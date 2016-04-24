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Mimarisi ile büyüleyici bir villa

ümit atdağ ümit atdağ
Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Kırsal Evler
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Hollanda'nın benzersiz mimarisi ile yoğrulmuş evlere bir yenisini daha ekliyoruz. Volendam şehrinde yer alan bu benzersiz mimariye sahip villa tarzı ev geniş aileler için birebir.  Geniş bir ev çatısı üzerine oturtulmuş, uzak doğu çatı modeli biraz geniş olduğu için ilk bakışta korktutucu gelse de gözleriniz alıştığında mimari tasarımdaki harikalıkları, eşsiz güzellikleri izlemeye başlıyorsunuz. Aslı eski bir çiftlik evi olan bu bina  Mimar Decoussemaecker imzası taşıyor.  Bu evin inşasında çiftlik sahiplerinin tek isteği olan eşsiz bir güzelliğe sahip olması isteği, mimari tasarımın muhteşem görselliği ile sağlanmış. Ayrıca çatıya açılan yatay pencereler ile akşamları gök yüzüne ışık saçan bir uzay aracı gibi duruyor. Bu evi homify farkı ile gezmeye başlıyoruz.

Estetiğin kelime anlamı

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Kırsal Evler
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Hollandalı mimarların estetik anlayışları mimari eserlere yansıtıldığı için bu villa tarzı evde de benzer bir yansıma görmekteyiz. Miamri tasarımın yanı sıra görsel olarak estetik ve çekici bir ev tasarlayarak hayata geçirmeleri miamri alanda ne kadar ileri olduklarını gösterir. Geniş bir ev inşa ederek üzerine muhteşem güzellikte bir çatı oturtmak ve bu çatının görsel açıdan muhteşem olmasını sağlamışlar. yatay pencereler ile çatıda kullanılan koyu turkuaz rengi kiremitler evin uzaktan bakıldığından bir saray gibi görünmesini sağlamış.

Şık ve zarif antre

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Evin içine girdiğinizde sizi geniş ve çok büyük bir antre karşılıyor. Antre sonundan üst kata yükselen döner merdiven göl üzerinde dans eden bir kuğu gibi duruyor. Beyaz rengin tercih edilmesi ile bu açık antre daha geniş bir antre olarak karşımıza çıkıyor. Merdiven için tasarlanankorkuluk metal malzemeler kaullanılarak yapılmış ve beyaz alan içeirsinde zıt renkler tercih edilmiş ve zıt renklerin dekorasyonu yapılarak beyaz alanın vurgulayıcılığı ön plana çıkarılmış. Aydınlatma elemanıolarak çok zarif bir armatür tercih edilerek  antrenin muhteşem görünmesi sağlanmış.

Yemek salonu

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Minimalist Yemek Odası
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Antreyi geçip, sola döndüğünüzde karşınıza kalabalık bir aile için tasarlanmış olan yemek salonu çıkıyor. Yemek salonu 12 kişilik olarak düşünülmüş. Uzun bir yemek masası  ve on iki sandalye yemek salonuna uzunlamasına yerleştirilmiş. Masa ve sandalyeler  beyaz renk tercih edilmiş. Aydınlatma yine antre gibi şık ve zarif bir avize ile yapılmış. Duvarlar beyaz renklere boyanarak aralara tupla kaplamaları yerleştirilerek görsellik perçimlenmiş.

Oturma alanı

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Modern Oturma Odası
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Evin oturma odası da görkemli bir şekilde dekore edilmiş. Geniş bir alan içine bir oturma grubu yerleştirlmiş ve oturma grubunun karşısına bir televizyon yerleştşrşlerek oturma alanı şık bir şekilde dekore edilmiş.  Oturma grubu içerisine şık ve estetik bir orta masa yerleştrilerek oturma grubunun gçrselliği artırılmış. Renk kombinasyonunda diğer odalardan farklı olarak bej ve açık kahve rengi tonları tercihedilmiş.

Mutfak

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Minimalist Mutfak
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Evin mutfağı sade ve minimali,st düzende yapılmış. Beyaz renk tercih edilerek yoğunluklu olarak beyaz renkte dekoreasyon yapılmış.  Mutfak adası aynı zamanda bir yemek masası şeklinde tasarlanmış ve mutfağın görselliğinin yanında fonksiyonel olması da sağlanmış.  Aydınlatma mutfakta diğer odalardan farklı olarak  tavan içine gizlenmiş ve görsel açıdan da muhteşem bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Yatak odası

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Modern Banyo
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Evin yatak odası evin çatı  katına yapılmış. Bu sayede evin alt katlarında yer alan odalar ev sakinlerinin daha kolay kullanması için bırakılmış. Çok farklı ve estetik bir yatak tasarımı ile yatak odası modern bir yatak odası haline getirilmiş. Çatıya açılan pencere ile evin ve yatak odasının havalanması, gün ışığı alması sağlanmış.

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