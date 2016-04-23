Estetik ve mimarinin buluşması

Mimarlar için büyücü veya ilizyonist yakıştırması oldukça sık yapılır. Bunun en temel sebebi tasarladıkları ev modellerinin insanların hayal gücüne sığdıramamaları ve tasarımın insanları büyülemesidir. Bu gün bir ilizyonist veya diğer ünvanı ile bir mimarın muhteşem tasarımı ile inşa edilmiş bir villayı ziyaret ediyoruz. Bu villa da mimari şaheser aynı zaman da estetik bir şekilde dekore edilerek ortaya mimari güzelliğin estetik ile buluşması çıkmış. Yaratıcılıkta sınır tanımayan mimarımız bu evi yarım kapsül şeklinde tasarlayarak ev sahiplerinin estetik açıdan çok kolay dekorasyon yapmalarına olanak sağlamış. İsviçre'de bulunan bu ev aynı zamanda çok eski bir yapının yenilenmesi ile yapılmış. eski harabe yapı yıkılarak yerine yaratıcı bir mimarın tasarımı ile bu ev inşa edilmiş. Miimalist bir tasarım ve minimalist bir dekorasyon ile zarif ve aynı zamanda zevkli bir ev dekorasyonu ortaya çıkarılarak evin zarafeti ön plana çıkarılmış.
Evin dış görünümü iki cepheden bakıldığında çeyrek bir kapsülü andırıyor. Ancak kapı ve pencereler evin bu anlamda dış cephesini zenginleştirerek kapsül görünümünden çıkarıp iki farklı tasarımın bir çizgide buluşmasını gözler önüne seriyor. Ev, kot farkından dolayı ilk bakışta küçük görünebilir ancak evin yer kotundan aşağıda da alanı bulunduğundan çok geniş iç hacme sahip olduğunu görüyorsunuz. Dış cephe beyaz renge boyanmış, kapı ve pencere kasaları koyu renk tercih edilerek renk zıtlığından yararlanılmış ve karşıt renklerin dekorasyonu ile estetik bir dış cephe oluşturulmuş.
Dışarıdan küçük ve minyon tipli görünen bu ev aslında ki katlı ve arka bahçesi olan bir villadır. Evin arkasında yer alan şirin bahçeye giriş kapısından geçerek bir merdiven aracılığı ile ulaşılıyor. Evin alt katı tam bir bahçe içindeki kır evi havasına sahip. Bahçe içerisinde çok farklı bitkilere ve unsurlara rastlamak mümkün. Bahçeye ulaşım sağlanan köprü renk seçimi ve tasarımı ile bahçe aksesuarı havasını taşıyor. Kot farkından dolayı bir uçurum havasına sahip bahçe görselliği ile villanın cazibesine cazibe katmış.
Evin ana giriş kapısının dışında bir giriş kapısı daha var. Tasarımı yapan mimar bu evde mimari özelliklerin tamamına yer vermiş. Uzun parapetli bir düz çatı, aynı zamanda veranda gibi kullanılması sağlanmış bir çatı örtüsü görevi görüyor. yan tarafta çatıya ve giriş için ulaşım sağlanan kapıya ulaşılan bir düz merdiven ile bir evde mimari olarak bulunması gereken tüm özellikler eve eklenmiş. Tasarım ve dekorasyon minimalist tarzda yapılarak mimari güzelliklerin sergilenmesi ve evin daha estetik bir yapı olmasına katkı sağlanmış.
Evin dış bölümü gibi iç mekanlarda estetik ve zarafetten ödün verilmeden, tasarlanmış ve dekore edilmiş. Geniş bir salon, geniş bir oturma odası banyo mutfak alanları evin yaşanılabilir ve ihtiyaçları karşılayabilir bir ev olmasını sağlamış. Zemin kaplamaları ve ihtiyaçlara göre aydınlatma tasarımı yapılarak görsellik öncelik olarak düşünülmüş.
Evin iç kısmı hem bahçeye bakan hem de canlı bitkilerin kullanılması ile daha doğal bir şekilde dekore edilmiş. Renk seçimleri de bir birine uyumlu ve canlı olarak yapılmış. Ahşap bir masa tercihi yapılarak evin doğal dekorasyonu pekiştirilmiş.
Oturma odası ile olduğu gibi , mutfak da modern ve doğal bir şekilde dekore edilerek genel dekeorasyon konseptine uygun dekore edilmiş. Gri renk ağırlıklı olarak renklendirilen mutfak minimalist bir tarzda dekore edildiği için çok şık ve çok zevkli bir mutfak haline getirilmiş.