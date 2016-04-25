Doğal renklerin kullanıldığı şık dekorasyonlar

Bahar yaklaşması ile evlerimizde daha canlı ve daha doğal renklerin yer alması evlerimizin daha ferah ve daha doğal olmasını sağlamakla birlikte doğal bir aydınlatma yapılmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle bahar aylarında evimizin ferah bir konsepte sahip olması için doğal olan renkleri tercih etmek ve dekorasyonu doğal renklerin yoğun olarak kullanıldığı bir dekorasyon haline getirmek bizler için yaşanabilir ve keyif alınabilir evlere sahip olmak adına önemli olmaktadır. Rahatlatıcı ve zarif bir dekorasyon ile dekore edilen örnek bir projeyi ziyaret etmek için Fransa'nın Lorient bölgesine gidiyoruz. Renkleri, geniş pencereleri, estetik ve şık dizaynı ile çevresindeki evlere örnek bir dekorasyona sahip olan bu ev aynı zamanda bahar mevsiminin renklerine özgü renkler ile dekore edilmiştir. Evin bütün bölümleri genel dekorasyon fikrine uygun olacak şekilde dekore edilerek bir bütünlük sağlanmış.
Ev iki katlı olarak tasarlandığı için her iki katta da yaşam alanı oluşturulmuş. Güçlü bir şekilde iç mekan aydınlatmalarının doğal olması sağlanmış. Geri kalan dekorasyon hem basit bir şekilde dekore edilmiş hem de zarif ve şık olmasına özen gösterilmiş. Zemin kaplamasından masa ve sandalyelere kadar ahşap özellikli malzemeler tercih edilerek doğal bir dekorasyon olması sağlanmış. Renk tercihleri ahşap rengi ve krem ile gri arası renkler olarak tercih edilerek genel dekorasyonun doğal renklere sahip olması sağlanmış. Dekorasyon doğal bir düşünceye dayansa da modern olmasına da özen gösterilerek yaşam alanları daha keyifli bir alan haline getirilmiş.
Oturma odası arkasında mutfak alanı tasarlanmış ve amerikan tarzı bir mutfak konsepti düşünülmüş. Odanın arkasından başlayarak siyah ve beyaz renklerin kombinasyonu ile zıt renklerin dekorasyonu yapılarak mutfağın oturma odası içinde doğal bir sınırı olması sağlanmış. Mutfak alanından oturma odasına doğru geldiğinizde ahşap ve eskitilmiş bir yemek masası tercih edilmiş ve mutfağın doğal bir dekorasyona sahip olması sağlanmış. Tavanda kirişler eskitilmiş kütüklerden yapılarak oda içinde doğallık pekiştirilmiş.
Yatak odası, diğer alanlardan farklı olarak çok renkli bir dekorasyon ile güzelleştirilmiş. Zemin kaplaması, yatak örtüsü, perdeler, duvarlar ve tavan farklı renklere boyanarak görsel açıdan daha şık olması sağlanmış. Ayrıca yatak odasından bahçeye açılan pencere ve kapılar yatak odasının doğallığını artırmış.
Ebeveyn banyosu oldukça sade bir düzene sahip olacak şekilde dekore edilmiş. Ahşap malzemeler banyoda da oldukça yoğun kullanılmış ve banyonun doğallığının artması sağlanmış. Aynalar ve duş kabini ile yansıtma sağlanarak banyonun daha aydınlık olması sağlanmış. Ahşaplar doğal vernik ile cilalanarak parlak olması sağlanmış.
Üst katta diğer yatak odası yer alıyor. Yatak odası alt kattaki ile aynı düşünce de dekore edilmiş ve dekorasyonun doğallığı korunarak ekstra olarak komidin ve ahşap masa ve sandalye konulmuş. Doğal bir dekorasyon yapılmak istenildiği için burada da ahşap yoğun olarak kullanılmış ve doğallık perçimlenmiş.
Evin ikinci banyosu üst katta yer alıyor. Üst kat banyosu alt kattakine göre farklı bir dekorasyona sahip. Seramik lavabolar, ayna çerçeveleri ve aydınlatma tasarımı daha modern ve daha aydınlık olacak şekilde tercih edilmiş. Ayrıca üst kat banyosu daha samimi ve daha sıcak bir şekilde dekore edilerek cezbedici bir güzelliğe sahip hale getirilmiş.