Farklı stilleri yansıtan metal raf tasarımları

Eklektik stil içerisine konumlandırılan bu metal raf tasarımı adeta bir çağdaş sanat fuarından çıkmış gibi. Mükemmel bir birliktelik sunan birimler ince metal aksamın zarafeti ve şıklığının zirve yaptığı bir tasarım. Farklı yüksekliklerdeki bölmeler ve yer yer kitaplarınız için tutacak görevi görebilecek çerçeveler ile işlevselliği de beraberinde sunuyor. Bazı tasarımlar oldukça basit görünen bir konstrüksiyonla ve birbiriyle uyum sağlayabilecek materyallerin doğru biçimde bir araya getirilmesiyle mükemmelliğe ulaşır. Bunun sebeplerinden biri de formların bir aradalığındaki ritm duygusu. Bu tasarımda ritm oldukça duyulur olmuş. Dilediğiniz tüm mekanlarda kullanabilirsiniz, çünkü bulunduğu her ortamı daha şık bir atmosfere dönüştürecektir.