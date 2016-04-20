Sıradışı bir genişletme projesi

Evinin darlığından ya da kullanım alanlarının yetersizliğinden şikayet edenler için sunulan birçok farklı genişletme ya da geniş gösterme çözümü duymuşsunuzdur. Bir odayı olduğundan daha geniş göstermenin bazı yollarını; beyaz ya da açık renk ağırlıklı bir dekorasyon yapmak, cam ve ayna gibi yansıtıcı yüzeyler kullanmak, gömme depolama alanları kullanmak, dekorasyonda merkez oluşturacak şekilde bir yerleşim yapmak ve modüler mobilyalar kullanmak olarak sıralayabiliriz. Odayı geniş göstermek işlevsel bir çözüm olsa da alanı genişletmek anlamına gelmez. Peki bir odayı alan olarak genişletmek için neler yapılabilir? Bunun birkaç farklı çözümü var örneğin balkon, kiler gibi alanları açarak odaya kazandırabilirsiniz veya iki küçük odayı birleştirerek bir büyük oda elde edebilirsiniz ancak bütün bu çözümler evin metrekaresine ek sağlamaz. Yalnızca kullanım alanınızı genişletir. Bir evin metrekaresini artırmak için yapılabilecek tek bir şey vardır, o da ek segment inşasıdır. Bu yazımızda sizlere ek segment inşası ile genişletilmiş bir ev tanıtacağız. Fransa'da bulunan A. Fuke Prigent adlı mimarlık ofisi tarafından yürütülen projede kullanılan yöntem, evinin darlığından şikayet eden herkesi heyecanlandıracak. Gelin bu çılgın genişletme projesini daha yakından inceleyelim.
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Projeye konu olan ev, klasik A tipi çatısı ve iki katlı modern yapısı ile oldukça sıradan bir ev. Ev sahipleri yeni bir ev alma zahmetine girmeden yaşam alanlarını genişletmenin bir yolunu aramışlar ve proje sahibi firma onlara çılgınca bir fikir sunmuş. Bir eve ek bir yapı inşa etmek aslında çok da kolay olmayan bir iştir. Evin bütün mimari özelliklerini yeniden gözden geçirmeyi gerektirir ve oldukça zahmetlidir.
Bu evin arka yüzüne baştan aşağı uzanan ahşap dış cepheli bir ek segment inşa edilmiş. Bu tarz bir değişikliğe gitmeden önce sıkı bir mimari hesaplama gerektireceğinden proje sahibi firma epey uğraşmış gibi görünüyor. Mimari özelliklerin ve hesaplamaların yoruculuğu bir yana mülke ait parsel ya da yasal izinler gibi bürokratik işlerin de baştan düzenlenmesi gerekecek. Bu nedenle hem ev sahipleri hem de projeyi yürüten firma bütün bu zorlukları ve zaman kaybını göze almış olmalı.
Ahşap dış cephesi ile son derece dikkat çeken bu ek yapı, alt katta tek bir büyük pencereye üst katta ise ufak birkaç pencereye sahip olacak şekilde tasarlanmış. Ek yapının üst kata denk gelen kısmı çatıya dik uzanacak şekilde planlanmış böylece çatı katı ile de birleşen bu alan eve oldukça büyük bir oda kazandırmış. Alt kattaki ek alan ise var olan odayı genişletmekle yetinmiş.
Evin kot farkından dolayı zeminde kalan bir garajı var. Ek yapı tam olarak bu garaj alanının üzerine inşa edilmiş. Bu şekilde yere kadar sağlam sütunlar indirebilecekleri bir alan bulmuşlar. Ek yapının çatıya dik uzanan dam bölümü geniş bir teras olarak planlanmış böylece ev sahipleri diledikleri gibi dekore edebilecekleri bir de teras kazanmış oldular.
Bu yöntem sayesinde ev sahipleri yeni bir ev masrafına girmeden evlerine fazladan bir oda ve bir de teras kazandırmış aynı zamanda var olan bir odalarını da genişletmişler. Ayrıca alt kattaki genişletilen odanın büyük pencerelerine balkon korkuluğu da eklenmiş. Bu sayede sıcak havalarda pencereler tamamen açılarak bu alan küçük bir balkon gibi de kullanılabilecek. Her detayı ince düşünülmüş ve son derece etkili bir genişletme çözümü.