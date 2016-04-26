Ahşap evin doğallığı ve şık dekorasyonu

Evinizin daha doğal bir dekorasyona sahip olmasını, daha ferah bir havaya sahip olarak sizi rahatlatmasını istiyorsanız evinizin inşaat malzemesi olarak ahşabı ve ağacı tercih etmeniz gereklidir. Ahşap ve ağaç orijinal hali ile doğallığı yansıtan ve insanları ferahlatarak daha sıcak bir yaşam alanına sahip olmasını sağladıkları için bütün dekorasyonlarda bir şekilde kullanılırlar. Bu projede de doğallığı sonuna kadar yaşamak adına evin her alanında ahşap ve kestane ağacı kullanılmış. Ev, tamamen ahşap malzemelerden inşa edilmiş ve iç dekorasyonda da tamamen ahşap kullanılarak hem minimalsit ve tek renk olarak yapılmış hem de doğal olması açısından avantaj sağlamış. Tüm kirişler, kolonlar, duvarlar ve raflar ahşap malzemeden yapılarak ev sakinlerinin sağlığı açısından konfor hissini ve ferahlık hissini artırmış. Domenico Mazza tarafından tasarlanan bu ev önceleri insanlar için alay konusu olmuş olsa da ev inşa edilmeye başlandıktan sonra insanların ilgisini çekmeyi başarmış. Homify bu doğal evi gezmeniz amacıyla sizi bu gün İtalya'ya götürüyor.