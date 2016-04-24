Mimarisi ile büyüleyici bir villa

Hollanda'nın benzersiz mimarisi ile yoğrulmuş evlere bir yenisini daha ekliyoruz. Volendam şehrinde yer alan bu benzersiz mimariye sahip villa tarzı ev geniş aileler için birebir. Geniş bir ev çatısı üzerine oturtulmuş, uzak doğu çatı modeli biraz geniş olduğu için ilk bakışta korktutucu gelse de gözleriniz alıştığında mimari tasarımdaki harikalıkları, eşsiz güzellikleri izlemeye başlıyorsunuz. Aslı eski bir çiftlik evi olan bu bina Mimar Decoussemaecker imzası taşıyor. Bu evin inşasında çiftlik sahiplerinin tek isteği olan eşsiz bir güzelliğe sahip olması isteği, mimari tasarımın muhteşem görselliği ile sağlanmış. Ayrıca çatıya açılan yatay pencereler ile akşamları gök yüzüne ışık saçan bir uzay aracı gibi duruyor. Bu evi homify farkı ile gezmeye başlıyoruz.