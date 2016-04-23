Bahçesi ve havuzu ile keyifli bir ev

Homify bu gün sizleri Arjantin' e götürüyor. Arjantin yerli halkının keyif yapmak için tercih ettiği havuz kenarında bahçe oturmak için evlerin bahçeli ve havuzlu olması gerekir. Bir çok insan bu şanstan mahrum kaldığı için havuzu ve bahçesi olan insanlar için bu keyif bulunmaz nimettir. Bu gün sizleri rengarenk abahçesi ve muntazam bir peyzajı bulunan, havuzu ile adeta cennetten bir bahçe olan bir villaya götürüyoruz. Usta bir ressamın elinden çıkmış bir tabloı gibi düzen ve intizam içinde dekore edilmiş, renklendirmeleri bir tablo gibi ustalıkla yapılmış olan bu villa, bahçesinin güzelliği, peyzajı, havuz estetiği, mimarisi, görselliği ile sizleri mest edecek. Verandasına yerleştirilen masa ve oturma grubu ile bvahçe keyfi yapmak için tüm imkanların sağlandığı, geleneksel dekorasyon fikrinin canlandırıldığı, şık ve özenli aydınlatması ile geçmişi hatırlatan bu villa görkemli mimarisi ile kentin mimarisine hayat vermiş.Arjantinli mimar Rascue tarafından hayata geçirilen bu villayı gezerken hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz.
Evin bahçesine girdiğinizde gözlerinizi alamayacağaınız bir bahçe ile karşılaşıyorsunuz.Adeta bir resim galerisini andıran bu bahçe, muhteşem bir peyzaj planı çerçevesinde uygulanmış ve sonucunda renkli çiçeklerin yer aldığı rengarenk bir bahçe ortaya çıkmış. Bahçe kenarında bir veranda yapılmış ve bahçenin doğallığı bozulmasın diye ahşaplar kullanılmış. Evin mimarisi geleneksel mimari ile tasarlanmış ve kemerli pencereler abahçe içerisinde çok şık durmuş.
Yenileme işlemine başlamadan önce bahçe de yer alan eski ve yıpranmış olan ahır için bir porje oluşturulmuş ve ahırın bahçe içinde kalarak bahçeye bir görsellik kazandırmasına karar verilmiş.Resimde gördüğünüz gibi çok yıpranmışolan ve tavanı çökmüşş olan ahır için özgünlüğü korunarak restore edilmesine ve renkli bir geleneksel mimari örneği olarak bahçe de yer alması kararlaştırılmış.
Ahır eski halinden kurtarılarak yenilenmiş ve bir kısmı kısmen kapalı bir kısmı da açık olan yeni bir ahaır haline getirilmiş. Kırmızı renk ile boyanarak ahırın bir süs objesi gibi bahçe de yer alması sağlanmış. Ahır girişleri yarım daire şeklinde onarılmış ve koyu ahşap kapılar ile renk kombinasyonu oluşturulmuş. Bahçe peyzajı içerisainde görsle ve şık bir ahır evi daha zengin göstermiş.
Bahçe peyzajı kadar evin mimarisi de özenli bir çalışma sonucu görkemli bir şekilde yenilenmiş. Bahçe kenarına özel bir keyif alanı olan veranda yapılmış ave üst örtüsü titiz bir çalışma ile yapılarak renklilşik korunmuş. Oturum alanı için zemin dahil ahşap tercih edilerek verandanın daha görkemli ve daha keyifli oalması sağlanmış. Seçilen mobilyalar da verandanın görkemli aolmasına katkı sağlamış.
Evin iç kısmında geleneksel mimarinin özgün aolarak tutulması sağlanmış ve imkanlar dahilinda bir çalaışma odası dekore edilmiş. Kemerli tavan yapısının görselliği altında ahşap zemin üzerine çalışma odası mobilyaları yerleştirilerek özgün, şık ve geleneksel bir çalışma odası yapılmış. Tavan renginin doğallığını korumak asına mobilyalar da yakın tonlardan seçilmiş.
Evin bir bölümü bahçe olarak düzenlenmiş geri aklan açık alan da havzu ve havuz kenraı olarak dekore edilerek insanların en sevdileri ve hoşlandıkları aktiviteleri yapmalarına olanak sağlanmış. Havuzun kenarı ahşap bir örtü ile örtülerek havuz başı keyfi yapılması için ideal ve doğal bir alan oluşturulmuş.