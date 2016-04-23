Kusursuz bir banyoda eksik olmaması gereken en önemli 6 aksesuar

Banyolarımız içinde yer alan duş teknelerinin çevresini kapatmak ve duş alırken dışarı su sıçramasını engellemek için duş alanı/teknesi ile banyonun geri kalan kısmını birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bunun için günümüzde birçok seçenek mevcut. Banyoların en göz alıcı süslerinden biri olan duş perdelerinden, sabit ya da hareketli cam paravanlara, saydam ya da kumlu yüzeye sahip cam kapılardan yarım ya da tam duvarlara kadar seçenekler arasında banyonuzun büyüklüğüne, zevkinize ve bütçenize göre bir karar verebilir ve duş ile banyoyu ayırabilirsiniz.

Banyoyu küçültüp boğucu hale getirmeden duş teknesini örtmenin en şık ve zarif yollarından biri de tamamen transparan, çerçevesiz cam duşakabin kullanmak. Varlığı yokluğu bir olan, böylece mekanda fazladan bir bölünme görüntüsü yaratmadan şahane bir görünüm sağlayan cam duşakabinlerin eskiden sürekli oluşan su lekeleri nedeniyle herkes tarafından tercih edilmiyordu. Ancak yeni gelişen teknoloji sayesinde, hidrofobik malzemeler ile kaplanan cam kapı ve/veya paravanlar üzerilerinde su tutmuyor, böylece su lekesi olmasını engelliyor. Fotoğraftaki örnekte İstanbullu firma Gold Yapı tarafından uygulanmış, tamamen cam bir kabin örneği götüyoruz.

Binlerce farklı renk ve desene sahip modellerinin bulunabileceği duş perdeleri ekonomik olarak en uygun seçeneği oluşturuyor. PVC ve benzeri malzemelerden üretilen duş perdeleri suyun diğer tarafa geçmesini engelleyerek banyonun kuru kalmasını sağlıyor.