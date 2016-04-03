Şehir içinde müstakil konut keyfi

homify 360° sayfalarında bugün Güney Kore'den bir evi gezeceğiz. Şehir içinde bulunan ancak müstakil bir tripleks olan konut toplam 144.1 metrekare büyüklüğünde ve her üç kat da 46.5 m², 48.8 m² ve 48.8 m² olacak şekilde aşağı yukarı eşit büyüklüğe sahip. Cafe Naver mimarlık firması tarafından genç bir çift için yapılan iç tasarım çalışması minimalist dekorasyon prensibi izlenerek gerçekleştirilmiş. Açık renkli ahşap tonlarının, beyazın ve açık grinin ağırlıklı olarak kullanıldığı konut çağdaş ve ferah bir havaya sahip. Uzak doğu minimalizmi ile çağdaş batı dekorasyonunun muhteşem bir kombinasyonuna tanık olacağımız bu konutu hep birlikte gezelim…