Köşe konumlu modern bir kale

Konut iki caddenin kesiştiği bir köşede konumlanmış vaziyette. Her ne kadar şehir içinde yer alsa da, yerleşim bölgesinde konumlandığı için konutumuz ciddi bir trafik ve gürültü problemine sahip değil. Ancak köşe konut olmanın verdiği bir dezavantaj olarak dış dünyaya fazla açık. Profesyonellerimiz mahremiyete tehdit oluşturabilecek bu vaziyeti yaptıkları enteresan tasarım ile çözmüş. Doğal ışık alma imkanını yok etmeden, stratejik bir biçimde yerleştirilmiş olan pencereler konutun içini hem yabancı gözlerden koruyor hem de içeri alınan gün ışığı miktarını pek fazla azaltmıyor.

Konutun büyüklüğü (tam olarak dört yüz altmış metrekare), gri dış cephesi ve göze çok batmayan pencereleri ve geometrik yapısı ona çağdaş bir kale havası vermiş.