Dönüşümle karakter kazanan modern bir daire

Evet, gördüğünüz gibi oturma odası tam bir transformasyondan geçmiş. Sıkıcı ahşap zeminin yerini çok daha modern ve elegan gri karodan zemin kaplaması almış. Tuğladan oluşan doğal görünümlü duvar bu odanın en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi. Odadaki renkler adeta update edilmiş. Aydınlatmada da büyük değişiklikler yapılıp tavandaki ana aydınlatma çok daha modern bir hale getirilirken aynı zamanda spot ışıklarla da desteklenmiş.

Dönüşüm projelerine meraklıysanız ve bu yazı da hoşunuza gittiyse, daha önce yine sitemzide yayınlanmış olan ve ‘Öncesi ve sonrasıyla harabeden zerafete’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirebilirsiniz.