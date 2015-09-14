Duvarlar için en güzel raf modelleri

Duvarlarımızı işlevsel hale getiren, evlerimizin her odasında kullanabileceğimiz, içine dünyaları alan mobilya parçalarıdır raflar. Duvar raflarını oturma odasında ya da varsa çalışma odasında kitaplık olarak, mutfakta bardak ve fincanlarımız ya da kavanozlarımız için, banyoda havlular ve diğer hijyenik ürünler için, giysi odalarında ayakkabı-çantalar ya da aksesuarlar için kullanabiliriz. Evin her mekanında duvarları işlevsel hale getirip değerlendirmemizi sağlayan raflar, her zevke ve mobilya tarzına uygun modellerde tasarlanıp imal ediliyor. Bu sayfamızda modern mobilya tarzlarına uygun, evin farklı odalarında kullanılmış en güzel duvar rafı modellerini derledik. Hem farklı duvar rafı modellerini hem de kullanım şekillerini görebileceğiniz bu sayfa umarız sizler için de ilham kaynağı olur.
İç içe geçmiş ve yedi yamuk parçadan oluşan bu kare raf modeli bir İspanyol firması olan Kambiam (Neurodesign Furniture For People) tarafından tasarlanıp imal edilmiş. Tüm mobilyaları geometrik şekillerden oluşan firmanın bu çok parçalı duvar rafı modelinin arka kısmı ahşap görünümlü plakalardan, diğer kısımları ise beyaz olarak tasarlanmış. Her biri birbirinden ayrı olan bu yamuk parçalar, kullanacak kişinin zevkine göre istenilen şekilde duvara monte edilerek farklı geometrik şekiller oluşturulabiliyor. Farklı monte şekillerinin sergilendiği şu sayfaya da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Pons Home Design tarafından masif çam ağacından üretilen bu raf yüzde yüz el yapımı bir parça. 60 cm genişlik, 15 cm en ve 15.5 cm yüksekliğe sahip olan bu rafın materyal kalınlığı ise 18 mm. Ürün tamamen el yapımı olduğu için ölçülerde bazen artı/eksi 1,5 mm arası pay olabilirmiş. Rafa enteresanlık kazandıran, alt kısımda gördüğünüz kısımda kitapları tutturabilmek için misinalı bir düzenek kullanılmış. Bu kitaplık on bir adet kitap sarkıtılacak şekilde tasarlanmış. Bu duvar rafı komple el yapımı olduğu için arzu edildiği takdirde Pons Home Design daha büyük ölçülerde de yapılabiliyormuş.
Polonyalı firma Rekoforma tarafından tasarlanıp imal edilen bu duvar rafı modeli ise endüstriyel tasarıma güzl bir örnek. Firmanın tüm ürünleri endüstriyel tasarım prensibi ile tasarlanıp imal ediliyor. İki katlı ahşap raf ince teller vasıtasıyla birbirine ve duvara tutturulmuş. Tüm ürünlerinde metal ve ahşabı birlikte kullanan firma bu rafta da olduğu üzere birçok ürününde ince inşaat telini de dekoratif bir unsur olarak kullanmış.
Dikdörtgenler
Duvar rafları ve kitaplıklarda dikdörtgenlerin yatay olarak yerleştirilmesine alışığız. Portekizli Santiago Interior Design Studio isimli firma ise ufak kutucuklardan oluşan asimetrik bu duvar rafını kitap ya da aksesuar konulacak gözler dikey olacak şekilde tasarlamış. Modern ve marjinal modellere kaçmadan da bu tür bir tasarım ile sıra dışı bir raf sistemine sahip olabiliriz, yeter ki değişiklik arayışı peşinde olalım.
Bu seferki modelimiz Meksika'dan geliyor. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce tasarımcı, mimar, iç mimar, aksesuar ve dekoratif obje tasarım ve satış firması, mobilya firmaları ve profesyonel inşaat firmaları ürünlerini ve çalışmalarını homify sayfalarında sergiliyor. Bu da bizlerin dünyanın dört bir yanından dekorasyon örnekleri görmemizi ve ilham almamızı sağlıyor. Tasarım artık evrensel bir olgu. Bu fotoğraftaki raf örneği de bunun en güzel örneği. Alman kökenli Bauhaus tasarım disiplininden ilham alarak tasarlanmış bir ürün bir Meksika firması tarafından üretilebiliyor, benim gibi Türk dekorasyon meraklılarının sayfasına düşebiliyor. Eminim birçok Türk firmasından da benzer ürünler çıkacaktır.
TV ünitelerinin bir parçası olarak da duvar raflarını görmeye başladık. Televizyonun konulduğu duvarı değerlendirmek ve o alanın dikkat çeken tek parçasının televizyon olmasını engellemek için kullanabileceğimiz raflarda ister kitaplarımızı isterse dekoratif objelerimizi sergileyebiliriz.
Bu arada, arkadaki taş duvar uygulamasını beğendiyseniz, uygulamayı yapan Afşaroğlu firmasının homify sayfasına göz atmak isteyebilirsiniz. İzmir'in en köklü doğal taş ve beton firmalarından biri olan Afşaroğlu iç ve dış mekanlar için onlarca değişik çalışma yapıyor.
İşte karşımızda mükemmel bir DIY (Do-It-Yourself) projesi var. Fotoğrafta görmüş olduğunuz duvar rafları meyve kasalarından yapılmış. İyi durumdaki iki meyve kasasını kıymık varsa zımparalayıp zevkinize ve diğer mobilyalarınıza uygun renkte cilalayabilir hatta isterseniz farklı renklerde yağlı boya ile boyayabilir ve odalarınızda duvar rafı olarak kullanabilirsiniz. DIY yani Do It Yourself, gerekli malzemeleri satın alarak ya da bularak kendinizin gerçekleştirdiği projelere denmektedir. Birçok eski parçayı yeniden değerlendirmenizi de sağlayan DIY projeleri ile evinizde birçok dekorasyon çalışmasını uygun maliyetler ile gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer evinizde bir giysi odanız varsa, açık duvar rafı sistemlerini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Giysilerini ve ayakkabılarını yatak odalarındaki ve hollerdeki dolap ve raflarda saklamak durumunda kalan bir çoğumuz için açık raf sistemleri hem görüntü kalabalığı hem de tozlanıp kirlenme nedeniyle tercih edilmiyor. Ancak giysi, ayakkabı ve aksesuarlarımız için ayrı bir giyinme odasına sahipsek açık raf sistemleri hem eşyalarımızı daha derli toplu tutmamızı sağlar hem de hepsi kolayca elimizin altında olur.
Eskiden mutfaklardaki duvar rafları hep açık olurmuş. Sonraki yıllarda kapaklı dolaplar popüler olmuş ve mutfak eşyalarının tamamı bu kapaklı dolaplara saklanmış. Günümüzde ise mutfaklarda açık raf sistemleri yeniden popüler olmaya başladı. Nedeni ise yalnızca değişiklik arayışı değil elbette. Artık fincanlar, bardaklar, kavanozlar ve benzeri türlü türlü mutfak eşyaları birbirinden güzel ve değişik modellerde tasarlanıp imal ediliyor. Bu ürünler yalnızca işlevsel değil aynı zamanda dekoratif birer obje olma özelliğini de taşıyor. Bu nedenle de bu ürünleri kapalı kapaklar ardında saklamak ve yalnızca kullanılacakları zaman ortaya çıkarmak onları bu ikinci görevlerinden mahrum ediyor. Şık ve sevimli mutfak ürünlerini açık raflarda tutarak onların dekoratif özelliklerini de kullanabiliyoruz.
Banyolarımız da raflara en çok ihtiyaç duyduğumuz mekanlardan biri. Genelde banyolar için depolama alanları oldukça yetersiz oluyor. Birçok inşaat firması banyolara depolama ünitesi ya hiç koymuyor ya da oldukça yetersiz miktarda koyuyor. Oysaki havlularımız, makyaj malzemelerimiz, sabunlar, deterjanlar gibi hijyen malzemelerimiz ve bunların yedekleri için bol miktarda depolama alanı ihtiyacımız var. Üstelik günümüzde iş bununla da bitmiyor, evimizin her odası her köşesi gibi banyolarımıza da birçok dekoratif obje koymak isteyebiliriz. Boyut olarak oldukça küçük olan banyolarımızda tüm bu malzemeleri saklamak için de normalde ölü alan kalan duvarları kullanmak çok mantıklı. Banyo duvarları işlevsel hale getiren, nemli ortamlar için özel malzemelerden üretilmiş duvar rafı modellerini birçok firmadan bulmak mümkün.
Farklı banyo rafı modelleri için Banyo rafları için birbirinden farklı öneriler yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)