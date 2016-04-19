Sıradışı bir güzellik

İspanya'nın Zapopan bölgesinde yer alan Jalico şehrinde yaratıcı tasarıma sahip bir evi ziyaret ediyoruz. Tasarımcının hayal gücünün tamamını kullandığı ve doğal unsurlar ile muhteşem bir ev ortaya çıkararak insanların hayranlığını kazandığı bu ev her bölümü her detayıyla incelenmeli ve örnek bir ev olarak görülmelidir. Modern malzemeler ile doğal unsurların bir arada harmanlandığı, şık ve zarif bir dekorasyonun doğal bir bahçe ile bütünleştirildiği bir ev. Renk seçimleri, doğal renklerin bir arada kullanılması genel dekorasyon ve uygun bir kombinasyon sonucu ortaya bir şaheser çıkarılmış. Dış cepheden başlayarak evin her odası her alanı adeta bir zarafet örneği. Ev sahiplerinin modern ve modernizm üzerine istediği tasarıma tasarımcının doğal eklentileri sonucu bu zenginlikte ve görsellikte bir ev çıkarılmış. Genç ve yetenekli mimarların titiz bir çalışması sonucu ortaya çıkarılan bu şaheseri daha yakından incelemek için ziyaret ediyoruz.
Evin dış cephesi farklı malzemelerden yapılmış olup, prizmaların bir araya getirilmesi ile estetik hale getirilmiş. Yol kenarı kaldırım taşları ile bordür şeklinde uygulanarak evin dış sınırından başlayarak estetik bir dekorasyon yapılmış. Evin ana giriş kapısından önce merdivenler bahçe ile zıt renklerde boyanmış ve zıt renklerin çekiciliği yakalanmış. Duvarlar beyaz ve kaya grisi renklerde boyanarak evin dış cephesinin güzelliği ortaya çıkarılmış. Alt kata giriş kapısı garaj kapısı şeklinde uygulanmış ve evin bu alanı niş şeklinde düzenlenerek ayrı bir geometri gibi gösterilmiş. Yol boyunca yapılan bu dekorasyon ile ev adeta bir villaya benzetilmiş.
Açık kamusal alanlar gibi evin yaşam alanı da çok renkli bir şekilde dekore edilerek ilgi çekici ve cezbedici bir güzelliğe kavuşturulmuş. hayal gücünün tüm sınırları bu yaşam alanında hayat bulmuş. Fantastik bir merdiven ile hem üst kata ulaşım sağlanmış hem de yaşam alanının içinde objelendirme yapılarak yaşam alanının görselliği artırılmış. Merdiven kenarları cam ile kaplanarak ışıl ışıl bir iç tasarım yapılmış. Aydınlatma ve renklendirme birbiri ile uyumlu bir şekilde yapılarak ortaya resimde gördüğünüz muhteşem yaşam alanı çıkarılmış.
Mutfak aynı zamanda ailenin yemek yediği alan olarak dekore edildiğinden özel bir aydınlatma ve özel bir aydınlatma apliği seçilmiş. Fonksiyonel ve misafirperver bir yemek odası dekorasyonu yapılarak geniş pencereler ile doğayı izleme imkanı oluşturulmuş. Aydınlatma temek masası üzerine yapılarak özel geceler de özel aydınlatma yapılması ve tavanda özel bir geometri ışıltısı oluşması sağlanmış.
Evin dekorasyonu her alanda olduğu gibi oturma odasında da çok renkli bir konsepte yapılmış. Özel bir şekilde aydınlatılan alan, nötr tonlar ile renklendirilerek zarif bir oturma odası oluşturulmuş. Beyaz tavan, boşluklar, hali ve zemin kaplam farklı renklerde tercih edilerek çok renklilik sağlanmış. Duvar aydınlatması özel bir tasarımla üç katlı olacak şekilde yapılmış ve oturma odası tamamlanmış.
Evdeki tek çalışma odası da renkli bir şekilde dekore edilmek istenmiş ve beyaz rengin yoğun olarak kullanıldığı bu alan sarı bir koltuk ile renklendirilmiş. Bir çalışma masası veya tv ünitesi karşısında bir üçlü koltuk konularak aynı zamanda film izleme alanı olarak da kullanılmasına imkan sağlanmış.
Yatak odası da renkli bir şekilde dekore edilerek dekorasyon tamamlanmış. İki adet bazanın birleştirilmesi ile oluşturulan yatak ve yatak başlığı üzerindeki siyah beyaz tablo ile yatak odasında neredeyse bütün renkler kullanılmış. Zemin kaplaması ahşap renginde seçilmiş ve perdeler açık turkuaz renginde tercih edilerek yatak odasının görselliği de diğer odalar gibi pekiştirilmiş.