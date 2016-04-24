Bir evin büyüleyici güzelliği

Bugün dikkatli bir çalışma ile tamamen özgünleştirilmiş ve fonksiyonel bir karaktere büründürülmüş bir evi ziyaret ediyoruz. Bahia kentinin kalbinde yer alan bu ev, bir reform projesi olarak tanımlanabilir. Bu proje kapsamında ev yeni bir ev haline getirilerek görsel ve zevkli bir eve dönüştürülmüş. Görsel açıdan zengin bir şekilde dekore edilen bu ev aynı zamanda minimalist dekorasyon düşüncesi doğrultusunda dekore edilerek güzelliğini pekiştirmiş ve aynı zamanda sade bir düzende dekore edilmiş. Toplamda 200 metre kare alan üzerine kurulu olan bu ev, eski bir mahalle evi iken yenilenme projesi ile adeta evin çevresinde yer alan köşklere benzemiş. Ev dekorasyonunda kullanılan ahşap kaplamalar, doğal malzemeler evin aynı zamanda doğal kalmasını sağlamış. Turkuaz renk bir çok alanda tercih edilerek yaratıcı bir görsellik oluşturulmuş. Argollo Martins tarafından hayata geçirilen bu proje bir mimarın ne kadar yaratıcı olabileceğini ve tutkularını bizlere gösteriyor.