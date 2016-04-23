Eski bir binadan parlak ve modern bir binaya dönüşümü

Homify fikirler kitabında bu gün sizleri, eski bir binanın yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları ile modern ve parlak bir binaya dönüştürüldüğü bu eve götürüyor. İsviçre'nin Zurih kentindeyer alan bu bina Fastarc mimarlık ofisi uzmanları tarafından yenilenerek eski Art Nouveau binasından modern bir binaya dönüşümü aşama aşama gerçekleştirmişler.Modernize etme çalışmaları için titiz bir yol haritası oluşturularak önce yıkım işleri yapılmış, sonrasında iç mimar ve dekorasyon uzmanları ile birlikte yeniden yapım işleri yapılarak bu bina yeni kimliğine kavuşturulmuş. Yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında mümkün olduğu kadar özgün cazibesi korunmuş, geniş alanlar oluşturmak için bazı bölümler ortadan kaldırılarak görkemli ve yeni bir bina ortaya çıkarılmış. Homify bu binanın dönüşüm hikayesini aşama aşama görebilmeniz için sizi bu eve ziyarete götürüyor.