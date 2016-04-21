Geleneksel ile modernizmin buluşması

Evlerde nostalji yaşamak ve eski , tarihi binalarda ikamet etmenin havası ve tadı farklıdır. Ancak bazı durumlarda evin çok eski olması, içinde yaşayan kişilerin rahatını ve konforunu yeterli düzeyde tutamadığından bazı modern dokunuşlar ile müdahaleler yapılması gereklidir. Eski evlerde yapılacak modern müdahaleler evin özgünlüğünü koruyacak ve estetiğini eksiltmeyecek müdahaleler olmalıdır. Homify sizleri bu gün bu tip eski bir evin yapılan yenileme çalışmaları ile rahat, konforlu, aynı zamanda gelenekselliğinden ödün vermeden nasıl yenilendiğini görmeniz için bu eve ziyarete götürüyor. Cephe restorasyonunda optimal müdahale ile evin modern bir dış cepheye kavuşması için Macada Vilar Alijo tarafından nasıl projelendirildiğini, benzersiz ve mükemmel bir dış cepheye nasıl kavuşturulduğunu, modern ile gelenekselin nasıl bir araya getirildiğini göreceksiniz.