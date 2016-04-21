Geleneksel ile modernizmin buluşması

Evlerde nostalji yaşamak ve eski , tarihi binalarda ikamet etmenin havası ve tadı farklıdır. Ancak bazı durumlarda evin çok eski olması, içinde yaşayan kişilerin rahatını ve konforunu yeterli düzeyde tutamadığından bazı modern dokunuşlar ile müdahaleler yapılması gereklidir. Eski evlerde yapılacak modern müdahaleler evin özgünlüğünü koruyacak ve estetiğini eksiltmeyecek müdahaleler olmalıdır. Homify sizleri bu gün bu tip eski bir evin yapılan yenileme çalışmaları ile rahat, konforlu, aynı zamanda gelenekselliğinden ödün vermeden nasıl yenilendiğini görmeniz için bu eve ziyarete götürüyor. Cephe restorasyonunda optimal müdahale ile evin modern bir dış cepheye kavuşması için Macada Vilar Alijo tarafından nasıl projelendirildiğini, benzersiz ve mükemmel bir dış cepheye nasıl kavuşturulduğunu, modern ile gelenekselin nasıl bir araya getirildiğini göreceksiniz.
Villa görüntüsü olan bu eski dış cepheyi kırmızı metal kapılar ile modern bir dış cephe haline getirmek, çatı kaplama malzemelerini yine kırmızı seçerek evi kırmızı ile yenilemek fikri geleneksel dış cepheye hayat vermiş. Özgünlüğe dokunmadan sadece küçük değişiklikler ile ev adeta yeni bir dış cepheye kavuşturulmuş. Yapılan rehabilitasyon taş duvarların köhne görüntüsüne modern bir görünüm katarak eski görüntünün ortadan kaldırılması sağlanmış. Merdiven korkulukları ve balkon korkulukları da metalden yeniden işlenmiş ve evin dış cephesi daha görsel bir hale getirilmiş.
Evin yeni hacmi, dışarı ek bir alan yapılarak genişletilmiş, renk doku ve malzemeler tamamen bir biri ile bağlantılı seçilerek geleneksel villa tarzına büründürülmüş. Kan kırmızı rengin tercih edildiği rehabilitasyon çalışmalarında bir karşıtlık oluşturulmuş ve bu karşıtlık eve yeni bir ruh kazandırmış. Evin pencere kasaları farklı bir renkte yenilenerek evin cephe ile olan uyumu adeta yeniden harmanlanarak karşıtlık ilkesi üzerine kurulmuş. Evin arka bahçesi sarmaşıklar ile kaplandığından zeminde yapılan çalışmalar yeşil rengin gölgesinde bırakılmış.
Sonradan yapılan ek alan büyük bir konfor ve estetik çerçevesinde dekore edilmiş, Zemin kaplaması olarak ahşap tercih edilerek evin iç dokusuna uygun hareket edilmiş, açık sarı ahşap rengi tercihi ile renklerin zıtlığı ilkesi benimsenmiş. Mobilya seçimleri titiz bir şekilde yapılmış ve bu ek alanın görsel, estetik ve zarafet açıdan eşsiz olması sağlanmış.
Yeni hacim içerisinden üst kat ulaşımı için ahşap bir merdiven kullanmanız gerekiyor. Bu alan kırmızı dış cephenin ağırlığı altında kalsa da sadeliği ve zarifliği ile göz kamaştırıyor. Büyük ve geniş bir giriş alanı olarak da dekore edebileceğiniz bu alanda ahşap merdivenin sarı rengine ve basamakların zarifliğine hayran kalıyorsunuz. Az kullanıldığı için yeni bir merdiven gibi görünse de bulunduğu alanın yeni olması merdiveni de yeni bir merdiven gibi gösteriyor.
Evin en geniş alanı oturma odası olarak tasarlanmış. geleneksel ve tarihi doku bu alanda modern bir iç mimari tasarımı ile geri planda bırakılmış ve ortaya resimdeki gibi modern bir oturma odası alanı çıkmış. Tavanın geometrisi ve görselliği, zeminin kaplaması, ahşap eski kapı ve pencere kasaları aynı zamanda geçmiş ile geleceği bir arada buluşturmuş. Özgün tavan , her insanın hayranlığını ve beğenisi kazanacak şekilde tasarlanıp uygulanmış.
Villanın arka bahçesi ağaçlar ile çevrili bir alandan oluşuyor. Bu alan estetik bir aydınlatma tasarımı ile villayı adeta gece karanlığında parlayan bir yıldız haline getiriyor.Eski bir kır evi gibi görünen bu tarihi villa gece karanlık çöktüğünde modern bir rehabilitasyondan yeni çıkmış villa halini alıyor.