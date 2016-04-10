Modern bir evde kusursuz bir sadelik

Modern mimarlık anlayışının en etkili özelliği, sade ve işlevsiz detaylardan arınmış yaşam alanları sunmasıdır. Klasik mimarinin şatafatlı kalabalığından haz etmiyorsanız modern ve yalın yapılar sizin için ideal olabilir. Homify 360 olarak bu yazımızda sizlere, modern mimarinin sade ve bir o kadar da özenli bir örneğini tanıtacağız. Şık, işlevsel ve sade detayların ferah bir mekanda buluşturulduğu bu tasarım hayalleriniz süsleyecek bir güzelliğe sahip. Eğer bahçeli ve modern müstakil evlerden hoşlanıyorsanız ve örnek tasarımlar görmek istiyorsanız gelin bu evi birlikte daha yakından inceleyelim. Brezilya'da bulunan Andre Pacheco mimarlık tarafından tasarlanmış bu ev birçok yönüyle beğeninizi kazanacak.

Hayalinizde daha sade ve mütevazi bir sahil evi varsa sizi “Tek katlı rahat ve ferah modern bir sahil evi” başlıklı yazımıza da davet edebiliriz.