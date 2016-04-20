Dönüşümle karakter kazanan modern bir daire

Bugünkü yazımızda bir evin dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Dönüşümden önce çok da çekici görünmeyen, dönüşümden sonra ise daha modern ve ışıltılı bir hava kazanan bu ev, son zamanlarda mimari ve dekorasyonda dikkat çeken, kendine has özellikleriyle öne çıkan Güney Kore’de yer alıyor. Bu başarılı ve ustaca dönüşüm projesini yine aynı ülke menşeli Design Seven firması üstlendi. Şimdi gelin söz konusu dönüşüm projesine biraz daha yakından bakalım.
Önce eski mutfaktan başlıyoruz. İlk izlenimimiz mutfağı eski ve yorgun olduğu ve uzun zamandır ihmal edildiği yönünde. Hiç de küçük sayılamayacak bir alana sahip mutfakta özellikle dolapların ve tezgah kısmının eski moda tasarımı dikkatlerden kaçacak gibi değil. Aydınlatmanın da oldukça yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Mutfağın dekorasyon açısından biraz zorluk yaratan planı her ne kadar iç mimarları zorlasa da sonunda başarılı bir iş çıktığını bir sonraki fotoğrafta hep birlikte göreceğiz.
Şimdi de mutfağımızın yeni halini görüyorsunuz. Zemin döşemesinin değiştirildiğini ve renk kompozisyonu açısından daha olumlu tonlar seçildiği dikkatimizi çekiyor. Ancak en büyük değişikliğin aydınlatma konusunda yapıldığı da bir gerçek. Bol miktarda avize ve spot ışıklarla mutfak parlak ve çarpıcı, dikkat çekici bir görüntüye kavuşmuş. elbette mutfak dolapları duvar kaplamaları da bu büyük dönüşümden nasiplerini almış ve çok daha modern bir kişilik kazanmışlar.
Banyonun eski hali sizin de gördüğünüz gibi eleganlık ve estetik adına fazla bir şey vaad etmiyor. Banyoda bir plansızlık hakim; herşey gelişigüzel yerleştirilmiş gibi bir izlenimimiz var. Fayans işçiliği tam bir felaket halinde, aynanın ise hiçbir kişiliği yok. Bunların yanında banyoda herhangi bir dolap da görünmüyor ki bu da oldukça büyük bir eksiklik. Amorf küveti de katttığımız zaman banyonun hiçbir çekiciliği olmadığını net bir şekilde anlıyoruz. Bakalım dönüşümden sonra banyo neye benzemiş?
Dönüşümün ardından banyo oldukça karakterli, şık ve estetik görünüyor. Küvetin doğru konumlandırılmadığını ve tamamen yer israfı olduğunu düşünen dekoratörler işe onu ortadan kaldırarak başlamışlar. Böylece banyo daha geniş ve ferah bir hava kazanmış. Elbette bunda öncekinden uzak ara daha başarılı olan aydınlatmanın da payı bir hayli büyük. Küvetin yerini, yine yerden tasarrufu etmek için perde veya duşakabinden yoksun bir duş almış. Banyonun görüntüsü dolaplar ve raflarla güçlendirilmiş. Ayna da dolapla aynı renk ve şık bir ahşap çerçeveyle tasarlanınca ortaya eskisinden çok daha göze hoş gelen bir banyo çıkmış.
Oturma odasının dönüşümden önceki hali, yine evin diğer bölümleri gibi çok çekici ve modern gözükmüyor ancak bir potansiyele de sahip olduğu besbelli. Yani dönüşüme uygun bir şekle ve büyüklüğe sahip. En büyük avantajlarından biri de hiç kuşku yok ki boydan boya cam cepheye sahip olması. Bir sonraki fotoğrafta oturma odasının dönüşümden sonraki halini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!
Evet, gördüğünüz gibi oturma odası tam bir transformasyondan geçmiş. Sıkıcı ahşap zeminin yerini çok daha modern ve elegan gri karodan zemin kaplaması almış. Tuğladan oluşan doğal görünümlü duvar bu odanın en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi. Odadaki renkler adeta update edilmiş. Aydınlatmada da büyük değişiklikler yapılıp tavandaki ana aydınlatma çok daha modern bir hale getirilirken aynı zamanda spot ışıklarla da desteklenmiş.
Dönüşüm projelerine meraklıysanız ve bu yazı da hoşunuza gittiyse, daha önce yine sitemzide yayınlanmış olan ve ‘Öncesi ve sonrasıyla harabeden zerafete’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirebilirsiniz.