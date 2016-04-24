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Öncesi ve sonrasıyla 5 muhteşem veranda yenileme projesi

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Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
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Yenileme projeleri sadece iç mekan tasarımlarında değil veranda ve bahçe gibi alanlarda da oldukça ilgi görüyor. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 5 veranda yenileme projesi tanıtacağız. Haraba gibi görünen ve kullanım dışı olan verandalar uzman bir ekibin ellerinde yeniden yaratılıyor. Kimi zaman ufak değişikliklerle kimi zaman detaylı tadilatlarla yenilenen verandalar görenleri hayrete düşürecek kadar güzel. Eğer sizin de evinizin bir verandası varsa ve eski görünümünden şikayet ediyorsanız bu veranda yenileme projeleri size ilham verebilir. Farklı ülkelerden farklı uzmanlar tarafından hayata geçirilmiş bu şaşkınlık yaratan yenileme projelerini çok seveceksiniz. O halde daha yakınan incelemeye başlayalım.

Daha farklı ve düşük bütçeli bir veranda yenileme projesi için “Kullanım dışı bir verandanın cennete dönüşümü” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

1. proje: Öncesi

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Barselona'da bulunan Bervic Interiorismo adlı dekorasyon firması tarafından yenilenen bu verandanın yeni halini çok beğeneceksiniz. Solmuş ve rengini kaybetmiş zemin taşları ve gelişigüzel bitkilendirmesi ile oldukça sıradan ve eski görünen bu veranda bakın nasıl bir cennete dönüşüyor.

1. proje: Sonrası

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Yerleri ahşap paneller ile kaplayarak işe başlayan mimarlar bahçe mobilyaları konusunda da oldukça titiz davranmış. Hasır güneşliklerle süslenen ahşap pergola ile adeta cennetten bir köşe hazırlanmış. Mobilyalarda, aksesuarlarda ve döşemelerde ahşap, rattan ve hasır gibi doğal malzemeleri seçen tasarımcılar son derece natürel bir görünüm sağlamayı başarmışlar. En iyi şekilde bitkilendirilen alanda ışıklandırmadan, gölgelendirmeye kadar her detay düşünülmüş. Eski hali ile kıyaslandığında hayrete düşürecek bir veranda dekorasyonu.

2. proje: Öncesi

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Geniş bir ırmağın kıyısında bulunan bu eski ahşap evin bahçesi her ne kadar bakımsız olsa da mükemmel manzarası ile insanı hayallere sürüklüyor. Evi baştan aşağıya yenileyen mimarlar verandası için ise oldukça iyi bir plan hazırlamışlar. Bu muhteşem manzara ve büyük bahçe daha iyi değerlendirilemezdi.

2. proje: Sonrası

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Eski ahşap evi tamamen yıkarak yerine modern bir yapı inşa eden mimarlar manzarayı en iyi şekilde değerlendirmeyi başarmışlar. Ahşap panellerle kaplı zemin üzerine uygulanan bitkilendirme alanları ve mobilyalar verandayı cennete çevirmiş. Modern bir evin doğanın en güzel manzaralarından biriyle buluştuğu bir yapı ortaya çıkarılmış.

3. proje: Öncesi ve sonrası

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Eski, bakımsız ve döküntü bir halde bulunan evi tamamen yenileyen mimarlar evin girişinde bulunan veranda alanı için de oldukça güzel bir tasarım ortaya koymuşlar. Hem temizlenen görüntüsü ile hem de yeni ve muhteşem dekorasyonu ile dikkat çeken bir veranda ortaya çıkmış.

4. proje: Öncesi

건우씨네 집수리(KUNWOO'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Orman havası veren bahçesiyle oldukça bakımsız görünen bu ev de baştan aşağı yenilenen evlerden biri. Hem eve hem de bahçeye muhteşem dokunuşlar atan tasarımcılar bu yapıyı adeta bir sanat eserine dönüştürmüş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

4. proje: Sonrası

건우씨네 집수리(KUNWOO'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Tamamen modern mimari özelliklerine göre tasarlanan evin önündeki orman görüntüsü yerini modern bir verandaya bırakmış. Ahşap, taş, cam ve metal ögelerin kullanıldığı bu yapı diğer yenileme projelerine örnek olacak güzellikte.

5. proje: Öncesi

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Bu harabe ev hakkında çok fazla söz söylemeye gerek yok çünkü kullanılır durumda olmadığını fotoğraftan rahatça anlayabilirsiniz. Kırsalda bulunan bu ahşap dağ evi baştan aşağı değiştirilerek sıkı ve detaylı bir bakıma tabi tutuluyor. Ev dış cephesi, iş mekan tasarımı ve verandasıyla birlikte komple yenileniyor.

5. proje: Sonrası

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Ahşap ve çatılı bir masal evine dönüşen yapının kırsal stil dağ evi özelliğinden hiçbir şey kaybetmeden yenilendiğini görebilirsiniz. Verandası da aynı şekilde yenilenen evin bahçe bakımı ve iç mekan tasarımı da özenle yapılmış.

Eski bir evin inanılmaz dönüşümü
Bu veranda yenileme projelerini siz nasıl buldunuz?

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