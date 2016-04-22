Farklı banyoların öncesi ve sonrası dekorasyonları

İspanya'da yer alan bu banyo, büyük bir çiftlik evinin terk edilmiş olan banyosudur. Bu banyonun ne kadar zevkli, ne kadar estetik bir banyo olduğunu şu halinden bile anlamak mümkün. Ancak bu hali ile banyo harabe haline gelmiş, normal şartlarda içine girilemeyecek kadar kötü görünüme sahip bir halde olduğu için terk edilmiş. Küflü duvarlar, korkunç görünen ve yıkılacak hissi uyandıran tavanı ile insanı korkutuyor. Tuvalet kısmı ise adeta berbat teriminin tanımını yapıyor.