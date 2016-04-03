Şehir içinde müstakil konut keyfi

homify 360° sayfalarında bugün Güney Kore'den bir evi gezeceğiz. Şehir içinde bulunan ancak müstakil bir tripleks olan konut toplam 144.1 metrekare büyüklüğünde ve her üç kat da 46.5 m², 48.8 m² ve 48.8 m² olacak şekilde aşağı yukarı eşit büyüklüğe sahip. Cafe Naver mimarlık firması tarafından genç bir çift için yapılan iç tasarım çalışması minimalist dekorasyon prensibi izlenerek gerçekleştirilmiş. Açık renkli ahşap tonlarının, beyazın ve açık grinin ağırlıklı olarak kullanıldığı konut çağdaş ve ferah bir havaya sahip. Uzak doğu minimalizmi ile çağdaş batı dekorasyonunun muhteşem bir kombinasyonuna tanık olacağımız bu konutu hep birlikte gezelim…
Beyaz, gri, ahşap üçlüsü konutun açık mutfağında da kendini gösteriyor. Zemine oturma odası ile aynı şekilde ahşap parke ile devam edilmiş ve seramik karo döşenmemiş. İleri teknoloji sayesinde kolayca yıpranıp su ile zarar görmeyen parkelere günümüzde ülkemizde de ulaşabiliyoruz. Beyaz mutfak ünitelerine gri renkli tezgah ve arka zemin eşlik etmiş. Açık planlı mutfak ile oturma odası arasında yer alan ahşap bir dolap ve tezgahı aynı zamanda separatör görevi görüyor.
Konutun zemin kaplaması açık renkli ahşap parke ile yapılmış. Bu açık ahşap renk tonu tüm odalarda gri ve beyaz ile kombine edilmiş ve ortaya son derece modern, çağdaş bir dekorasyon örneği çıkmış. Bu minimal tarz ortaya soğuk bir mekan değil, seçilen dekoratif aksesuarların da yardımıyla sıcacık, samimi bir tarz oluşturmuş. Keskin hatlara sahip gri renkli deri koltuğun sert görünümü aynı gri tonunda ancak daire şeklindeki halı ile kırılmış. Tamamen transparan orta sehpa sayesinde ortalıkla kalabalık yaratan bir görünüm olması engellenmiş. Puf ve canlı bitkiler ile mekana sıcak bir hava katılmış.
Konutun en hoş alanlarından biri de bu çalışma alanı. Buzlu cam ile kapatılarak mahremiyet sağlanmış ancak gelen doğal gün ışığının azalması engellenmiş. İki adet basit, katlanır sandalyenin eşlik ettiği ahşap sıra iki kişinin aynı anda çalışabileceği sade ve sevimli bir alana dönüştürülmüş.
İkinci katta yer alan yatak odalarından bir tanesi yer yatağı ise dekore edilmiş. Uzak doğu kültüründe yere yakın yatma ve oturma alanlarını sıklıkla görüyoruz. Muhteşem bir ağaç manzarasına sahip olan bu yatak odası da yumuşak ve konforlu minderler ve yorgan ile sade, samimi ve huzur dolu bir mekana dönüştürülmüş.
En üst katta yer alan yatak odası aynı zamanda küçük bir oturma odası görevini de görüyor. Misafirler için özel olarak hazırlanmış olan bu odada çift kişilik yatağa dönüşen bir kanepe, orta sehpa görevi gören şirin bir bank ve bir de dolap bulunuyor. Dekorasyon renkleri diğer tüm odalarda olduğu üzere beyaz, bej ve gri.
Çocuk odası yine ikinci katta yer alıyor ve çok küçük bir alana sığdırılmış vaziyette. Küçük çocukların ihtiyaç duydukları sığınma hissini tatmin edebilecek olan bu küçük ve sevimli yatak odasında raf ünitesi ve gömme giysi dolabı da mevcut.
İkinci katta ufak bir çamaşırhane, tuvalet, banyo ve lavabo yan yana ancak ayrı odalar şeklinde tasarlanmış. Oldukça küçük mekanlar doğru tasarım ve depolama üniteleri sayesinde son derece işlevli alanlara dönüşmüşler.
Konutun üçüncü katında yer alan ufak balkona katlanır masa ve sandalyeler yerleştirilmiş. Sade bir dekorasyona sahip olan balkon akşam üzerileri bir kitap okumak için ideal.
En güzel katlanır masa sandalye modelleri için ’Balkon ve teraslar için pratik katlanabilir masa modelleri’ yazımıza göz atabilirsiniz.