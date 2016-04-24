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Bir evin büyüleyici güzelliği

ümit atdağ ümit atdağ
Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
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Bugün dikkatli bir çalışma ile tamamen özgünleştirilmiş  ve fonksiyonel bir karaktere büründürülmüş bir evi ziyaret ediyoruz.  Bahia kentinin kalbinde yer alan bu ev,  bir reform projesi olarak tanımlanabilir. Bu proje kapsamında ev yeni bir ev haline getirilerek görsel ve zevkli bir eve dönüştürülmüş.  Görsel açıdan zengin bir şekilde dekore edilen bu ev aynı zamanda minimalist dekorasyon düşüncesi doğrultusunda dekore edilerek güzelliğini pekiştirmiş ve aynı zamanda sade bir düzende dekore edilmiş.  Toplamda 200 metre kare alan üzerine kurulu olan bu ev, eski bir mahalle evi iken yenilenme projesi ile adeta evin çevresinde yer alan köşklere benzemiş. Ev dekorasyonunda kullanılan ahşap kaplamalar, doğal malzemeler evin aynı zamanda doğal kalmasını sağlamış. Turkuaz renk bir çok alanda tercih edilerek yaratıcı bir görsellik oluşturulmuş.  Argollo Martins tarafından hayata geçirilen bu proje bir mimarın ne kadar yaratıcı olabileceğini ve tutkularını bizlere gösteriyor.

Mükemmellik ve zarafet

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Evin ön köşesi bahçeye baktığı için açık bir mutfak şeklinde dekore edilmiş ve keyifli aile yemeklerinin yenileceği bir yemek salonu olarak düşünülmüş. Aynı zamanda evin açık mutfağı evin dışında zaman geçirmek için de ideal bir alan olarak tasarlanmış.  Evin genel dekorasyonu ahşabın doğallığı üzerine kurgulandığı için koyu renk ahşap kaplamalar tüm kolonları kaplamış. Zemin ise aydınlık olması açısından açık renk mermer ile kaplanarak estetik bir veranda ortaya çıkarılmış. Duvarlar zeminle benzer tonlarda boyanmış, küçük bir televizyon eklenerek mutfak ve yemek  alanının dekorasyonu tamamlanmış.

Yakından inceleyelim

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Evin veranda olarak yapılan alanını yakından incelediğimizde evin içindeki mutfağın bir benzerinin buraya yapıldığını görüyoruz. Rahat, geniş, işlevsel ve konforlu bir mutfak yapılarak bu alanın  yemek ve barbekü ziyafetleri için ideal bir alan olması sağlanmış.  Bu alan evin tüm eğlence alanı olarak da tasarlanmış. Televizyon , çocukların zaman geçirmelerini sağlamak, yemek esnasında ilgi çekmek amacıyla yerleştirilmiş. Her mutfakta olduğu gibi duvar dekorasyonu da düşünülmüş ve çerçevelerin duvara bir çiçek motifi şeklinde yerleştirilmesi ile dekorasyon tamamlanmış.

Zarif yemek masası

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Bu mutfağa biraz daha yakından baktığımızda estetik ve şık bir cam yemek masası olduğunu görüyoruz. Yemek masası yuvarlak ve sekiz kişilik tercih edilerek kalabalık bir misafir grubunu iyi bir şekilde ağırlamanın imkanı sağlanmış.  Hasır sandalyeler ve cam yemek masası mutfak alanını doldurarak hem minimalist hem de mutfağın dolu dolu görünmesini sağlamış.

Detaylar

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Mutfağa farklı bir açıdan baktığınızda tüm detaylar ortaya çıkıyor. Dekoratif bir mutfak rafı yerleştirilerek mutfak içinde depolama alanı sorunu çözülmüş. Yemek masası üzerine bir çanak içine çiçekler yerleştirilerek  dekoratif süslemeler yapılmış.

Ferah ve iç açıcı havuz

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Mutfağın köşesi bahçe ile havuzun kesişiminde yer alıyor. Mutfaktan baktığınızda karşınızda ferah ve iç açıcı bir havuz  ile yeşil ve rengarenk bir bahçe duruyor. Her anlamda muhteşem bir güzelliği bulunan bu mutfakta yemek yapmak ve yemek yemek başlı başlına bir keyif.

Tropikal bahçe

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Farklı bir bakış açısı ile baktığınızda  Mutfağın karşısında bir yanda estetik ve şık bir havuz bir yanda ise tropikal bir bahçe görüyorsunuz. Bahçe tamamen Ekvator ülkesinin iklimine özgü ağaçlardan ve bitkilerden meydana geldiği için ev sanki tropikal bir bahçenin ortasında yer alıyormuş hissi veriyor.

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