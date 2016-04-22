Farklı banyoların öncesi ve sonrası dekorasyonları

Banyo, temizlik açısından sık sık başvurduğumuz , kullandığımız alanlardan bir tanesidir. Ev dekorasyonlarında en az alanın ayrıldığı, en az özenin gösterildiği alanlar oldukları için genellikle karanlık, havalandırması olmayan ve kötü odaları banyo olarak tercih ederiz. ancak günümüzde modern mimarinin gelişmesi ve insanların yaşam standartlarının yükselmesi ile banyolar standart üstü bir dekorasyona ve mimariye sahip hale gelmiştir. Homify bu gün beş farklı banyo dekorasyonunun öncesi ve sonrasını göreceksiniz. Banyo dekorasyonlarının rustik, minimalist, ve özgün fikirlere dayalı ve zevkli bir şekilde dekore edilmiş halleri ile dekorasyon öncesi harabeye benzeyen hallerini detaylı inceleyebilmeniz için sizlerin bu banyoları ziyaret etmenizi sağlıyor. Banyo dekorasyon fikirlerinin uygulanmasında orijinal yapısının bozulmaması için gösterilen titiz çabayı göreceksiniz.
Bu resimde gördüğünüz banyo dekorasyonunda; Duvarları parlak ve yansıtıcı özelliği bulunan taşlarla kaplanmış olan banyo yenileme çalışması sonucunda mat iç duvarlara sahip olmuş. Böylece aydınlatmanın insan gözüne vereceği zarar minimal hale getirilerek daha sade bir dekorasyon ile banyo daha estetik ve daha şık bir banyo haline getirilmiş. İlk resimde yer alan kalabalık eşyalar gitmiş yerine sade bir düzende ihtiyaçlara yönelik mobilyalar tercih edilerek banyo daha kullanışlı bir banyo olmuş. zeminde yer alan fayanslar sökülerek fayans yerine ahşap parke kaplaması tercih edilmiş. Genel konsept olarak insanların daha kolay kullanabileceği bir banyo ortaya çıkarılmış.
İspanya'da yer alan bu banyo, büyük bir çiftlik evinin terk edilmiş olan banyosudur. Bu banyonun ne kadar zevkli, ne kadar estetik bir banyo olduğunu şu halinden bile anlamak mümkün. Ancak bu hali ile banyo harabe haline gelmiş, normal şartlarda içine girilemeyecek kadar kötü görünüme sahip bir halde olduğu için terk edilmiş. Küflü duvarlar, korkunç görünen ve yıkılacak hissi uyandıran tavanı ile insanı korkutuyor. Tuvalet kısmı ise adeta berbat teriminin tanımını yapıyor.
harabe haldeki banyo yenilenerek adeta baştan yaratılmış. Duvarlardaki küfler sökülmüş, duvarlar tamirat görmüş, şık bir fayans tercihi ile daha yaşanabilir bir hale getirilmiş. Özel bir tasarımla küvet yapılarak banyo ihtiyacının karşılanması sağlanmış.Zemin aynı renk ve desen de fayans ile kaplanmış. Duvar rengi olarak açık fayans renginin zıttı bir renk seçilerek banyonun estetik açıdan mükemmel olması sağlanmış.
Resimde bir banyonun, ne kadar karanlık, ne kadar boğucu ve sıkıcı bir banyo olabileceğini görüyorsunuz. Bu banyo Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde yer alan modern bir evin banyosudur. Penceresi olmasına rağmen karanlık bir dekorasyon yapılmış duvar kağıtları kötü tercih edilerek banyonun görselliği sıfıra indirilmiş.
karanlık, boğucu ve sıkıcı banyo yenileme çalışması sonrasında renkli ve iç açıcı bir banyo haline getirilmiş. Duvar kağıdı yerine belirli yüksekliğe kadar fayans kaplanmış. Belirli yükseklikten sonra ise duvar mavi renge boyanarak çok renklilik sağlanmış. Duvara pencereden gelecek ışığı yansıtacak şekilde ayna konulmuş ve içerinin daha aydınlık olması sağlanmış.
Bu resimde önceki hali çok kötü olan bir banyo örneği görüyorsunuz. duvarları paslanmış, kararmış ve kötü olan bu banyo yapılan çalışma ile alt resimdeki gibi modern bir banyo haline getirilmiş. Beyaz renkli fayansların yoğun kullanılması ile aydınlık ve ferah bir iç ortama sahip olan yeni banyo modern banyo ekipmanları ile de kullanışlı bir banyo haline getirilmiş.