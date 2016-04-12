Bir dağ evinin ihtişamlı mimarisi

Düşlerinizi süsleyen doğa evine benzer bir doğa evini ziyaret ediyoruz bu gün. Uzun ahşaplardan yapılmış, panoromk pencerelere sahip, 120 metre kare bir alan üzerine kurulu, yaz aylarında tatil ve dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz, kış aylarında şehrin gürültüsünden, iş stresinden kaçarak ruhunuzu deşarj edebileceğiniz bu doğa evi, çevresi ile bütünleşmiş, görsel açıdan mükemmel bir güzelliğe sahip. Ahşapların modüler olarak birbiri üzerine bindirilmesi ile inşa edilmiş olan bu ev, sağlıklı bir yaşam için gereken doğallığı bünyesinde barındırıyor. Boş zamanlarınızı geçirebileceğiniz ve doğasıyla, güzelliği ve doğallığıyla hiç sıkılmayacağınız bı doğa evini homify farkıyla inceleyebilirsiniz. Yaz aylarında bahçe peyzajı, kış aylarında karın beyaz ve narin güzelliği ile oturup elinizde kahve eşliğinde saatlerce dışarıyı seyredebilirsiniz.
Kendinizi cennet gibi güzel ve rahat bir ortamda bulmak istiyorsanız modüler olarak inşa edilmiş ahşap doğa evini ziyaret etmelisiniz. Modüler bir evin ne kadar estetik bir mimariye sahip olacağını, görsellik ve şıklık olarak ne kadar üst düzey bir ev ortaya çıkarılabileceğini gözlerinizle görmüş olacaksınız. Mimarisi ve konumlandırılması ile doğanın kalbinde yer alan ahşap modüler doğa evi iç dekorasyonu ve zarafeti ile adeta sizi büyülüyor. Yaz aylarında serinlemek kış aylarında dinlenmek için ideal bir kaçış noktası olarak tercih edilebilir.
Bu doğa evi, ormanın kalbine inşa edilerek elektronik cihazlardan, internetten ve televizyondan arındırılarak dekore edilmiş. Bu sayede buraya gelenlerin sadece doğa ile iç içe olması sağlanarak deşarj olmaları sağlanmış. Aile evi olarak düşündüğünüzde, aile bireylerinin bir birlerine daha çok zaman ayırarak aile balarını güçlendireceği, ormanın kalbine inşa edilmiş olması ile doğa ile iç içe olmayı, ahşap malzemelerin kullanılması ile de doğallığı doyasıya yaşamayı sağlıyor.
Evin kendisi mineral yün olarak adlandırılan ve 150 mm kalınlığa sahip bir yalıtım tabakası ile kaplandığı için kış aylarının soğuğuna karşı koruma sağlıyor. Çift cam sistemi ile yapılmış olan pencereler sızdırmazlık sağlayarak iç mekanların ısısını kontrol altında tutuyor. Evin zemini yükseltilmiş zemin olduğu için tüm tesisat kabloları ve sıhhi tesisat boruları bu zemine gizlenmiş. Bu sayede sadelik sağlanarak dekorasyonun daha şık olması sağlanmış.
Evin toplam alanı – 120 metrekare olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş. şehrin ve en yakın metropolün gürültüsünden uzakta, mükemmel bir dinlenme alanı olarak düşünülmüş ve bu düşünceye uygun olacak şekilde konumlandırılarak boyutlandırma yapılmış. Veranda alanı toplam 40 metre kare ve geri kalan 80 metre kare de ev için ayrılarak inşaat tamamlanmış.
Ev inşası ahşap malzeme kullanılarak modüler sistemde yapılmış olsa da, iç mekan düzenlemeleri tamamen modern mimariye göre yapılmış. İç mekanlarda eğimli ahşap tavanlar yapılmış ve bu tavanlar beyaz renk ile boyanarak görsellik üst düzeyde tutulmuş. İç mekan düzenlemeleri de benzer şekilde eğimler kullanılarak yapılmış.
Evin yatak odası normal yatak odalarından farklı olarak bir teras ile birlikte yapılmış. Uyku sırasında veya uyandığınızda yatak odanızın daha havadar olması için geniş bir kapı ve pencere sistemi düşünülmüş. Yatak odasının verandaya açılması normal bir yatak odasına nazaran daha görsel olmasını sağlamış.