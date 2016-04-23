Bahçesi ve havuzu ile keyifli bir ev

Homify bu gün sizleri Arjantin' e götürüyor. Arjantin yerli halkının keyif yapmak için tercih ettiği havuz kenarında bahçe oturmak için evlerin bahçeli ve havuzlu olması gerekir. Bir çok insan bu şanstan mahrum kaldığı için havuzu ve bahçesi olan insanlar için bu keyif bulunmaz nimettir. Bu gün sizleri rengarenk abahçesi ve muntazam bir peyzajı bulunan, havuzu ile adeta cennetten bir bahçe olan bir villaya götürüyoruz. Usta bir ressamın elinden çıkmış bir tabloı gibi düzen ve intizam içinde dekore edilmiş, renklendirmeleri bir tablo gibi ustalıkla yapılmış olan bu villa, bahçesinin güzelliği, peyzajı, havuz estetiği, mimarisi, görselliği ile sizleri mest edecek. Verandasına yerleştirilen masa ve oturma grubu ile bvahçe keyfi yapmak için tüm imkanların sağlandığı, geleneksel dekorasyon fikrinin canlandırıldığı, şık ve özenli aydınlatması ile geçmişi hatırlatan bu villa görkemli mimarisi ile kentin mimarisine hayat vermiş.Arjantinli mimar Rascue tarafından hayata geçirilen bu villayı gezerken hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz.