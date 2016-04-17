Modern bir mimarlık harikası

Ev dekorasyonu denince aklına modern tasarım gelenlerdenseniz bu yazımızda tam size göre bir ev olacak. İtalya'da bulunan Zetae Studio adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan ve modern stilin en etkili özelliklerini taşıyan bu muhteşem eve bayılacaksınız. İkonik mobilyaları, özenle seçilmiş aksesuarları ve kusursuz dizaynı ile adeta bir modern sanat galerisi gibi görünen bu ev sizi bambaşka hayallere sürükleyecek. Modern stil dekorasyonda bulunması gereken bütün detayları barındıran bu evi daha yakından görmek ister misiniz? Gelin o halde birlikte bütün odalarına göz atalım.

Modern stili soğuk buluyor ve dekorasyonda klasik unsurlar kullanmayı daha çok tercih ediyorsanız sizin için de bir önerimiz var. “Renkli, tarz sahibi ve canlı bir daire” başlıklı yazımızda tanıtılan daire hayalinizdeki dekorasyonun ilham kaynağı olabilir.