Eviniz için 8 büyüleyici duvar kâğıdı

Türkiye'de nedense duvar kâğıdı deyince çoğumuzun aklına gri ya da krem rengi, sıkıcı, eski moda, kimi zaman 70'lerin Türk filmlerinden kalma desenler geler ve dudak bükeriz. Oysa duvar kâğıdı iyi seçilirse, sıradan bir evi bile bir saray yavrusuna çevirebilir. Ayrıca duvar kâğıdı bir anlamda kişiliğimizi, tarzımızı ele veren, ne kadar maceracı olup olmadığımızı gösteren bir işarettir de.

Dekoratif bir unsur olarak duvar kâğıdını evin çok farklı köşelerinde ve çok farklı şekillerde kullanmanız da mümkün. İsterseniz herhangi bir koridorun sadece bir parçasını kaplayarak taze bir hava estirir, isterseniz bütün salonunuzu kaplayarak evinize yeni bir çehre verebilirsiniz. Ama burada asıl kritik olan konu evinizin genel havasına, renk paletine ve üslûbuna uygun düşecek olan duvar kâğıdını bulabilmek.

Bu anlamda size fikir ve ilham vermesi için, homify'daki uzmanlarımızın önerdiği ilginç ve sıradışı duvar kâğıtlarından bir derleme yaptık. Bunları beğenmeseniz bile, belki dekorasyon unsuru olarak duvar kâğıdına olan bakışınızı biraz değişebilir.