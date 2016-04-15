​Geleneksellik ve çağdaşlık bir arada

İlk olarak oturma odasından başlıyoruz. Bu oda ile yemek odası arasında duvar yerine ahşap bir paravan tercih edilmiş. Odanın dekorasyonunda renk paleti olarak koyu kahvelerden ve bej renginden karar kılınmış. Böylece yumuşak tonlarda sofistike bir tasarım sunulmuş. Malzeme olarak ise ahşap ile cam tercih edilerek şıklık arttırılmış. Dikkat edilirse ahşap korkuluğun hemen yanında ayrı bir bölme içinde beyaz çakıl taşları ile yeşil bitkiler ve bir bonsai ağacı bulunuyor. Yoğun oranda kullanılan ahşap da doğal bir malzeme olduğundan bitkilerle uyum sağlamış.