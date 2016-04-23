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Bahçesi ve havuzu ile keyifli bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
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Homify bu gün sizleri Arjantin' e götürüyor. Arjantin yerli halkının keyif yapmak için tercih ettiği havuz kenarında bahçe oturmak için evlerin bahçeli ve havuzlu olması gerekir.  Bir çok insan bu şanstan mahrum kaldığı için havuzu ve bahçesi olan insanlar için bu keyif bulunmaz nimettir. Bu gün sizleri rengarenk abahçesi ve muntazam bir peyzajı bulunan, havuzu ile adeta cennetten bir bahçe olan bir villaya götürüyoruz. Usta bir ressamın elinden çıkmış bir  tabloı gibi düzen ve intizam içinde dekore edilmiş, renklendirmeleri bir tablo gibi ustalıkla yapılmış olan bu villa, bahçesinin güzelliği, peyzajı, havuz estetiği, mimarisi, görselliği ile sizleri mest edecek. Verandasına yerleştirilen masa ve oturma grubu ile bvahçe keyfi yapmak için tüm imkanların sağlandığı, geleneksel dekorasyon fikrinin canlandırıldığı, şık ve özenli aydınlatması ile geçmişi hatırlatan bu villa görkemli   mimarisi ile kentin mimarisine hayat vermiş.Arjantinli mimar Rascue tarafından hayata geçirilen bu villayı gezerken hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

İnanılmaz güzellikte bire bahçe

PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

Evin bahçesine girdiğinizde gözlerinizi alamayacağaınız bir bahçe ile karşılaşıyorsunuz.Adeta bir resim galerisini andıran bu bahçe, muhteşem bir peyzaj planı çerçevesinde uygulanmış ve sonucunda renkli çiçeklerin yer aldığı rengarenk bir bahçe ortaya çıkmış.  Bahçe kenarında bir veranda yapılmış ve bahçenin doğallığı bozulmasın diye ahşaplar kullanılmış. Evin mimarisi geleneksel mimari ile tasarlanmış ve kemerli pencereler abahçe içerisinde çok şık durmuş.

Eski ahır

PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

Yenileme işlemine başlamadan önce bahçe de yer alan eski ve yıpranmış olan ahır için bir porje oluşturulmuş ve ahırın bahçe içinde kalarak bahçeye bir görsellik kazandırmasına karar verilmiş.Resimde gördüğünüz gibi çok yıpranmışolan ve tavanı çökmüşş olan ahır için özgünlüğü korunarak restore edilmesine ve renkli bir geleneksel mimari örneği olarak bahçe de yer alması kararlaştırılmış.

Yeni ahır

PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

Ahır eski halinden kurtarılarak yenilenmiş ve  bir kısmı kısmen kapalı bir kısmı da açık olan yeni bir ahaır haline getirilmiş. Kırmızı renk ile boyanarak ahırın  bir süs objesi gibi bahçe de yer alması sağlanmış. Ahır girişleri yarım daire şeklinde onarılmış ve koyu ahşap kapılar ile renk kombinasyonu oluşturulmuş. Bahçe peyzajı içerisainde görsle ve şık bir ahır evi daha zengin göstermiş.

Görkemli bir veranda

PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

Bahçe peyzajı kadar  evin mimarisi de özenli bir çalışma sonucu görkemli bir şekilde yenilenmiş. Bahçe kenarına özel bir keyif alanı olan veranda yapılmış ave üst örtüsü titiz bir çalışma ile yapılarak renklilşik korunmuş. Oturum alanı için zemin dahil ahşap tercih edilerek verandanın daha görkemli ve daha keyifli oalması sağlanmış.  Seçilen mobilyalar da verandanın görkemli aolmasına katkı sağlamış.

Çalışma alanı

PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

Evin iç kısmında geleneksel mimarinin özgün aolarak tutulması sağlanmış ve imkanlar dahilinda bir çalaışma odası dekore edilmiş. Kemerli tavan yapısının görselliği altında ahşap zemin üzerine çalışma odası mobilyaları yerleştirilerek özgün, şık ve geleneksel bir çalışma odası yapılmış. Tavan renginin doğallığını korumak asına mobilyalar da yakın tonlardan seçilmiş.

Havuzun estetiği

PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

Evin bir bölümü bahçe olarak düzenlenmiş geri aklan açık alan da havzu ve havuz kenraı olarak dekore edilerek insanların en sevdileri  ve hoşlandıkları aktiviteleri yapmalarına olanak sağlanmış. Havuzun kenarı ahşap bir örtü ile örtülerek havuz başı keyfi yapılması için ideal ve doğal bir alan oluşturulmuş.

Atıl bir binanın muhteşem bir eve dönüşümü
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