Ofis dekorasyonu için duvar kağıdı ve taş dekor örnekleri

Ofis dekorasyonu ev dekorasyonuna göre çok daha farklı kriterlere dikkat edilmesi gereken bir düzenlemeye ihtiyaç duyar. Günlerinin büyük kısmını, hatta evlerinde geçirdiklerinden daha fazlasını ofiste geçiren çalışanlar için, ferah, dingin ve aydınlık bir ortam yaratılması gerekir. Verimliliği sağlaması açısından, renklerin ve ışığın doğru kullanıldığı, dış ortamın ses ve ışık kalabalığından izole edilmiş ortamlar yaratmak dekorasyonun altın anahtarıdır. Bunun yanında birden fazla kişinin yaşayacağı bir ortam olacağından, birçok farklı zevke hitap edecek şekilde, sade, uç zevklerden uzak ve kullanışlı bir şekilde tasarlanması gerekir. Ayrıca ergonomik raf ve dolap sistemleri, çalışma masaları gibi profesyonel ihtiyaçları karşılaması da önemlidir. Sadece çalışanların değil misafirlerin de rahat edebileceği temiz ve düzenli alanların sağlanması ofis dekorasyonunun birincil önceliklerindendir.
Günümüzde profesyoneller iş ortamlarının en az evleri kadar şık ve özgün görünebilmesi için çok emek harcıyorlar. Farklı dekorasyon ögeleri, yaratıcı fikirler ve sanatsal detaylarla birbirinden muhteşem ofis alanları yaratarak hem çalışanları hem misafirleri rahat ettirmenin önemini kavramış gibiler. Bu yazımızda sizlere ofis dekorasyonunun en önemli detaylarından biri olan duvar dekoru üzerine örnek tasarımlar derledik. Ofis dekorasyonunda duvar kağıdı ve taş dekor gibi ögelerin nasıl kullanıldığı, dekora neler kattığı ve diğer ögelerle nasıl kombinasyon yapıldığı üzerine parlak fikirler bulabileceğiniz yazının dekorasyonunuz için size ilham vermesini umuyoruz.
Sadece duvar dekoru değil diğer detaylar hakkında da ip uçlarına ihtiyaç duyuyorsanız “Verimliliği arttıracak ofis dekorasyon çözümleri” başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca ofis statüsünde olmasa da klinik, müze, okul, sergi alanları, stadyum, dükkan, kafe & restoran gibi birçok ticari alan için dekorasyon önerilerine sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz.
Çalışmak için en uygun ortamın ferah renkler ve aydınlık ışıklarla sağlanabileceğini söylemiştik. Böyle bir ortam yaratmanın yolu beyaz fon ve bol camlı dolayısıyla aydınlık tasarımlardan geçiyor. Örnek dekor geniş pencereler ve hem dekoratif hem işlevsel aydınlatma ögeleri ile aranan ferahlığı sağlamış. Kullanılan duvar kağıtları ise hem dekorun stiline son derece uyumlu renk ve desenler içerirken hem de parlak görüntüsü ile odanın havasını canlandırmış. Klasik chesterfield koltuklarla birçok modern ögenin kullanıldığı mobilya grubu da oldukça başarılı bir çizgi yakalamış. ML Mimarlık ve Dekorasyon imzası taşıyan bu ofiste çalışmak herkes için keyifli olacaktır.
Ofislerin kahverengi mobilyalı, benzer şekillerde çalışma masalarıyla döşenmiş kasvetli halleri artık geride kaldı. Artık profesyoneller iş yerleri için daha iç açıcı ve konsept dekorasyonları tercih ediyorlar. Örnek dekorasyon rustik stilde dizayn edilmiş ve stilinin en can alıcı özelliklerini barındıran özel bir dekor. Kullanılan aksesuar, dolap, masa gibi ögelerin sıra dışı modelleri bir yana sadece uygulanan taş duvar sistemi ile bile göz dolduruyor. İşlenmemiş tuğlalardan oluşan taş duvar dekoru, beyaz duvarlarla kusursuz bir uyum oluşturmuş.
Karşılamada kullanılan masa ve aksesuarlar binanın diğer alanları hakkında olumlu fikir verecek kadar güzel seçilmiş. Siyah giriş zemini, beyaz duvarlar ve ahşap detaylar modern bir görüntü yakalamış. Duvarda kullanılan barkod görünümlü duvar kağıdı hem renk dengesini sağlamış hem de modern stile uymuş. Merdiven başında kullanılan aksesuarlar da oldukça şık.
Birçok şirket, dekorasyonunun belirli yerlerinde kendi logo veya sembollerinin bulunduğu dekor ögeleri kullanmaktan yanadır. Reklama ne kadar yakından başlarsan o kadar iyi derler ya, bu nedenle duvarlarda şirket logolu duvar kağıtları kullanma fikri oldukça kullanışlı. Üstelik dekorun genel renk ve temasına da uyacağından son derece yaratıcı.
Eklektik stilde dizayn edilmiş bu ofis, çok sayıda çalışanın bir arada bulunduğu geniş ofisler için güzel bir örnek teşkil ediyor. Masanın ve çalışma tahtasının yerleşimi ve başarılı aydınlatmasının yanı sıra duvar dizaynında kullanılan materyal ile de dikkat çekiyor. Atölye görüntüsü sağlayan endüstriyel tavan uygulaması ve taş, beton özellikte duvarları ile son derece şık ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturulmuş.
Her şirkette, çalışanlar için ayrılan bir dinlenme odası bulunmasa da en azından misafirler için bir tane oluşturuluyor. Dinlenme ve bekleme odası için ideal bir tasarıma sahip bu dekor hem oluşturulan renk dengesi hem de rahat oturma grubuyla dikkat çekiyor. Dekorun en göz alıcı noktası ise tek duvara uygulanan, renk ve desenleriyle son derece modern görünen, kağıt kaplama duvar olmuş. Hemen her detayı ile konforlu ve başarılı bir tasarım.
Bu ofis tasarımında göze çarpan birçok canlı detay var. Bunlardan ilki beyaz fon üzerine uygulanan toprak tonlarında çizgili duvar kağıtları ve onunla takım tavan uygulaması. Odanın bembeyaz görüntüsünü çiğ bırakmayacak şekilde son derece dikkatli seçilmiş bu uygulama duvarlara dinamik bir görüntü katmış. Bir diğer dikkat çeken detay ise, odaya göre kontrast bir renk olmasına rağmen kullanılan canlı kırmızı koltuk oluyor. Dekor ile tezat bir uyum oluşturan ama bir yandan da stili tamamlayan koltuk oldukça iyi bir fikir olmuş.
Yine kalabalık ve açık ofisler için düşünülen ve siyah, beyaz ve antrasit tonlarının kullanıldığı bu dekorun odak noktası duvara uygulanan dünya haritası silueti içeren duvar kağıdı olmuş. Siyah ve beyaz rengin oluşturduğu o muhteşem modern stili yaratıcı bir şekilde tamamlayan duvar kağıdı, ortamın “çalışma alanı” niteliğini de destekliyor.
Beton yer ve tavan, taş duvarlar, beyaz fon ve metal aydınlatma öğeleri ile endüstriyel şıklığını dört dörtlük tamamlayan bu dekorun masa ve sandalyelerinde kullanılan renk ve malzeme seçimi de göz dolduruyor. Metal havalandırma borusunun brütal bir hava kattığı dekoru ahşap raf ve masalar yumuşatmış. Gri ve yeşil sandalyeler de renk dengesini kusursuzlaştırmış.
Ofisinizde, ister dinlenme odası olarak ayırdığınız alanda, isterseniz çalışma alanınızın bir tarafında, rahatlıkla kullanabileceğiniz bu tarz bir dinlenme köşesi ofisinize huzur ve dinginlik katacaktır. Kahverengi ve yeşil bambu figürlerinin serpiştirildiği duvar kağıtları kullanılan mobilyanın renk ve dokusu ile de mükemmel uyuyor.
Bir ofis alanına uygulanmasa da yaratıcı fikri ile dikkat çeken bu duvarlardan bahsetmeden geçemedik. Plak, gazete, dergi, albüm kapağı gibi birçok kültürel içerikli sayfadan oluşmuş gibi görünen duvar kağıtları ile hemen her mekanı sıra dışı, eğlenceli ve modern bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
Duvar kağıdı deyince ilk akla gelenlerden olan sade ve çizgili modeller uygulamak isteyeceğiniz her stile, her renge ve her modele kolayca uyum sağlayacaktır. Sık sık dekor değiştirmekten hoşlanıyorsanız bu tarz sade ve klasik modelleri tercih etmenizi tavsiye ederiz.