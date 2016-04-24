Öncesi ve sonrasıyla 5 muhteşem veranda yenileme projesi

Yenileme projeleri sadece iç mekan tasarımlarında değil veranda ve bahçe gibi alanlarda da oldukça ilgi görüyor. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 5 veranda yenileme projesi tanıtacağız. Haraba gibi görünen ve kullanım dışı olan verandalar uzman bir ekibin ellerinde yeniden yaratılıyor. Kimi zaman ufak değişikliklerle kimi zaman detaylı tadilatlarla yenilenen verandalar görenleri hayrete düşürecek kadar güzel. Eğer sizin de evinizin bir verandası varsa ve eski görünümünden şikayet ediyorsanız bu veranda yenileme projeleri size ilham verebilir. Farklı ülkelerden farklı uzmanlar tarafından hayata geçirilmiş bu şaşkınlık yaratan yenileme projelerini çok seveceksiniz. O halde daha yakınan incelemeye başlayalım.
Daha farklı ve düşük bütçeli bir veranda yenileme projesi için “Kullanım dışı bir verandanın cennete dönüşümü” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Barselona'da bulunan Bervic Interiorismo adlı dekorasyon firması tarafından yenilenen bu verandanın yeni halini çok beğeneceksiniz. Solmuş ve rengini kaybetmiş zemin taşları ve gelişigüzel bitkilendirmesi ile oldukça sıradan ve eski görünen bu veranda bakın nasıl bir cennete dönüşüyor.
Yerleri ahşap paneller ile kaplayarak işe başlayan mimarlar bahçe mobilyaları konusunda da oldukça titiz davranmış. Hasır güneşliklerle süslenen ahşap pergola ile adeta cennetten bir köşe hazırlanmış. Mobilyalarda, aksesuarlarda ve döşemelerde ahşap, rattan ve hasır gibi doğal malzemeleri seçen tasarımcılar son derece natürel bir görünüm sağlamayı başarmışlar. En iyi şekilde bitkilendirilen alanda ışıklandırmadan, gölgelendirmeye kadar her detay düşünülmüş. Eski hali ile kıyaslandığında hayrete düşürecek bir veranda dekorasyonu.
Geniş bir ırmağın kıyısında bulunan bu eski ahşap evin bahçesi her ne kadar bakımsız olsa da mükemmel manzarası ile insanı hayallere sürüklüyor. Evi baştan aşağıya yenileyen mimarlar verandası için ise oldukça iyi bir plan hazırlamışlar. Bu muhteşem manzara ve büyük bahçe daha iyi değerlendirilemezdi.
Eski ahşap evi tamamen yıkarak yerine modern bir yapı inşa eden mimarlar manzarayı en iyi şekilde değerlendirmeyi başarmışlar. Ahşap panellerle kaplı zemin üzerine uygulanan bitkilendirme alanları ve mobilyalar verandayı cennete çevirmiş. Modern bir evin doğanın en güzel manzaralarından biriyle buluştuğu bir yapı ortaya çıkarılmış.
Eski, bakımsız ve döküntü bir halde bulunan evi tamamen yenileyen mimarlar evin girişinde bulunan veranda alanı için de oldukça güzel bir tasarım ortaya koymuşlar. Hem temizlenen görüntüsü ile hem de yeni ve muhteşem dekorasyonu ile dikkat çeken bir veranda ortaya çıkmış.
Orman havası veren bahçesiyle oldukça bakımsız görünen bu ev de baştan aşağı yenilenen evlerden biri. Hem eve hem de bahçeye muhteşem dokunuşlar atan tasarımcılar bu yapıyı adeta bir sanat eserine dönüştürmüş.
Tamamen modern mimari özelliklerine göre tasarlanan evin önündeki orman görüntüsü yerini modern bir verandaya bırakmış. Ahşap, taş, cam ve metal ögelerin kullanıldığı bu yapı diğer yenileme projelerine örnek olacak güzellikte.
Bu harabe ev hakkında çok fazla söz söylemeye gerek yok çünkü kullanılır durumda olmadığını fotoğraftan rahatça anlayabilirsiniz. Kırsalda bulunan bu ahşap dağ evi baştan aşağı değiştirilerek sıkı ve detaylı bir bakıma tabi tutuluyor. Ev dış cephesi, iş mekan tasarımı ve verandasıyla birlikte komple yenileniyor.
Ahşap ve çatılı bir masal evine dönüşen yapının kırsal stil dağ evi özelliğinden hiçbir şey kaybetmeden yenilendiğini görebilirsiniz. Verandası da aynı şekilde yenilenen evin bahçe bakımı ve iç mekan tasarımı da özenle yapılmış.