Sıradışı bir güzellik

İspanya'nın Zapopan bölgesinde yer alan Jalico şehrinde yaratıcı tasarıma sahip bir evi ziyaret ediyoruz. Tasarımcının hayal gücünün tamamını kullandığı ve doğal unsurlar ile muhteşem bir ev ortaya çıkararak insanların hayranlığını kazandığı bu ev her bölümü her detayıyla incelenmeli ve örnek bir ev olarak görülmelidir. Modern malzemeler ile doğal unsurların bir arada harmanlandığı, şık ve zarif bir dekorasyonun doğal bir bahçe ile bütünleştirildiği bir ev. Renk seçimleri, doğal renklerin bir arada kullanılması genel dekorasyon ve uygun bir kombinasyon sonucu ortaya bir şaheser çıkarılmış. Dış cepheden başlayarak evin her odası her alanı adeta bir zarafet örneği. Ev sahiplerinin modern ve modernizm üzerine istediği tasarıma tasarımcının doğal eklentileri sonucu bu zenginlikte ve görsellikte bir ev çıkarılmış. Genç ve yetenekli mimarların titiz bir çalışması sonucu ortaya çıkarılan bu şaheseri daha yakından incelemek için ziyaret ediyoruz.