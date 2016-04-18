Köşe konumlu modern bir kale

homify 360°sayfamızın konuğu olarak bugün karşımıza Brezilya'nın Passos kentinden modern bir müstakil konut çıkıyor. Şehrin lüks bir semtinde yer alan konut iki adet caddeye bakacak şekilde köşeye konumlanmış. Bu tür bir konum konutlara hem avantaj hem de dezavantaj sağlayabilir. Köşede yer alan bir konutun yakın komşusu az olacaktır, yani hemen dibinde bina olma olasılığı diğer konutlara göre daha azdır. Öte yandan kamusal alana bakan iki cephe demek mahremiyetin sağlanması konusunda daha çok probleme neden olacak demek. Üstelik caddeler yüzünden daha gürültülü olma ihtimali de yükseliyor. Passoslu mimarlık firması A/Zero Arquitetura dizaynını ve uygulamasını gerçekleştirdiği bu konutta bu meseleleri muhteşem bir şekilde çözmüş. Konut kaleleri andıran yapısı ile muhteşem bir ses ve görüntü izolasyonu sağlayan yapı, sert hatlara sahip çizgileri, stratejik olarak yerleştirilmiş pencereleri ve aynı renklere ancak farklı malzemelere ve dolayısıyla farklı dokulara sahip yüzeyleri ile adeta bir başyapıt. Konutun zarafeti ise kendini iç mekanlara girince gösteriyor. Dört yüz altmış metrekarelik bu modern kaleyi hep birlikte gezelim…
Konut iki caddenin kesiştiği bir köşede konumlanmış vaziyette. Her ne kadar şehir içinde yer alsa da, yerleşim bölgesinde konumlandığı için konutumuz ciddi bir trafik ve gürültü problemine sahip değil. Ancak köşe konut olmanın verdiği bir dezavantaj olarak dış dünyaya fazla açık. Profesyonellerimiz mahremiyete tehdit oluşturabilecek bu vaziyeti yaptıkları enteresan tasarım ile çözmüş. Doğal ışık alma imkanını yok etmeden, stratejik bir biçimde yerleştirilmiş olan pencereler konutun içini hem yabancı gözlerden koruyor hem de içeri alınan gün ışığı miktarını pek fazla azaltmıyor.
Konutun büyüklüğü (tam olarak dört yüz altmış metrekare), gri dış cephesi ve göze çok batmayan pencereleri ve geometrik yapısı ona çağdaş bir kale havası vermiş.
Konuta ana giriş kapısından girer girmez sıcak ve samimi bir ortam ile karşılaşıyoruz. Kale görünümlü dış cephenin verdiği o ağır his içeri girer girmez kayboluyor. Sarıya kaçan kahverengine sahip ahşap yapı, iç mekandaki çim ve bitki, içeri bol bol ışık alan ancak gözden ırak olmasını sağlayan pencereler giriş kısmını sıcak ve samimi yapan özellikler.
Oturma odasına girdiğimizde son derece sıcak ve samimi bir atmosfer ile karşılaşıyoruz. Beyaz duvarlara sıcak kahverengi tonlarına sahip mobilyalar ve bej koltuk takımı eşlik ediyor. Bu detaylar mekana klasik bir hava kazandırırken tamamen şeffaf merdiven korkuluğu ve yemek masası üzerindeki cam plakalardan oluşturulmuş aydınlatma modern çizgileri ile mekana eklektik bir hava katıyor.
Konutun oldukça geniş bir banyosu var. Bu banyonun en büyük özelliği ise dört tarafı kapalı, tepesi açık olan mini verandasının üzeriden aldığı doğal gün ışığı. Banyolarda genellikle ya çok küçük pencereler kullanılır ancak bu örnekte içeriyi tamamen aydınlatacak düzeyde ışık almasını sağlayan sürgülü geniş cam kapılar minik verandanın tepesinden alınan doğal gün ışığını tamamen içeri taşıyarak mekanı ferah, aydınlık ancak gözlerden uzak bir hale getiriyor.
Konutun en can alıcı özelliklerinin başında ise kot farkı nedeniyle bodrum kat sayılan ancak arka cephenin giriş kısmına tekabül eden kısmında yer alan özel yüzme havuzu ve havuz katında iç mekanda yer alan, bar ve yemek masasından oluşan eğlence alanı. Ankastre barbekü dahil tam teşekküllü bir mutfağa sahip olan bu alan eğlenceli havuz partileri için bire bir!
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