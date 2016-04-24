Mimarisi ile büyüleyici bir villa

Hollanda'nın benzersiz mimarisi ile yoğrulmuş evlere bir yenisini daha ekliyoruz. Volendam şehrinde yer alan bu benzersiz mimariye sahip villa tarzı ev geniş aileler için birebir. Geniş bir ev çatısı üzerine oturtulmuş, uzak doğu çatı modeli biraz geniş olduğu için ilk bakışta korktutucu gelse de gözleriniz alıştığında mimari tasarımdaki harikalıkları, eşsiz güzellikleri izlemeye başlıyorsunuz. Aslı eski bir çiftlik evi olan bu bina Mimar Decoussemaecker imzası taşıyor. Bu evin inşasında çiftlik sahiplerinin tek isteği olan eşsiz bir güzelliğe sahip olması isteği, mimari tasarımın muhteşem görselliği ile sağlanmış. Ayrıca çatıya açılan yatay pencereler ile akşamları gök yüzüne ışık saçan bir uzay aracı gibi duruyor. Bu evi homify farkı ile gezmeye başlıyoruz.
Hollandalı mimarların estetik anlayışları mimari eserlere yansıtıldığı için bu villa tarzı evde de benzer bir yansıma görmekteyiz. Miamri tasarımın yanı sıra görsel olarak estetik ve çekici bir ev tasarlayarak hayata geçirmeleri miamri alanda ne kadar ileri olduklarını gösterir. Geniş bir ev inşa ederek üzerine muhteşem güzellikte bir çatı oturtmak ve bu çatının görsel açıdan muhteşem olmasını sağlamışlar. yatay pencereler ile çatıda kullanılan koyu turkuaz rengi kiremitler evin uzaktan bakıldığından bir saray gibi görünmesini sağlamış.
Evin içine girdiğinizde sizi geniş ve çok büyük bir antre karşılıyor. Antre sonundan üst kata yükselen döner merdiven göl üzerinde dans eden bir kuğu gibi duruyor. Beyaz rengin tercih edilmesi ile bu açık antre daha geniş bir antre olarak karşımıza çıkıyor. Merdiven için tasarlanankorkuluk metal malzemeler kaullanılarak yapılmış ve beyaz alan içeirsinde zıt renkler tercih edilmiş ve zıt renklerin dekorasyonu yapılarak beyaz alanın vurgulayıcılığı ön plana çıkarılmış. Aydınlatma elemanıolarak çok zarif bir armatür tercih edilerek antrenin muhteşem görünmesi sağlanmış.
Antreyi geçip, sola döndüğünüzde karşınıza kalabalık bir aile için tasarlanmış olan yemek salonu çıkıyor. Yemek salonu 12 kişilik olarak düşünülmüş. Uzun bir yemek masası ve on iki sandalye yemek salonuna uzunlamasına yerleştirilmiş. Masa ve sandalyeler beyaz renk tercih edilmiş. Aydınlatma yine antre gibi şık ve zarif bir avize ile yapılmış. Duvarlar beyaz renklere boyanarak aralara tupla kaplamaları yerleştirilerek görsellik perçimlenmiş.
Evin oturma odası da görkemli bir şekilde dekore edilmiş. Geniş bir alan içine bir oturma grubu yerleştirlmiş ve oturma grubunun karşısına bir televizyon yerleştşrşlerek oturma alanı şık bir şekilde dekore edilmiş. Oturma grubu içerisine şık ve estetik bir orta masa yerleştrilerek oturma grubunun gçrselliği artırılmış. Renk kombinasyonunda diğer odalardan farklı olarak bej ve açık kahve rengi tonları tercihedilmiş.
Evin mutfağı sade ve minimali,st düzende yapılmış. Beyaz renk tercih edilerek yoğunluklu olarak beyaz renkte dekoreasyon yapılmış. Mutfak adası aynı zamanda bir yemek masası şeklinde tasarlanmış ve mutfağın görselliğinin yanında fonksiyonel olması da sağlanmış. Aydınlatma mutfakta diğer odalardan farklı olarak tavan içine gizlenmiş ve görsel açıdan da muhteşem bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Evin yatak odası evin çatı katına yapılmış. Bu sayede evin alt katlarında yer alan odalar ev sakinlerinin daha kolay kullanması için bırakılmış. Çok farklı ve estetik bir yatak tasarımı ile yatak odası modern bir yatak odası haline getirilmiş. Çatıya açılan pencere ile evin ve yatak odasının havalanması, gün ışığı alması sağlanmış.