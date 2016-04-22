현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Farklı banyoların öncesi ve sonrası dekorasyonları

ümit atdağ ümit atdağ
Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Banyo
Loading admin actions …

Banyo, temizlik açısından sık sık başvurduğumuz , kullandığımız alanlardan bir tanesidir. Ev dekorasyonlarında en az alanın ayrıldığı, en az özenin gösterildiği alanlar oldukları için genellikle karanlık, havalandırması olmayan ve kötü odaları banyo olarak tercih ederiz. ancak günümüzde modern mimarinin gelişmesi ve insanların yaşam standartlarının yükselmesi ile banyolar standart üstü bir dekorasyona ve mimariye sahip hale gelmiştir.  Homify bu gün beş farklı banyo dekorasyonunun öncesi ve sonrasını göreceksiniz. Banyo dekorasyonlarının rustik, minimalist, ve özgün fikirlere dayalı ve zevkli bir şekilde dekore edilmiş halleri ile dekorasyon öncesi harabeye benzeyen hallerini detaylı inceleyebilmeniz için sizlerin bu banyoları ziyaret etmenizi sağlıyor. Banyo dekorasyon fikirlerinin uygulanmasında  orijinal yapısının bozulmaması için gösterilen titiz çabayı göreceksiniz.

Parlak yerine daha şık bir banyo

Piso en Sabadell, iloftyou iloftyou
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

Bu resimde gördüğünüz banyo dekorasyonunda; Duvarları parlak ve yansıtıcı özelliği bulunan taşlarla kaplanmış olan banyo yenileme çalışması sonucunda mat iç duvarlara sahip olmuş.  Böylece aydınlatmanın insan gözüne vereceği zarar minimal hale getirilerek  daha sade bir dekorasyon ile banyo daha estetik ve daha şık bir banyo haline getirilmiş. İlk resimde yer alan kalabalık eşyalar gitmiş yerine sade bir düzende ihtiyaçlara yönelik mobilyalar tercih edilerek banyo daha kullanışlı bir banyo olmuş. zeminde yer alan fayanslar sökülerek fayans yerine ahşap parke kaplaması tercih edilmiş. Genel konsept olarak insanların daha kolay kullanabileceği bir banyo ortaya çıkarılmış.

Öncesi: Terkedilmiş banyo

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kırsal Yatak Odası
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

İspanya'da yer alan bu banyo, büyük bir çiftlik evinin terk edilmiş olan banyosudur. Bu banyonun ne kadar zevkli, ne kadar estetik bir banyo olduğunu şu halinden bile anlamak mümkün. Ancak bu hali ile banyo harabe haline gelmiş, normal şartlarda içine girilemeyecek kadar kötü görünüme sahip bir halde olduğu için terk edilmiş. Küflü duvarlar, korkunç görünen ve yıkılacak hissi uyandıran tavanı ile insanı korkutuyor. Tuvalet kısmı ise adeta berbat teriminin tanımını yapıyor.

Sonrası: fonksiyonel ve modern bir banyo

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kırsal Banyo
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

harabe haldeki banyo yenilenerek adeta baştan yaratılmış. Duvarlardaki küfler sökülmüş, duvarlar tamirat görmüş, şık bir fayans tercihi ile daha yaşanabilir bir hale getirilmiş. Özel bir tasarımla küvet yapılarak banyo ihtiyacının karşılanması sağlanmış.Zemin aynı renk ve desen de fayans ile kaplanmış.  Duvar rengi olarak açık fayans renginin zıttı bir renk seçilerek banyonun estetik açıdan mükemmel olması sağlanmış.

Öncesi: boğucu bir banyo

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Resimde bir banyonun, ne kadar karanlık, ne kadar boğucu ve sıkıcı bir banyo olabileceğini görüyorsunuz. Bu banyo Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde yer alan modern bir evin banyosudur. Penceresi olmasına rağmen  karanlık bir dekorasyon yapılmış duvar kağıtları kötü tercih edilerek banyonun görselliği sıfıra indirilmiş.

Sonrası: renkli ve şık bir banyo

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Kolonyal Banyo
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

karanlık, boğucu ve sıkıcı banyo yenileme çalışması sonrasında renkli ve iç açıcı bir banyo haline getirilmiş. Duvar kağıdı yerine belirli yüksekliğe kadar fayans kaplanmış. Belirli yükseklikten sonra ise duvar mavi renge boyanarak çok renklilik sağlanmış. Duvara pencereden gelecek ışığı yansıtacak şekilde ayna konulmuş ve içerinin daha aydınlık olması sağlanmış.

Öncesi ve sonrası: modern banyolar

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Banyo
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Bu resimde önceki hali çok kötü olan bir banyo örneği görüyorsunuz. duvarları paslanmış, kararmış ve kötü olan bu banyo yapılan çalışma ile alt resimdeki gibi modern bir banyo haline getirilmiş. Beyaz renkli fayansların yoğun kullanılması ile aydınlık ve ferah bir iç ortama sahip olan yeni banyo modern banyo ekipmanları ile de kullanışlı bir banyo haline getirilmiş.

Koridor ve antre aydınlatması için güzel ve pratik uzman tavsiyeleri
Bu banyo yenileme projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler