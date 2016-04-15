​Geleneksellik ve çağdaşlık bir arada

Kreative House şirketi kapsamında Mimar Hyderabad, bugün size Hintli köklerini muhafaza ederken aynı zamanda modern, ferah ve geniş bir evi inşa etmek için kolları sıvadı. Projenin tasarımında yer alan Mühendis Rao Someshwara, dairenin lüks ve konforunu yansıtmayı amaçlarken aynı zamanda ev sahiplerinin ve de konukların rahat edebileceği bir ortam sunmaya gayret etti. Bugünkü yazımızda sırasıyla birbirinden güzel dekore edilmiş odalara göz atarken projenin nasıl titizlikle hazırlandığına daha detaylı tanık olacağız. Yolculuk başlasın.
İlk olarak oturma odasından başlıyoruz. Bu oda ile yemek odası arasında duvar yerine ahşap bir paravan tercih edilmiş. Odanın dekorasyonunda renk paleti olarak koyu kahvelerden ve bej renginden karar kılınmış. Böylece yumuşak tonlarda sofistike bir tasarım sunulmuş. Malzeme olarak ise ahşap ile cam tercih edilerek şıklık arttırılmış. Dikkat edilirse ahşap korkuluğun hemen yanında ayrı bir bölme içinde beyaz çakıl taşları ile yeşil bitkiler ve bir bonsai ağacı bulunuyor. Yoğun oranda kullanılan ahşap da doğal bir malzeme olduğundan bitkilerle uyum sağlamış.
Oturma odasını daha yakından incelediğimizde kanepelerin tasarımında kullanılan eğri çizgilerden Hindistan esintisini hissedebiliyoruz. Dekorasyonun kalanı ise daha çağdaş bir estetiğe sahip olup modern ve geometrik şekillerden oluşuyor. Televizyon konsolunun arkasındaki koyu ahşap raflarda ev sahiplerine ait güzel anıları sergilemek için boş alan bırakılmış. Kanepe ve tekli koltuklar dar dahi olsa sayısı çok tutularak oturma problemi çözülmüş. Pencere önündeki bonsai ağacına uyumlu olarak salon içerisinde çeşitli bitkiler kullanılmış. Özellikle duvara dayalı ikili kanepeyi çevreleyen sarı çiçekler, koyu kahvelerin hakim olduğu dekorasyona canlılık katmış.
Yemek odasında tıpkı oturma odasında olduğu gibi ahşap ve cam malzeme kullanılmış. Oval bir şekle sahip cam masa her ne kadar basit görünse de dayandığı ahşap ile otantik tasarımlı sandalyeler yemek takımını benzersiz hale getirmiş. Bu etnik dokunuşlar yine Hint köklerini dekorasyonda hissettirmek için bilinçli olarak tercih edilmiş. Bu açıdan baktığımıza zaman açık mutfağı da görebiliyoruz. Mutfakta beyaz ve kahverengi renklerine uyumlu olarak granit malzeme kullanılmış. Son olarak modern modüler tasarımlı mutfak son derece cazip görünüyor.
Bu projenin tasarımında her ne kadar modern bir dekor tercih edilse de geleneksellikten vazgeçilmediğini söylemiştik. Fotoğrafta gördüğünüz bu köşe ise Hint kültürüne uygun olarak hazırlanmış bir alan.
Sıra yatak odasında… İlk olarak basit, gösterişsiz ve geleneksel bir yatak odası dekorasyonuyla karşı karşıyayız. Yatağın hemen arkasında bulunan panel üzerindeki beyaz şekiller odanın odak noktası denebilir. Bu çiçek figürlerine uygun olarak yatak nevresimi de çiçekli modellerden tercih edilmiş. Depolama ihtiyacını karşılamak için duvara gömülü dolaplar kullanılmış. Dikkat edilirse dolapların bitimine oldukça alçak ama bir o kadar geniş çekmeceleri fark edebilirsiniz. Bu detay da her yatak odasında rastlamayacağınız bir özellik.
Dairenin ikinci yatak odası ise evin karakterine uygun olarak bu defa daha çağdaş bir çizgide ilerliyor. Evin genelinde olduğu üzere bu oda da griler ve bejler dışında renk kullanılmamış. Ancak aydınlatmada kullanılan mavi ışıklar bir hayli dikkat çekici.
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