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Birbirinden güzel teras dekorasyonları

ümit atdağ ümit atdağ
homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
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Evinizin çatısında veya üst katında geniş ve açık bir alanınız var ise bu alanı teras şeklinde dekore ederek yaşanılabilir, dinlenme ve keyif alanı haline getirebilirsiniz. Bu alan sizi şehrin stresinden, yeşil alan arama derdinden, evin içinde rahat hareket edecek alan bulamama sıkıntısından kurtaracaktır. Terasınızı; biraz sevgi, biraz emek, biraz da sıkı çalışarak ideal bir teras haline getirebilirsiniz. Bir teras dekorasyonu yaparken öncelikle çatı örtüsünü mutlaka yapmalısınız. Çatı örtüsünü yapmadığınızda güneşin yakıcı etkisi ile karşı karşıya kalacaksınız demektir. Homify bu konuda sıkıntı yaşamamanız için homify sizler için ideal teras dekorasyonlarını bir araya getirerek  terasınızın daha keyifli bir teras olmasını sağlıyor. Bu teras dekorasyon örnekleri ve detaylarını iyi bir şekilde analiz ederek teras alanının görsel açıdan şık ve zarif olmasını sağlayabilirsiniz.

Pergole tasarlayın

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Evin teras alanı, geniş ve üzeri açık bir alan olduğu için mutlaka bir pergoleye ihtiyaç vardır. Pergole güneş ışıklarını tutarak sizi koruyacak ve aynı zamanda terasın şık bir şekilde dekore edilmesine katlı sağlayacaktır.  Bu nedenle terasının geometrik şekline göre bir pergole tasarlamanız gereklidir. Örnek resimde terasa çıkış kapısının yanında yer alan bölümün üstü ahşap plaka ile kapatılarak arzu edilen alan yaratılmış.  Terasın kenarı yeşil bitkiler için ayrılarak terasın süslenmesi ve doğal olması sağlanmış. Teras zemini açık tonlarda seçilerek keyifli bir teras ortaya çıkarılmış.

Yemek terası

homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Terasınızı bir yemek yeme alanı olarak da dekore edebilirsiniz. Üst örtüsünü yaptıktan sonra bir yemek masası ve sandalye takımı ekleyerek bu alanı bir yemek salonu haline getirebilir, misafirlerinizi ve ailenizi bu terasta ağırlayabilirsiniz. Örnek resimde evin giriş kısmı üst örtü ile örtülmüş ve şık bir yemek masası, zemin kaplamaları, bahçe duvarı  ile muhteşem bir teras oluşturulmuş.

Ahşabın doğallığı

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Eviniz bir dağ eteğinde yer alıyor ise  resimdeki gibi geniş ve estetik açıdan insanları hayran bırakan bir teras yapabilirsiniz. Örnek resimde geniş bir alan üzerine kurulu olan teras tamamen doğal ahşaplar tercih edilerek kurulmuş ve koyu kestane rengi ile muhteşem bir görselliğe kavuşturulmuş. Üst örtü de aynı ahşaptan yapıldığı için ortaya resimdeki gibi muhteşem bir teras çıkarılmış.

Küçük teraslar

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo Modern Balkon, Veranda & Teras
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

Şehrin trafik evin gürültüsündan uzak, şehrin dışında bir eviniz var ise teras alanı mutlaka oluşturmalısınız. teras için küçük bir alan da olsa şık bir dekorasyon ile evinizi görsel açıdan tamamlamalı ve kendiniz için bir dinlenme alanı yapmalısınız. örnek resimde küçük bir terasın ne kadar şık ve zarif bir şekilde dekor edilebileceğini görüyorsunuz. 

Kat terası

Proyecto Terraza Departamento Oriana, Sandra Molina Sandra Molina Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

eviniz bir apartmanın 5. katında yer alıyor ise  kat terası yaparak eviniz için ideal teras uygulamasını yapmış olursunuz. Balkon olarak kullandığınız alanın üzerine özel bir örtü çalışması yaparak kapatabilir, şık teras mobilyaları tercih ederek evinizin genel konsepti ile uyumlu bir dekorasyon sonrasında evinizi daha görsel hale getirebilirsiniz.

Sosyal alan

Town Houses Zibatá, Tectónico Tectónico Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Evinizin çatısında bir teras yapacaksanız bu alanı bir sosyal alan olarak dekore edebilirsiniz. Bir yemek masası eşliğinde bir tv ünitesi, kanepe veya oturma grubu ile eviniz gibi dekore edebilir ve yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz. Açılıp kapanabilen bir çatı örtüsü ile mevsimine göre güneşten yararlanabileceğiniz bir terasınız olmuş olacaktır.

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