Modern bir evde kusursuz bir sadelik

Modern mimarlık anlayışının en etkili özelliği, sade ve işlevsiz detaylardan arınmış yaşam alanları sunmasıdır. Klasik mimarinin şatafatlı kalabalığından haz etmiyorsanız modern ve yalın yapılar sizin için ideal olabilir. Homify 360 olarak bu yazımızda sizlere, modern mimarinin sade ve bir o kadar da özenli bir örneğini tanıtacağız. Şık, işlevsel ve sade detayların ferah bir mekanda buluşturulduğu bu tasarım hayalleriniz süsleyecek bir güzelliğe sahip. Eğer bahçeli ve modern müstakil evlerden hoşlanıyorsanız ve örnek tasarımlar görmek istiyorsanız gelin bu evi birlikte daha yakından inceleyelim. Brezilya'da bulunan Andre Pacheco mimarlık tarafından tasarlanmış bu ev birçok yönüyle beğeninizi kazanacak.
Hayalinizde daha sade ve mütevazi bir sahil evi varsa sizi “Tek katlı rahat ve ferah modern bir sahil evi” başlıklı yazımıza da davet edebiliriz.
Mermer, taş, beton, ahşap ve cam gibi farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı bu etkili dış cephe modern ve şık bir biçime sahip. Evin girişinde beyaz zebra garaj kapısı ve yerden çatıya uzanan iki adet uzun sütun dikkat çekiyor. Bu beyaz sütunlar sayesinde ev Rönesans mimarisinin büyüleyici güzelliğini modern yapısına eklemlemiş. Brezilya iklimine uygun olacak şekilde iğne yapraklı ağaçlar ve palmiyelerle bitkilendirilmiş ön ve arka bahçe evin eşsiz güzelliğini tamamlıyor.
Bu modern evin hemen her odası oldukça geniş bir alana sahip. Büyük ve sürgülü cam kapılar sayesinde bahçeye açılan odalarda aydınlık ve ferah bir görünüm kolayca sağlanmış. Kazandığı ferahlık sayesinde çok daha etkili bir dekorasyona imkan tanıyan odalar pırıl pırıl bir görüntüye sahip. Elbette bu görüntüyü beyaz fonu, parlak beyaz zemini ve güçlü ışıklandırmaları sayesinde günün her saati koruyabiliyor. Oturma odası olarak düşünülen bu alanda parlak aksesuarlar, pürüzsüz mobilyalar ve zemin dikkat çekiyor.
Evin birçok odasında duvara gömülü raf, kitaplık ve dolap sistemleri görmek mümkün. Bu sayede evi çok daha kullanışlı hale getiren mimarlar depolama alanı sorununu kökten çözmüşler. Bu fotoğrafta televizyon ünitesi olarak tasarlanan bir duvar uygulaması görüyorsunuz. Gömme rafları ve farklı dekorasyonu ile eve değer katan özel bir alan. Ayrıca siyah ve konforlu sofa koltuk takımı ile daha da kullanışlı hale getirilmiş bir televizyon köşesi.
Minimal stil dekorasyonların vazgeçilmez malzemeleri olan cam ve metal beyaz renk ile buluştuğunda mekanlara göz alıcı bir estetik kazandırıyor. Bu evin birçok detayında bu estetik formülü kullanılmış. Bu fotoğrafta iç mekan merdivenlerini görebilirsiniz. Cam ve metal malzemeden üretilen korkuluklar, spot ışıklarla süslenmiş beyaz basamakların üzerinde muhteşem bir uyumla bulunuyor.
Parlak ve pürüzsüz yüzeylerin cömertçe kullanıldığı dekorasyonda tam da bu duruma uygun olacak şekilde güçlü bir ışıklandırma sağlanmış. Sıra dışı avizeler, gösterişli tavan lambaları ve alternatif aydınlatmalar ile evde başarılı bir ışıklandırma sağlanmış. Ayrıca gösterişli lambalar evin şıklık özelliğini sırtlamış.
Evin mutfak alanında bahçeye açılan şık bir verandası bulunuyor. Veranda modern bahçe mobilyaları ile dekore edilmiş ve evin havuzuna bakıyor. Dinlenmek ve keyif yapmak için son derece uygun bir alan. Ayrıca mutfakta kullanılan bar masası ve kırmızı bar sandalyeleri hem dekorasyona şıklık kazandırmış hem de eve yeni kullanım alanları.
Evin arka bahçesi tamamen dikey bahçe uygulaması ile oluşturulmuş duvarlarla çevrili. Bu sayede bitkilendirilmiş alanın artırıldığı arka bahçe, düşük metrekaresine rağmen eksiksiz bir bahçe gibi görünüyor. Havuzu, dikey bahçesi ve verandası ile göz dolduran bu bahçe daha iyi tasarlanamazdı öyle değil mi?