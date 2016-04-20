Sıradışı bir genişletme projesi

Evinin darlığından ya da kullanım alanlarının yetersizliğinden şikayet edenler için sunulan birçok farklı genişletme ya da geniş gösterme çözümü duymuşsunuzdur. Bir odayı olduğundan daha geniş göstermenin bazı yollarını; beyaz ya da açık renk ağırlıklı bir dekorasyon yapmak, cam ve ayna gibi yansıtıcı yüzeyler kullanmak, gömme depolama alanları kullanmak, dekorasyonda merkez oluşturacak şekilde bir yerleşim yapmak ve modüler mobilyalar kullanmak olarak sıralayabiliriz. Odayı geniş göstermek işlevsel bir çözüm olsa da alanı genişletmek anlamına gelmez. Peki bir odayı alan olarak genişletmek için neler yapılabilir? Bunun birkaç farklı çözümü var örneğin balkon, kiler gibi alanları açarak odaya kazandırabilirsiniz veya iki küçük odayı birleştirerek bir büyük oda elde edebilirsiniz ancak bütün bu çözümler evin metrekaresine ek sağlamaz. Yalnızca kullanım alanınızı genişletir. Bir evin metrekaresini artırmak için yapılabilecek tek bir şey vardır, o da ek segment inşasıdır. Bu yazımızda sizlere ek segment inşası ile genişletilmiş bir ev tanıtacağız. Fransa'da bulunan A. Fuke Prigent adlı mimarlık ofisi tarafından yürütülen projede kullanılan yöntem, evinin darlığından şikayet eden herkesi heyecanlandıracak. Gelin bu çılgın genişletme projesini daha yakından inceleyelim.

Küçük bir eve sahip olmaktan şikayet edenlerdenseniz size küçük mutfaklar için altın öneriler sunan “Küçük mutfaklarda yer açmanın 6 yolu” başlıklı yazımızı da tavsiye ediyoruz.