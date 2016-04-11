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Filmlerde kullanılabilecek güzellikte bir çiftlik evi

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Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Mutfak
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Bu yazımızda sizlere Avusturya'nın en güzel kırsal alanlarından birinde bulunan masalsı bir çiftlik evini tanıtacağız. Wunschhaus Architektur adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan ev sevimli görünümünün ve masalsı mimarisinin yanı sıra modern bir iç mekan tasarımına sahip. At bakımı için uygun bir ahır ve manej alanı da bulunan evin bahçesi ise oldukça büyük. Şehir hayatının keşmekeşinden bunalan herkesin hayallerini süsleyebilecek güzellikteki bu çiftlik evine bayılacaksınız. Şimdi dilerseniz bu çiftlik evini birlikte daha yakından inceleyelim.

Villa evleri hakkında farklı tercihleriniz varsa ve daha ihtişamlı saraysı yapıları seviyorsanız sizin için de tavsiye edebileceğimiz bir ev elbette var. Üstelik geniş havuzu ve ferah mimarisi ile muhteşem bir yaz evi özelliği de taşıyor. Evin detaylarına “Sarayları andıran bir villa” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Balkon, bahçe, veranda gibi kullanışlı alanlar

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Evler
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Kullanışlı ve şık dekorasyonunun yanı sıra balkon, bahçe, veranda gibi ek kullanım alanları taşıyan ev, keyifli ve huzurlu bir yaşam için ideal. Beyaz ahşap korkuluklarla süslenen balkon A tipi çatının hemen altında bulunuyor. Ev sahipleri için bahçeye bakan bu balkonda dinlenmek büyük bir keyif olsa gerek. Ev çimenleri düzgün biçilmiş ve bakımlı bir bahçeye sahip. Bunu yanı sıra bahçesinin etrafı sık bir şekilde ağaçlandırılarak kapatılmış.

Masalsı bir mimari

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Evler
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Ev, klasik A tipi birkaç çatının tek eğimli ana çatı etrafında birleştiği bir birleşik çatı yapısına sahip. Bu kompleks çatı yapısı eve masalsı bir görüntü kazandırmış. Ayrıca çatı pencereleri ve girişte bulunan alınlık da evin çatı sistemini şık bir şekilde tamamlamış. Evin beyaz dış cephesi ile oldukça uyumlu olan kiremit çatısı bahçedeki ahşap detaylar ile de bir bütün oluşturuyor. Veranda, balkon ve teras gibi alanların yanı sıra ahır ve bahçe gibi ek alanlara da sahip olan ev, kelimenin tam anlamıyla eksiksiz.

Ferah giriş

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Evler
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Yemyeşil bahçesi ve beyaz dış cephesiyle kusursuz bir ferahlık sunan ev, giriş kısmında bulunan taş döşeli zemin ile karşılıyor konuklarını. Rengarenk çiçekler ve saksı bitkileri ile süslenen giriş kapısı kiremit alınlığı ile şıklığını tamamlıyor. Cam çıtaları ile bölmelere ayrılan pencereler Fransız mimarisinin izlerini taşıyor.

İç mekan tasarımı

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Oturma Odası
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Akdeniz mimarisinin özelliklerini taşıyan evin dekorasyonu yine Akdeniz stilinde çalışılmış. Natürel malzemelerin doğanın izlerini taşıyan eşyalarla birleştirildiği dekorasyonda konfor ve şıklık ön planda tutulmuş. Ahşap ve kemik gibi malzemelerden üretilen hayvan figürleri evin aksesuar temasını şekillendiriyor. Siyah deri sofalar ve dokulu halıların kullanıldığı dekorasyonda en dikkat çeken ögeler ise aksesuarlar oluyor.

Dekorasyon

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Yemek Odası
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Tavanda açık bırakılan ağaç strüktürler ve düz renk boyanan duvarlar ile sade ve doğal bir iç mekan tasarımı oluşturulmuş. Buna ek olarak eskitilmiş görünüme sahip retro mobilyalar kullanılmış. Ahşap zemini ve çiftilik evi temasına uyumlu yaratıcı aksesuarları ile göz dolduran bir dekorasyon.

Modern bir mutfak

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Mutfak
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Evin doğal özellikler ile öne çıkan diğer alanlarının aksine mutfakta oldukça modern bir hava hakim. Özellikle son teknoloji ürünü mutfak ekipmanlarının kullanıldığı ve pürüzsüz, parlak yüzeyleri ile dikkat çeken mutfak dekorasyonu son derece fonksiyonel planlanmış. Mutfağın dört duvarını çevreleyen geniş tezgahı ve mutfak adası ile kullanışlı ve modüler bir mutfak oluşturulmuş.

Arka bahçe

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Garaj / Hangar
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Evin arka bahçesinde at bakımı için ayrılan bir ahırda bulunuyor. Ek bir yapı olarak evden bağımsız şekilde bahçede bulunan ahır oldukça geniş. Beyaz dış cephesi ve kiremit çatısı ile ev ile güzel bir takım oluşturan yapı at bakımı ve binicilikle ilgilenen ev sahipleri için bulunmaz bir fırsat.

Renklerin romantizmi ile ışık saçan bir ev
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