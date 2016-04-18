현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Köşe konumlu modern bir kale

Özlem K. Özlem K.
Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Evler
Loading admin actions …

homify 360°sayfamızın konuğu olarak bugün karşımıza Brezilya'nın Passos kentinden modern bir müstakil konut çıkıyor. Şehrin lüks bir semtinde yer alan konut iki adet caddeye bakacak şekilde köşeye konumlanmış. Bu tür bir konum konutlara hem avantaj hem de dezavantaj sağlayabilir. Köşede yer alan bir konutun yakın komşusu az olacaktır, yani hemen dibinde bina olma olasılığı diğer konutlara göre daha azdır. Öte yandan kamusal alana bakan iki cephe demek mahremiyetin sağlanması konusunda daha çok probleme neden olacak demek. Üstelik caddeler yüzünden daha gürültülü olma ihtimali de yükseliyor. Passoslu mimarlık firması A/Zero Arquitetura dizaynını ve uygulamasını gerçekleştirdiği bu konutta bu meseleleri muhteşem bir şekilde çözmüş. Konut kaleleri andıran yapısı ile muhteşem bir ses ve görüntü izolasyonu sağlayan yapı, sert hatlara sahip çizgileri, stratejik olarak yerleştirilmiş pencereleri ve aynı renklere ancak farklı malzemelere ve dolayısıyla farklı dokulara sahip yüzeyleri ile adeta bir başyapıt. Konutun zarafeti ise kendini iç mekanlara girince gösteriyor. Dört yüz altmış metrekarelik bu modern kaleyi hep birlikte gezelim…

Kale gibi bir yapı

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Evler
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Konut iki caddenin kesiştiği bir köşede konumlanmış vaziyette. Her ne kadar şehir içinde yer alsa da, yerleşim bölgesinde konumlandığı için konutumuz ciddi bir trafik ve gürültü problemine sahip değil. Ancak köşe konut olmanın verdiği bir dezavantaj olarak dış dünyaya fazla açık. Profesyonellerimiz mahremiyete tehdit oluşturabilecek bu vaziyeti yaptıkları enteresan tasarım ile çözmüş. Doğal ışık alma imkanını yok etmeden, stratejik bir biçimde yerleştirilmiş olan pencereler konutun içini hem yabancı gözlerden koruyor hem de içeri alınan gün ışığı miktarını pek fazla azaltmıyor.

Konutun büyüklüğü (tam olarak dört yüz altmış metrekare), gri dış cephesi ve göze çok batmayan pencereleri ve geometrik yapısı ona çağdaş bir kale havası vermiş.

Ana giriş kısmı, antre

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Konuta ana giriş kapısından girer girmez sıcak ve samimi bir ortam ile karşılaşıyoruz. Kale görünümlü dış cephenin verdiği o ağır his içeri girer girmez kayboluyor. Sarıya kaçan kahverengine sahip ahşap yapı, iç mekandaki çim ve bitki, içeri bol bol ışık alan ancak gözden ırak olmasını sağlayan pencereler giriş kısmını sıcak ve samimi yapan özellikler.

Tarz sahibi bir oturma odası

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Oturma Odası
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Oturma odasına girdiğimizde son derece sıcak ve samimi bir atmosfer ile karşılaşıyoruz. Beyaz duvarlara sıcak kahverengi tonlarına sahip mobilyalar ve bej koltuk takımı eşlik ediyor. Bu detaylar mekana klasik bir hava kazandırırken tamamen şeffaf merdiven korkuluğu ve yemek masası üzerindeki cam plakalardan oluşturulmuş aydınlatma modern çizgileri ile mekana eklektik bir hava katıyor.

Banyo

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Banyo
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Konutun oldukça geniş bir banyosu var. Bu banyonun en büyük özelliği ise dört tarafı kapalı, tepesi açık  olan mini verandasının üzeriden aldığı doğal gün ışığı. Banyolarda genellikle ya çok küçük pencereler kullanılır ancak bu örnekte içeriyi tamamen aydınlatacak düzeyde ışık almasını sağlayan sürgülü geniş cam kapılar minik verandanın tepesinden alınan doğal gün ışığını tamamen içeri taşıyarak mekanı ferah, aydınlık ancak gözlerden uzak bir hale getiriyor.

Arka cephede özel yüzme havuzu keyfi

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Konutun en can alıcı özelliklerinin başında ise kot farkı nedeniyle bodrum kat sayılan ancak arka cephenin giriş kısmına tekabül eden kısmında yer alan özel yüzme havuzu ve havuz katında iç mekanda yer alan, bar ve yemek masasından oluşan eğlence alanı. Ankastre barbekü dahil tam teşekküllü bir mutfağa sahip olan bu alan eğlenceli havuz partileri için bire bir! 

Birbirinden güzel yüzme havuzu modelleri için ’En göz alıcı villa havuz planları’ başlıklı yazımızı da okumayı ihmal etmeyin!

Eve yaz havasını getirmenin 6 basit yolu
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler