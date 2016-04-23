Eski bir binadan parlak ve modern bir binaya dönüşümü

Homify fikirler kitabında bu gün sizleri, eski bir binanın yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları ile modern ve parlak bir binaya dönüştürüldüğü bu eve götürüyor. İsviçre'nin Zurih kentindeyer alan bu bina Fastarc mimarlık ofisi uzmanları tarafından yenilenerek eski Art Nouveau binasından modern bir binaya dönüşümü aşama aşama gerçekleştirmişler.Modernize etme çalışmaları için titiz bir yol haritası oluşturularak önce yıkım işleri yapılmış, sonrasında iç mimar ve dekorasyon uzmanları ile birlikte yeniden yapım işleri yapılarak bu bina yeni kimliğine kavuşturulmuş. Yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında mümkün olduğu kadar özgün cazibesi korunmuş, geniş alanlar oluşturmak için bazı bölümler ortadan kaldırılarak görkemli ve yeni bir bina ortaya çıkarılmış. Homify bu binanın dönüşüm hikayesini aşama aşama görebilmeniz için sizi bu eve ziyarete götürüyor.
Evin içinde odalar oluşturmak için bir dürü ara bölme ve alçıpan duvar yapılmış. zamanla bu duvarlar eskimiş ve dökülmeye başlayarak görevini yapamaz hale gelmiş. Ayrıca evin yeni sahiplerinin istedikleri geniş alanlar için bu duvarları yıkma kararı alınmış ve resimde gördüğünüz gibi bu duvarlar tamamen yıkılarak ev daha geniş bir iç hacme kavuşturulmuş. Duvarlar yıkılırken statik değişiklikler de göz önüne alınmış ve evin yeni yüküne göre yeni bir hesap yapılarak çelikler ile güçlendirmeler yapılmış.
evin eski halinden kalan duvarlar ve ara bölmeler yıkıldıktan sonra yapılan rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları ile pırıl pırıl bir iç mekan ortaya çıkarılmış. Son hali resimde görüldüğü gibi olan bina, daha fazla ışık alması için yeni pencere aralıkları ve ışıklıklar ile beslenmiş. Duvarlar ve tavanlar mükemmel bir şekilde pürüzsüz beyaz renge boyanarak odanın görselliği ve şıklığı ön plana çıkarılmış. eski kötü hali ile bu yeni ve ışıl ışıl hali göz önüne alınıp kıyaslandığında yeni hali insanları kendine hayran bırakıyor.
evin eski küçük ve köhne mutfağı, evin yeni sahiplerini en rahatsız eden bölümüydü. Ev sakinleri bu durumu mimarlara bildirdikleri için yeni mutfak hem modern hem estetik hem de ışıl ışıl bir mutfak olacak şekilde tasarlandı ve uygulandı. Yeni mutfakta bir mutfak adası ile fonksiyonellik sağlanmış. Ayrıca mutfak adasının arkasına yerleştirilen yemek masası ilke yemek odası olarak da kullanılabilir hale getirilmiş. Geniş camlar ile yapılan duvarlar sayesinde mutfağın ışıl ışıl ve aydınlık olması sağlanarak ev sahiplerinin istekleri yerine getirilmiş.
Banyo evin diğer odaları gibi sade bir düzende dekore edilmiş. Niş raf alanları oluşturularak banyo içerisine bir banyo dolabı veya ekstra bir raf yerleştirilmesi engellenerek dar alanın daha fazla daralması engellenmiş. Banyo içinde beyaz renk ağırlıklı olarak kullanılmış ve az ışık alan bir alanın daha aydınlık olması sağlanmış.
Eski eve nazaran yeni dekorasyon oldukça modern ve oldukça konforlu bir şekilde yapılmış. Giriş kapısı yanına bir adet tam boy vestiyer yapılmış, beyaz renk tercih edilerek aydınlık bir iç ortam oluşturulurken kahve rengi zemin kaplaması ile de beyazın ağırlığı hissettirilmiş.
Binanın her yanı yenilenirken çatı da yapılan değişiklik ile çatıya bir teras alanı eklenmiş ve çatı da teras keyfi yapılmasına imkan sağlanmış. Böylece istenildiğinde bir bardak kahve eşliğinde güneşin keyfi çıkarılabilir veya şehir izlenilebilir.