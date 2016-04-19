Göz alıcı manzarasıyla tarihi bir ev

Bu yazımızda sizlere yeniden dekore edilmiş tarihi bir ev tanıtacağız. Portekiz'de kırsal bir alanda bulunan ve eskiden bir okul olarak kullanılan bina, ek bir yapı eklenerek adeta yeniden inşa ediliyor. Projeyi gerçekleştiren firma MH Project adlı bir mimarlık firması. Tek bölümlük eski yapının yanına inşa edilen yeni bir yapı sayesinde, iki bölümden oluşan tek katlı muhteşem bir eve dönüşen bina görenleri hayrete düşürüyor. Bu yenileme projesi size de eski yapıları değerlendirme konusunda ilham verebilir. Eski bir binayı ek bir yapı sayesinde geniş, bahçeli, havuzlu ve muhteşem manzaralı bir eve dönüştüren bu projeye hayran kalacaksınız. Gelin bu sıradışı evi birlikte daha yakından görelim.

Eğer farklı mimarilere merakınız varsa “Kademelerle biçimlenmiş bir konut” başlıklı yazımızda tanıttığımız ev de ilginizi çekebilir.