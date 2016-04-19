Göz alıcı manzarasıyla tarihi bir ev

Bu yazımızda sizlere yeniden dekore edilmiş tarihi bir ev tanıtacağız. Portekiz'de kırsal bir alanda bulunan ve eskiden bir okul olarak kullanılan bina, ek bir yapı eklenerek adeta yeniden inşa ediliyor. Projeyi gerçekleştiren firma MH Project adlı bir mimarlık firması. Tek bölümlük eski yapının yanına inşa edilen yeni bir yapı sayesinde, iki bölümden oluşan tek katlı muhteşem bir eve dönüşen bina görenleri hayrete düşürüyor. Bu yenileme projesi size de eski yapıları değerlendirme konusunda ilham verebilir. Eski bir binayı ek bir yapı sayesinde geniş, bahçeli, havuzlu ve muhteşem manzaralı bir eve dönüştüren bu projeye hayran kalacaksınız. Gelin bu sıradışı evi birlikte daha yakından görelim.
Eğer farklı mimarilere merakınız varsa “Kademelerle biçimlenmiş bir konut” başlıklı yazımızda tanıttığımız ev de ilginizi çekebilir.
Ev konum olarak o kadar güzel bir alanda bulunuyor ki hiçbir değişiklik yapılmasa bile sadece manzarasıyla herkesi etkileyebilirdi. Bulunduğu yüksek tepe şehrin neredeyse en güzel manzarasına sahip olan ev, bahçesinin yeşili ile gökyüzünün mavisini birleştiriyor. Böyle bir evde yaşamak insanın ömrüne ömür katardı öyle değil mi?
Eski binanın hemen arkasına geniş ve iki katlı bir bina eklenmiş. Birçok odasının cam cephesi bulunan bu ek bina evin ana kısmını oluşturuyor. Hemen önünde şık bir verandası bulunan bu ek yapıya kiremit rengi bir cephe planlanmış. Bu sayede mimariye canlılık kazandırılmış.
Evin ön tarafında geniş sayılabilecek bir yüzme havuzu bulunuyor. Minderli ve rahat şezlonglarla süslenen havuz başı yaz günleri için ev sahiplerinin kurtarıcısı olabilir. Muhteşem bir dağ manzarası eşliğinde yüzmek ve güneşlenmek harika olmaz mıydı? Ayrıca evin iç mekanında kullanılan sarı ışıklandırma geceleri havuza yansıyarak muhteşem bir görüntü oluşturuyor.
Eski bina, oval kapısı ve kiremit çatısı ile tarihi havasını koruyor olsa da iki adet ek yapı eve modern bir imaj kazandırıyor. Eski yapının mimari özelliklerini bozmamaya özen gösteren mimarlar biçimi çok fazla değiştirmeden ek yapılar ile evi tamamlamışlar. Ayrıca iç mekan tasarımına çok daha fazla özen gösterdiklerini söylemek yanlış olmaz.
Evin iç mekan tasarımında ahşap zemin ve beyaz duvarlar kullanılmış. Bu sayede oldukça ferah ve aydınlık bir hava yakalanmış. Bu havaya uyumlu olacak şekilde konforlu ve modern mobilyalar tercih eden tasarımcılar eve dikkat çekici sürprizler de eklemeyi ihmal etmemişler. Odanın tam ortasında bulunan geniş şöminenin ön tarafı oturma alanı arka tarafı ise yemek odası ve okuma köşesi olarak planlanmış. Oturma odasında rahat görüntüsüyle dikkat çeken bir L köşe takımı kullanılmış. Gri renkli takımı canlandırmak için ise çiçek desenli bir berjer seçilmiş. Geniş ve dikkat çeken bir dekorasyon oluşturulmuş.
Dekorasyonda kullanılan mobilya ve aksesuarlar farklı ve dinamik yapıları ile dikkat çekiyor. Evin dekorasyonuna oldukça uyumlu olan bu mobilya ve aksesuarlar modern bir yapıya sahip olsalar da son derece natürel görünüyorlar. Özellikle bu eskitilmiş görünümlü harfli ahşap dolap ve üzerinde kullanılan eski kitapları sayabiliriz. Ayrıca kullanılan abajur da bu sete çok yakışmış.
Ferahlığı ile dikkat çeken bu sade yatak odasının en büyük sırrı elbette ki o kocaman penceresinden görünen eşsiz manzara. Gece böyle bir manzara eşliğinde uykuya dalmak hiçbir şeye değişilmezdi. Ayrıca dekorasyonun yalınlığı ve şıklığı da dikkatten kaçmıyor.
Evin gece görüntüsü de en az dağ manzarası kadar büyüleyici. Havuza vuran ışıklar ile evi aydınlatan ışıkların gecede oluşturduğu ambiyans gerçekten büyüleyici.