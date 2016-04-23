Kusursuz bir banyoda eksik olmaması gereken en önemli 6 aksesuar

Bugünkü yazımız banyo dekorasyonu ile ilgili. İster yeni banyo tadilatı yaptırmış olalım, ister eski banyomuzu kullanalım, işlevsel ve aynı zamanda dekoratif birkaç parça eşya ile bu mekanı kusursuz hale getirebiliriz. Dekorasyonda detayların çok büyük önemi vardır ve mekanların ruhunu yansıtan işte bu detaylardır. İşlevsel ve aynı zamanda son derece de dekoratif parçalar kullanarak banyo gibi görece küçük mekanlarda bir taşla iki kuş vurma imkanına sahibiz. Örneğin geniş bir ayna hem mekanın olduğundan büyük ve ferah görünmesini sağlar hem makyaj, tıraş ve benzeri işlemler için olmazsa olmaz bir unsurdur hem de mekana şık bir hava katar. Bugünkü yazımızda bir banyo dekorasyonunda olmazsa olmaz, bu tür parçaları değerlendirdik. Evinizin ve banyonuzun dekorasyon stiline göre yüzlerce renk ve modele sahip türlü türlü banyo aksesuarlarından size en uygun olanları seçerek banyonuzu işlevsel anlamda eksiksiz, dekoratif anlamda kusursuz bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bakalım bu parçalar nelermiş?
Banyoyu olduğundan da büyük gösterecek bir numaralı etmen: Ayna. Evin tüm odalarında mekanı olduğundan büyük ve ferah göstermesi için kullanılmasını önerdiğimiz ayna elementinin en anlamlı olduğu mekanların başında banyo geliyor. Aynasız bir banyo elbette düşünülemez ancak lavabonun üzerine asacağınız küçücük bir ayna istediğimiz etkiyi yaratmayacaktır. Ayna seçiminiz mümkün olduğunca büyük olmalı. Lavabonun az üzerinden başlayıp tavana yaklaşmalı, genişlik olarak da boydan boya olabilir. Kısacası, ne kadar büyük, o kadar iyi. banyonuz küçükse aynayı çerçevesiz modellerden seçmeniz doğru olacaktır.
Havlu radyatörleri sıradan radyatörlere göre hem çok daha az yer kaplamaları hem de havluları hızlıca kurutmaları nedeniyle yeni nesil banyolarda sıklıkla tercih edilen bir sistem. Klasik ray modellerin yanı sıra, günümüzde çok değişik ve şık havlupan modellerine ulaşmak da mümkün. Bir sanat eseri görünümüne sahip muhteşem havlupan modelleri yalnızca işlevsel olmakla kalmıyor, banyolara dekoratif bir unsur da kazandırmış oluyor.
Banyo zeminine koyacağınız, banyolar için özel olarak tasarlanıp ona uygun iplik ile dokunmuş bir paspas da hem banyonuza sıcak ve samimi bir hava katacak hem de duş sonrası üzerinizden alan suları toplayarak zeminde oluşacak su lekelerini önleyecektir. Yalnız dikkat: Eski tip, klozet oyuklu ve klozet kapağı başlıklı üçlü setler artık çok demode! Bu tür setler yerine, modern tasarımları tercih edin. Farklı renklere, desenlere ve dekorasyon stillerine uygun yüzlerce model arasından sizin banyonuz için uygun bir tanesini mutlaka bulacaksınız. Arzu ederseniz eğlenceli desenlere sahip modeller tercih edebilir ya da seramik karolarınızın rengine yakın bir ton seçerek sadece nötr bir görünüm oluşturabilirsiniz. Eğer büyük bir banyoya sahipseniz büyük boy bir paspas seçebileceğiniz gibi banyo küveti/duş teknesi önüne bir adet, lavabo önüne de yine bir adet paspas koyabilirsiniz.
Banyolarımız içinde yer alan duş teknelerinin çevresini kapatmak ve duş alırken dışarı su sıçramasını engellemek için duş alanı/teknesi ile banyonun geri kalan kısmını birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bunun için günümüzde birçok seçenek mevcut. Banyoların en göz alıcı süslerinden biri olan duş perdelerinden, sabit ya da hareketli cam paravanlara, saydam ya da kumlu yüzeye sahip cam kapılardan yarım ya da tam duvarlara kadar seçenekler arasında banyonuzun büyüklüğüne, zevkinize ve bütçenize göre bir karar verebilir ve duş ile banyoyu ayırabilirsiniz.
Banyoyu küçültüp boğucu hale getirmeden duş teknesini örtmenin en şık ve zarif yollarından biri de tamamen transparan, çerçevesiz cam duşakabin kullanmak. Varlığı yokluğu bir olan, böylece mekanda fazladan bir bölünme görüntüsü yaratmadan şahane bir görünüm sağlayan cam duşakabinlerin eskiden sürekli oluşan su lekeleri nedeniyle herkes tarafından tercih edilmiyordu. Ancak yeni gelişen teknoloji sayesinde, hidrofobik malzemeler ile kaplanan cam kapı ve/veya paravanlar üzerilerinde su tutmuyor, böylece su lekesi olmasını engelliyor. Fotoğraftaki örnekte İstanbullu firma Gold Yapı tarafından uygulanmış, tamamen cam bir kabin örneği götüyoruz.
Binlerce farklı renk ve desene sahip modellerinin bulunabileceği duş perdeleri ekonomik olarak en uygun seçeneği oluşturuyor. PVC ve benzeri malzemelerden üretilen duş perdeleri suyun diğer tarafa geçmesini engelleyerek banyonun kuru kalmasını sağlıyor.
Banyonun derli toplu olması mekana düzen ve ferahlık getirecek, içinde geçirilen vaktin daha az sıkıcı olmasını sağlayacaktır. Yedek havlular, yedek sabunlar ve diğer deterjanlar, makyaj malzemeleri, hijyenik pedler, tıraş malzemeleri ve benzeri tuvalette ya da banyoda depoladığımız onlarca malzeme için banyomuzun şeklinde ve tarzına uygun bir depolama sistemi yaratabiliriz. Banyoya uygun dolaplar yerleştirebileceğimiz gibi, hasır sepet türü şık ve kullanışlı parçalar kullanarak da bu ürünleri kategorilerine göre ayırıp kolay erişilebilir bir şekilde depolayabiliriz. Banyo dolaplarını ise banyonun ölü olan olarak nitelendirebileceğimiz kenar ve köşelerine yerleştirebilir, bu alanlara uygun hazır ürünler bulamıyorsanız, mutfak-banyo firmalarına banyonuza öze tasarımlar yaptırabilirsiniz. homify sayfaları üzerinden yaşadığınız yere yakın, banyo ve mutfak dolapları konusunda uzmanlaşmış firmaya ulaşmanız mümkün. Tek yapmanız gereken şey, üst menüde yer alan Profesyoneller sekmesine tıklamak ve gerekli verileri girerek aramanızı daraltmak.
Dekoratif aksesuar da diğer örneklerdeki gibi tam olarak bir işleve sahip olmasa da banyonuza bir güzellik katacaktır. Banyonuzu kendi zevklerinize ve banyonuzun stiline göre bolca aksesuarla zenginleştirebilirsiniz. Küçük, renkli havluları ya da rengarenk sabunları koyduğunuz sepetler ya da dekoratif kaseler tezgah üstü için de oldukça şık seçimler. Ayrıca mekana hoş kokular sağlayacak mumlar ya da tütsüler de koyabilirsiniz, tabi havalandırma imkanınız iyiyse. Aksi takdirde mekanın havasının ağırlaşmasına neden olabilirler. Eğer banyonuz doğal gün ışığı alıyorsa, bu alana canlı bitkiler de koyabilirsiniz. Banyonun nemli havası pek çok bitki için de iyi olduğundan, bitkileriniz orada büyük olasılıkla canlanacak, daha sağlıklı olacaktır.
Bu yazımızı beğendiyseniz küçük banyo dekorasyonu konusunun işlendiği ’Küçük bir banyo için 6 tasarım fikri’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.