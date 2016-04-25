Doğal renklerin kullanıldığı şık dekorasyonlar

Bahar yaklaşması ile evlerimizde daha canlı ve daha doğal renklerin yer alması evlerimizin daha ferah ve daha doğal olmasını sağlamakla birlikte doğal bir aydınlatma yapılmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle bahar aylarında evimizin ferah bir konsepte sahip olması için doğal olan renkleri tercih etmek ve dekorasyonu doğal renklerin yoğun olarak kullanıldığı bir dekorasyon haline getirmek bizler için yaşanabilir ve keyif alınabilir evlere sahip olmak adına önemli olmaktadır. Rahatlatıcı ve zarif bir dekorasyon ile dekore edilen örnek bir projeyi ziyaret etmek için Fransa'nın Lorient bölgesine gidiyoruz. Renkleri, geniş pencereleri, estetik ve şık dizaynı ile çevresindeki evlere örnek bir dekorasyona sahip olan bu ev aynı zamanda bahar mevsiminin renklerine özgü renkler ile dekore edilmiştir. Evin bütün bölümleri genel dekorasyon fikrine uygun olacak şekilde dekore edilerek bir bütünlük sağlanmış.