Öncesi ve sonrasıyla 5 muhteşem veranda yenileme projesi

Yenileme projeleri sadece iç mekan tasarımlarında değil veranda ve bahçe gibi alanlarda da oldukça ilgi görüyor. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 5 veranda yenileme projesi tanıtacağız. Haraba gibi görünen ve kullanım dışı olan verandalar uzman bir ekibin ellerinde yeniden yaratılıyor. Kimi zaman ufak değişikliklerle kimi zaman detaylı tadilatlarla yenilenen verandalar görenleri hayrete düşürecek kadar güzel. Eğer sizin de evinizin bir verandası varsa ve eski görünümünden şikayet ediyorsanız bu veranda yenileme projeleri size ilham verebilir. Farklı ülkelerden farklı uzmanlar tarafından hayata geçirilmiş bu şaşkınlık yaratan yenileme projelerini çok seveceksiniz. O halde daha yakınan incelemeye başlayalım.

Daha farklı ve düşük bütçeli bir veranda yenileme projesi için “Kullanım dışı bir verandanın cennete dönüşümü” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.