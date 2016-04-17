Modern bir mimarlık harikası

Ev dekorasyonu denince aklına modern tasarım gelenlerdenseniz bu yazımızda tam size göre bir ev olacak. İtalya'da bulunan Zetae Studio adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan ve modern stilin en etkili özelliklerini taşıyan bu muhteşem eve bayılacaksınız. İkonik mobilyaları, özenle seçilmiş aksesuarları ve kusursuz dizaynı ile adeta bir modern sanat galerisi gibi görünen bu ev sizi bambaşka hayallere sürükleyecek. Modern stil dekorasyonda bulunması gereken bütün detayları barındıran bu evi daha yakından görmek ister misiniz? Gelin o halde birlikte bütün odalarına göz atalım.
Modern stili soğuk buluyor ve dekorasyonda klasik unsurlar kullanmayı daha çok tercih ediyorsanız sizin için de bir önerimiz var. “Renkli, tarz sahibi ve canlı bir daire” başlıklı yazımızda tanıtılan daire hayalinizdeki dekorasyonun ilham kaynağı olabilir.
Sürgülü cam kapılar sayesinde ferahlayan salonda rahat ve sade mobilyalar kullanılmış. Ahşap zemin üzerine beyaz, gri ve siyah renklerin ağırlıkta kullanıldığı bir dekorasyon yapılmış. Konforun ön planda tutulduğu odada, modern bir oturma odası dekorasyonunun ihtiyaç duyacağı her şey bulunuyor. Depolama alanları, rahat mobilyalar, modüler özellikler, alternatif ışıklandırmalar gibi birçok detay incelikle düşünülmüş.
Bütün odalarında belirgin bir ferahlığın olduğu evin hol ve koridorları için de özen gösterilmiş. Gerek mimari özellikleri gerekse aydınlatma özellikleri ile son derece ferah ve ışıl ışıl koridorlar planlanmış. Bu sayede evin diğer odaları da daha aydınlık görünüyor. Evin tamamında beyaz rengin baskın olması da bu durumda oldukça etkili.
Oturma odası ile aynı alanda bulunan yemek odasının dekorasyonu oldukça dikkat çekici. Oturma odasının konforlu yapısı ile uyumlu aynı zamanda çok daha şık ögeler barındıran bir dekorasyon çalışılmış. Siyah renk ve cam malzemelerin dikkat çektiği yemek masası oda içerisinde başarılı bir kontrast oluşturmuş. Odanın açık tonlardaki renk dengesine güçlü bir kontrast kazandıran yemek masası aynı zamanda ikonik bir masa sandalye takımı.
Evin mutfağında beyaz renk ağırlıklı dekorasyona ek olarak endüstriyel özellikte ürünler eklenmiş. Pürüzsüz ve parlak yüzeyler ile oluşturulan sleek görüntüye endüstriyel mutfak ekipmanları son derece iyi uyum sağlamış. Mutfağın bazı yerlerinde ahşap detaylar ve şık bitkilendirmeler göze çarpıyor ancak buna rağmen oldukça minimal bir dekorasyon oluşturulmuş. Depolama alanı ve tezgah konusunda cömert davranılan mutfak dekorasyonunda neredeyse hiçbir eksik yok denebilir.
Banyo dekorasyonunda evin diğer alanlarından farklı olarak daha fazla renk kullanılmış. Hem karo ve seramiklerde hem dolaplarda hem de aksesuarlarda dikkat çeken bu renklilik banyoya eğlenceli bir hava kazandırmış. Modern ve kullanışlı yapısının yanı sıra dekorasyonu ile de göz dolduran bir banyo oluşturulmuş. Ayrıca saksı bitkileri ile banyoyu canlandırmayı da ihmal etmemişler.
Yatak odası dekorasyonu oldukça sanatsal bir görünüme sahip. Gerek renk dengesi gerekse kullanılan mobilya ve aksesuarlarla desteklenen tema eve değer katacak bir dizayn sunuyor. Yatak başının denk geldiği duvara uygulanan led ışıklandırmalar odaya ambiyans kazandırmış. Ayrıca dekorasyonda kullanılan ikonik sandalye modeli Marcel Breuer tarafından tasarlanmış ve birçok sergi ve fuarda sergilenmiş özel bir model. Krom iskelet üzerine geçirilen deri şeklinde tasarlanmış Wassily Armchair adlı bu sıra dışı sandalye, rahatlığı ve şıklığı ile en iyiler listesine giriyor.
Evde bulunan bir diğer banyo ilki kadar renkli bir dekorasyona sahip olmasa da son derece şık ve göz alıcı bir görüntüye sahip. Zemin, duvar ve ahşap banyo tezgahının uyumu dikkat çekiyor. Yine ferahlık ve modern çizgiler ön planda.