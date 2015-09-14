Duvarlar için en güzel raf modelleri

TV ünitelerinin bir parçası olarak da duvar raflarını görmeye başladık. Televizyonun konulduğu duvarı değerlendirmek ve o alanın dikkat çeken tek parçasının televizyon olmasını engellemek için kullanabileceğimiz raflarda ister kitaplarımızı isterse dekoratif objelerimizi sergileyebiliriz.

Bu arada, arkadaki taş duvar uygulamasını beğendiyseniz, uygulamayı yapan Afşaroğlu firmasının homify sayfasına göz atmak isteyebilirsiniz. İzmir'in en köklü doğal taş ve beton firmalarından biri olan Afşaroğlu iç ve dış mekanlar için onlarca değişik çalışma yapıyor.