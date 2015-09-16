Farklı stilleri yansıtan metal raf tasarımları

Üretilen tasarımlarda malzeme olarak metal kullanılanlar her zaman ayırt edici bir cazibeye sahip olurlar. Bunun sebeplerinden biri metalin doku olarak çeşitli yüzey seçeneklerine sahip olmanıza olanak tanıması ve farklı tasarımların konstrüksiyonunu oluştururken pratik bir şekilde bir araya gelmeleri. Sizler için metal raf modelleri derledik. Yaşam alanınıza uygun seçeneklerle hemen okumaya ve göz gezdirmeye başlayabilirsiniz.
Eklektik stil içerisine konumlandırılan bu metal raf tasarımı adeta bir çağdaş sanat fuarından çıkmış gibi. Mükemmel bir birliktelik sunan birimler ince metal aksamın zarafeti ve şıklığının zirve yaptığı bir tasarım. Farklı yüksekliklerdeki bölmeler ve yer yer kitaplarınız için tutacak görevi görebilecek çerçeveler ile işlevselliği de beraberinde sunuyor. Bazı tasarımlar oldukça basit görünen bir konstrüksiyonla ve birbiriyle uyum sağlayabilecek materyallerin doğru biçimde bir araya getirilmesiyle mükemmelliğe ulaşır. Bunun sebeplerinden biri de formların bir aradalığındaki ritm duygusu. Bu tasarımda ritm oldukça duyulur olmuş. Dilediğiniz tüm mekanlarda kullanabilirsiniz, çünkü bulunduğu her ortamı daha şık bir atmosfere dönüştürecektir.
Modern stiller çerçevesinde tasarlanmış bu salon şık bir açık vitrinle tamamlanmış. Parlak krom malzemeden üretilen raf sistemi salonunuzda kullanacağınız lokal aydınlatmaları yansıtarak ilgi çekici ve şık ışık oyunlarıyla salonunuzun atmosferine etki edecek. Mekanın boyutlarına göre tasarlanan bu açık vitrinin raflarında opak camlar kullanılmış. Alın kısımları geniş olan rafların iç kısımlarına led aydınlatmalar eklenmiş. Böylelikle rafın etrafından homojen bir biçimde orta kısma yayılan ışıklar özellikle raflara koyacağınız renkli cam objelerinizi daha bir güzel gösterecektir. Objelerinizle birlikte parlayacak metal konstrüksiyon şık bir ambiyans katacak salonunuza.
Şarap mahzenleri genellikle mekanın ağırlığını hissedebileceğimiz biçimde dekore edilir. Sonuçta bu loş mekanlar şarapların daha değerli hale geldiği yerler olmasının yanı sıra konuklarınıza sunum yaptığınız yerlerdir. Buradaki örnekte metal raf sisteminin uygulanması aydınlatmada kullanılan ampüller gibi dekorasyondaki diğer ögelerle birlikte düşünüldüğünde adeta Endüstri Devrimi'nin yükseldiği dönemlere dair çağrışımlar yaratıyor. İnce metal çubuklar ile eşit birimlere bölünen raflar, şarap şişelerinin ve etiketlerinin daha görünür olmasını sağlarken, metalin mukavemeti sayesinde en düşük ölçüde alan harcanarak daha faza şişe için daha çok alan yaratılmış oluyor.
Genellikle ev mutfakları için üretilen mutfak takımlarında malzeme olarak ahşap kökenli ürünler tercih edilir. Yemek üzerine çalışılan işletmelerdeyse paslanmaz metal malzemeden üretilmiş, temizliği pratik ve günlük kullanım süresi uzun olduğu için dayanıklılığı daha yüksek ürünler kullanılır. Bu dekorasyonda da evinizde ya da butik bir cafeniz varsa o mekan için kullanabileceğiniz kompakt bir tasarım yapılmış. Eğlenceli bir tezgah üstü, fayanslar ve metal raf düzenlemesi aynı genişlikte bir bütün oluşturuyor. Raflar parlatılmış paslanmaz metalden ve rafların organizasyonu mutfaktaki gereçlerin boyutlarına göre tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte.
Yaşam alanınızın genel mimari dokusuna uygun olabilecek materyaller kullanılarak hem ihtiyacınıza göre işlevsel hem de stili olarak sizi yansıtan tasarımlar kullanmak dekorasyonlar için temel prensiplerden. Gördüğümüz örnekte de beton zemin tuğla dokulu raflar ile uyumu yüksek bir raf tasarımı dikkat çekiyor. Endüstriyel çizgilere sahip bu tasarım mat metal malzemeden üretilmiş. Metal su borularının konstrüksiyonunu oluşturduğu metal raf sistemi duvara ve zemine monte edilerek dekorasyonunuzun kalıcı bir ögesi haline geliyor. Tasarım size kullanabileceğiniz üç adet açık raf ve iki adet sürgülü kapaklı kapalı raf seçeneği sunuyor. Metalin dekupe edilmesiyle oluşturulan sürme kapak kulpları da tasarımın en sade şekilde çözümlenmesini gösteren detaylardan.
Metal ve camın birlikte kullanıldığı tasarımlar genellikle olumlu sonuçlar doğurur. Bu örnekte de ince metal aksamın gizli montaj birimleri dikkat çekiyor. Aynı birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan bu tasarım mekanınızın boyutlarına göre dilediğiniz ölçülerde tercih edebileceğiniz bir örnek. Metal konstrüksiyonun tüm ara boşlukları cam ile kaplanmış. Gözle görülür bir menteşe olmadığı için bu tasarımda cam kapaklar ilgi uyandırıyor. Bir dairenin dörtte biri şeklindeki biçimiyle tasarlanan menteşelerin metal rafın farklı noktalarında tasarımın bir motifi gibi kullanılması tasarımı daha da çekici hale getiriyor. Bu sağlam konstrüksiyonun içine de dilediğiniz objeleri yerleştirebilirsiniz. Camların yoğun kullanımı sayesinde hepsi daha da ortaya çıkacaktır.
Siyah, gri ve biraz da beyazın kullanıldığı dekorasyonlar mekana daha karizmatik bir hava katarlar. Burada da bu monokrom etkinin şıklığı görülmekte. Köşeli formlar mekanın çizgilerini çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Gri duvarlar, zeminde kullanılan gri taşlar, mutfak tezgahının grilerine karşılık; rafların konstrüksiyonunda, pencere doğramalarında ve dolap kapaklarında siyah kullanılarak güzel bir denge yakalanmış. Yaklaşık 3 x 3 santimlik kutu profillerden tasarlanan metal raflar mekanın stilini belirleyen unsurlardan. Özellikle davlumbazın dahil olduğu raf sistemi o alanın daha bütün bir biçimde kalmasını sağlıyor. Arka duvardaki açık raf sistemi için de çok fazla bir şey söylemeye gerek yok, sadeliği ve şıklığıyla kendini ifade ediyor.
Farklı amaçlar için tasarlanmış ürünleri yeni fikirlerle başka amaçlarınız için kullanacağınız ürünler haline getirmek oldukça tercih edilen ve iyi sonuçlar veren bir yaklaşım. Özellikle eski objeleri dönüştürmek yaşam alanlarına farklı bir değer katıyor. Tabi ki malzeme olarak metalden oluşan ürünleri dönüştürmek bize hep daha çekici gelir. Geçmişte kullanılan ürünlerin bir çoğu metal kutularda bulunduğu için olsa gerek daha derin bir nostaljisi olduğunu hissederiz bu malzemeye karşı. Bu örnekte de kapaklı metal kutuların duvara monte edilmesiyle oluşturulan rafları görüyoruz. Aynı düzlemde bulunan iki kutu kitaplarınızı ve gereçlerinizi koyabileceğiniz bir baş ucu rafı olabilir mesela.
Kitaplık rafları için daha farklı bir işlevsellik çözümünü sunanlar dikkat çeker. Evinizde ya da çalıştığınız yerde farklı boyutlardaki kitapları kitaplığınıza yerleştirebilmeniz için standart tasarımlardan uzak durararak aynı konstrüksiyon içinde size daha fazla kullanma önerisi getiren yaklaşımlara yönelmek gerekir. ALP NUHOĞLU'nun elinden çıkan bu tasarım oldukça iyi düşünülmüş bir tasarım. İlk baktığımızda bazı raflarda neden boşluk olduğunu kavrayamıyoruz. Ancak dikkatli bakıldığında hiç bir boşluğun üst üste gelmediğiniz fark edince tasarımın amaçladığı işlevsellik daha anlamlı hale geliyor. Normal bir okuma kitabı boyutundaki kitapların sığabileceği bir yükseklikte olan raf yükseklikleri bu boşlukların birbiriyle dengesi sayesinde daha yüksek boyutlu kitaplarınızı da barındırabiliyor.
Mağazalara metalin dokusunu taşımak o ortamı dönüştüren bir dokunuş oluyor. Bu mağazada da sol tarafta askı sistemi olarak kullanılan tavandan aşağıya sarkan metal aksamların yanı sıra çerçeve içine alınmış ve böylelikle ayırt edilen bir duvarın önündeki raf çözümlemesi dikkat çekiyor. Bal peteğini andıran tasarım, bir araya getirilen altıgenlerden oluşuyor. İnce metal kullanımı sergilenecek ürünü öne çıkartıyor. Metal harici neredeyse hiç bir malzeme size bu incelikte ve sağlam bir konstrüksiyon elde edebilme şansını vermezdi. Bu anlamda dekoratif etkiyi güçlendiren bir raf tasarımı anlamındaiyi bir örnek olarak görülüyor. Daha fazla dekoratif seçenek için Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.