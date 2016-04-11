Filmlerde kullanılabilecek güzellikte bir çiftlik evi

Bu yazımızda sizlere Avusturya'nın en güzel kırsal alanlarından birinde bulunan masalsı bir çiftlik evini tanıtacağız. Wunschhaus Architektur adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan ev sevimli görünümünün ve masalsı mimarisinin yanı sıra modern bir iç mekan tasarımına sahip. At bakımı için uygun bir ahır ve manej alanı da bulunan evin bahçesi ise oldukça büyük. Şehir hayatının keşmekeşinden bunalan herkesin hayallerini süsleyebilecek güzellikteki bu çiftlik evine bayılacaksınız. Şimdi dilerseniz bu çiftlik evini birlikte daha yakından inceleyelim.

Villa evleri hakkında farklı tercihleriniz varsa ve daha ihtişamlı saraysı yapıları seviyorsanız sizin için de tavsiye edebileceğimiz bir ev elbette var. Üstelik geniş havuzu ve ferah mimarisi ile muhteşem bir yaz evi özelliği de taşıyor. Evin detaylarına “Sarayları andıran bir villa” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.