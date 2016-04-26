Ahşap evin doğallığı ve şık dekorasyonu

Evinizin daha doğal bir dekorasyona sahip olmasını, daha ferah bir havaya sahip olarak sizi rahatlatmasını istiyorsanız evinizin inşaat malzemesi olarak ahşabı ve ağacı tercih etmeniz gereklidir. Ahşap ve ağaç orijinal hali ile doğallığı yansıtan ve insanları ferahlatarak daha sıcak bir yaşam alanına sahip olmasını sağladıkları için bütün dekorasyonlarda bir şekilde kullanılırlar. Bu projede de doğallığı sonuna kadar yaşamak adına evin her alanında ahşap ve kestane ağacı kullanılmış. Ev, tamamen ahşap malzemelerden inşa edilmiş ve iç dekorasyonda da tamamen ahşap kullanılarak hem minimalsit ve tek renk olarak yapılmış hem de doğal olması açısından avantaj sağlamış. Tüm kirişler, kolonlar, duvarlar ve raflar ahşap malzemeden yapılarak ev sakinlerinin sağlığı açısından konfor hissini ve ferahlık hissini artırmış. Domenico Mazza tarafından tasarlanan bu ev önceleri insanlar için alay konusu olmuş olsa da ev inşa edilmeye başlandıktan sonra insanların ilgisini çekmeyi başarmış. Homify bu doğal evi gezmeniz amacıyla sizi bu gün İtalya'ya götürüyor.
Evin girişini geçtikten sonra karşınıza çıkan geniş alan oturma odası olarak dekore edilmiş. Ahşap kirişler altında ahşap zemin üzerinde ahşap mobilyalar kullanılarak yapılan oturma odası dekorasyonu görenleri kendisine hayran bırakıyor. Oturma odası içinde aynı zamanda bir mutfak dekorasyonu da yapılarak açık mutfak konsepti oluşturulmuş. Böylelikle mutfak için ayrı bir oda ayırmak zorunda kalınmamış. Renk olarak ahşabın doğal rengi tercih edildiği için oturma odası oldukça doğal bir havaya bürünmüş.
Evin geniş alanı oturma odası olarak dekore edilmiş ve mutfak oturma odası içine yerleştirildiği için yemek odası da mutfağın kenarında olacak şekilde dekore edilmiş. Ahşap bir yemek masası ile renkli sandalyeler kullanılarak yemek odası şeklinde dekore edilen bu alan renkli sandalyeler sayesinde doğal bir sınır alanı olmuş. Mutfak tezgahı da ahşap malzemelerden yapılmış olduğu için evin doğallığından ödün verilmemiş.
ev içerisinde bir adet ebeveyn ve bir adet çocuk yatak odası yer alıyor. Çocuklar için ahşap kullanılarak iki katlı bir ranza yapılmış ve evin genel dekorasyonu, doğallığı ile uyumlu olması sağlanmış. Ahşap ranzalar için ahşap bir merdiven yapılarak uyumluluk bozulmamış. Ranza altına ise depolama alanı olarak çekmeceler yapılmış. Bu sayede ranzanın fonksiyonel olması sağlanarak yatak odasının daha az yer kaplayarak işlevsel bir yatak odası şeklinde dekore edilmesi sağlanmış.
Evin banyosu da doğal olması için ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiş. Bütün dolaplar, raflar tamamen ahşaptan yapıldığı için banyo oldukça doğal bir banyo haline getirilmiş. Bu konsepti ile evin geri kalanının tutarlı olması sağlanarak evin doğallığı korunmuş.
odalar arsı geçişi sağlayan holün görsel ve şık olması amacıyla bir aydınlatma oyunu yapılmış ve tavanın bir gökyüzü gibi ışıl ışıl olması sağlanmış. Her alan ahşap olduğu için buradaki ahşap duvarlar beyaz renge boyanarak holün ışık almayan taraflarının daha aydınlık olması sağlanmış.
Evin en son ziyaret ettiğimiz odası yatak odası oluyor. dinlenme ve rahatlama için dizayn edilen yatak odası renkli bir şekilde dekore edilerek evin geri kalan alanlarından farklı bir görselliğe sahip olması sağlanmış. Özel bir ahşap yatak başlığı ve niş alanı yapılarak yatak odasının özel bir alan olması sağlanmış. aydınlatması da yatak odasına özgü bir aydınlatma şeklinde yapılarak yatak odasının şık ve zarif bir yatak odası olması sağlanmış.