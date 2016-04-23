Estetik ve mimarinin buluşması

Mimarlar için büyücü veya ilizyonist yakıştırması oldukça sık yapılır. Bunun en temel sebebi tasarladıkları ev modellerinin insanların hayal gücüne sığdıramamaları ve tasarımın insanları büyülemesidir. Bu gün bir ilizyonist veya diğer ünvanı ile bir mimarın muhteşem tasarımı ile inşa edilmiş bir villayı ziyaret ediyoruz. Bu villa da mimari şaheser aynı zaman da estetik bir şekilde dekore edilerek ortaya mimari güzelliğin estetik ile buluşması çıkmış. Yaratıcılıkta sınır tanımayan mimarımız bu evi yarım kapsül şeklinde tasarlayarak ev sahiplerinin estetik açıdan çok kolay dekorasyon yapmalarına olanak sağlamış. İsviçre'de bulunan bu ev aynı zamanda çok eski bir yapının yenilenmesi ile yapılmış. eski harabe yapı yıkılarak yerine yaratıcı bir mimarın tasarımı ile bu ev inşa edilmiş. Miimalist bir tasarım ve minimalist bir dekorasyon ile zarif ve aynı zamanda zevkli bir ev dekorasyonu ortaya çıkarılarak evin zarafeti ön plana çıkarılmış.