
Bu evin genel özelliği katlar arasında boşluklar bulunması. Kat boşlukları arasında yükseklik farkı oyunları yapılarak boşluk olan kısımlar estetik bir şekilde dekore edilmiş. Şık bir aydınlatma tasarımı ile bu alanlar evin en güzel alanları haline getirilmiş. Yükseklik farklarının olduğu alanlar birer aksesuar sergileme alanı haline getirilmiş ve zarif bir alan oluşturularak evin görselliği artırılmış.
Bu evin en renkli odası banyosudur. banyo fıstık yeşili renge büründürülmüş. Çatı katında ve düşük tavan nedeniyle basık olan banyo rengi ve dekorasyonu ile evin en gözde alanlarından biri olmuş. Niş raflar ile farklı bir tasarıma da sahip olan bu banyo özel lavabosu ve tesisatı ile görsel olarak en güzel odalardan biri olmuş.