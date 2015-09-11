Ofis dekorasyonu için duvar kağıdı ve taş dekor örnekleri

Ofis dekorasyonu ev dekorasyonuna göre çok daha farklı kriterlere dikkat edilmesi gereken bir düzenlemeye ihtiyaç duyar. Günlerinin büyük kısmını, hatta evlerinde geçirdiklerinden daha fazlasını ofiste geçiren çalışanlar için, ferah, dingin ve aydınlık bir ortam yaratılması gerekir. Verimliliği sağlaması açısından, renklerin ve ışığın doğru kullanıldığı, dış ortamın ses ve ışık kalabalığından izole edilmiş ortamlar yaratmak dekorasyonun altın anahtarıdır. Bunun yanında birden fazla kişinin yaşayacağı bir ortam olacağından, birçok farklı zevke hitap edecek şekilde, sade, uç zevklerden uzak ve kullanışlı bir şekilde tasarlanması gerekir. Ayrıca ergonomik raf ve dolap sistemleri, çalışma masaları gibi profesyonel ihtiyaçları karşılaması da önemlidir. Sadece çalışanların değil misafirlerin de rahat edebileceği temiz ve düzenli alanların sağlanması ofis dekorasyonunun birincil önceliklerindendir.

Günümüzde profesyoneller iş ortamlarının en az evleri kadar şık ve özgün görünebilmesi için çok emek harcıyorlar. Farklı dekorasyon ögeleri, yaratıcı fikirler ve sanatsal detaylarla birbirinden muhteşem ofis alanları yaratarak hem çalışanları hem misafirleri rahat ettirmenin önemini kavramış gibiler. Bu yazımızda sizlere ofis dekorasyonunun en önemli detaylarından biri olan duvar dekoru üzerine örnek tasarımlar derledik. Ofis dekorasyonunda duvar kağıdı ve taş dekor gibi ögelerin nasıl kullanıldığı, dekora neler kattığı ve diğer ögelerle nasıl kombinasyon yapıldığı üzerine parlak fikirler bulabileceğiniz yazının dekorasyonunuz için size ilham vermesini umuyoruz.

Sadece duvar dekoru değil diğer detaylar hakkında da ip uçlarına ihtiyaç duyuyorsanız “Verimliliği arttıracak ofis dekorasyon çözümleri” başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca ofis statüsünde olmasa da klinik, müze, okul, sergi alanları, stadyum, dükkan, kafe & restoran gibi birçok ticari alan için dekorasyon önerilerine sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz.