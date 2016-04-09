Mutfağınızın havasını değiştirecek 10 parlak fikir

Ev dekorasyonunun belki de üzerine en çok düşünülen alanı mutfaklardır. Hem planlanması gereken çok fazla özelliği olduğundan hem ustalık gerektirecek detaylar barındırdığından hem de evin en sık kullanılan alanlarından biri olduğundan, dekorasyonuna son derece önem verilir. Yeni ev dekorasyonuna başlayanlar genelde hazır tasarım mutfaklar seçerek bu zorlu işi biraz olsun hafifletiyorlar ancak mutfağının her detayını özenle planlayanlar da yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonuna yeni başlıyorsanız çizeceğiniz yol haritası için fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel mutfak tasarımları eşliğinde mutfağınızın havasını değiştirecek fikirler vereceğiz. Bu öneriler sayesinde dekorasyonunuz hakkında birçok soru işaretine çözüm bulabilirsiniz.
Country, İskandinav ve Rustik gibi stillerde neredeyse ana unsur olarak kullanılan mutfak adaları modern mutfak tasarımının da baş tacı oluyor. Daha kullanışlı ve daha fazla depolama – uygulama alanı sunan mutfaklar için mutfak adalarını mutlaka değerlendirin. Eğer mutfağınızda ada oluşturmak için yeterli bir genişlik varsa hiç düşünmeden tasarıma ekletebilirsiniz.
Eğer geniş ve gün ışığından en iyi şekilde faydalanan bir mutfağınız varsa ve koyu renk dekorasyonu seviyorsanız bu örnek tasarım tam size göre olabilir. Siyah, kahverengi, bordo ve lacivert gibi koyu ve doygun renkler dekorasyonlara modern bir güzellik katsa da kullanımı biraz risklidir. Işık almayan, dar bir mekan koyu renk dekorasyonla boğucu bir odaya dönüşebilir. Bu nedenle koyu renk dekorasyon yapmayı planlıyorsanız öncelikle mutfağınızın buna uygun özellikte olmasına dikkat etmelisiniz. Küçük bir mutfağınız varsa ve renk konusunda kararsızlık yaşıyorsanız “Küçük mutfaklar için en uygun dekorasyon renkleri nelerdir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Beyaz renk dekorasyon her genişlikte alan için uygulanabilir çünkü alanı daraltma, havasız bir görüntü kazandırma gibi dezavantajlardan oldukça uzaktır. Aksine ışığı kusursuz şekilde yansıtabildiği için ferah bir mutfağın sırrıdır. Olduğundan daha geniş görünen, iyi aydınlanan, ferah ve kullanışlı bir mutfak dekorasyonu için siz de beyaz renkten faydalanabilirsiniz. Bu dekorasyonda beyaz fon ve beyaz mutfak ekipmanlarının ahşap detaylar ile uyumlu bir şekilde birleştirildiğini görebilirsiniz. Plano Mimarlık tarafından tasarlanan bu göz alıcı mutfak hem şık hem de son derece fonksiyonel.
Kullanışlı bir mutfak dekorasyonunun sırlarından birisi de doğru ve çok yönlü ışıklandırmadır. Mutfak yalnızca yemek yapılan bir oda değildir. Aynı zamanda yemek yerken, dinlenirken, kahve molası verirken hatta misafir ağırlarken bile mutfaklarımızı kullanabiliyoruz. Bu nedenle mutfak dekorasyonunun bütün bu amaçlara uygun şekilde ışıklandırılması gerekir. Başarılı bir mutfak dekorasyonunun, tezgah üstü görev aydınlatmaları, masa üstü ambiyans aydınlatmaları, tavan aydınlatması, dolap ve raflarda spot aydınlatmalar gibi birçok farklı ışıklandırma alternatifi barındırması gerekir.
Mutfak dekorasyonunda sık kullanılan bazı materyalleri tema haline getirerek farklı ve şık bir tasarım yaratabilirsiniz. Örneğin mutfaklarda, ahşap dolap, masa sandalye ve tezgah gibi detaylara sıkça rastlıyorsunuzdur. Peki bu ahşap detaylandırmayı bir tema halinde uyguladığınızı düşünün. Yani ana ögesinin ahşap olduğu ve diğer bütün detayların ahşap malzeme ile uyumu etrafında şekillendiği bir mutfak dekorasyonu muhteşem olmaz mıydı?
Aynı temayı ahşap ile değil metal malzeme ile de sağlayabilirsiniz. Daha endüstriyel bir mutfak dekorasyonu hayal ediyorsanız ve pırıl pırıl parlayan pürüzsüz yüzeyler ilginizi çekiyorsa metal temalı mutfaklar tam size göre olabilir. Bu dekorasyonda olduğu gibi birçok detayında metal ve cam malzemelerin kullanıldığı dekorasyonlar şıklığı ve ferahlığı ile göz alıyor.
Mutfak dekorasyonunuzu hangi stil ve temaya göre şekillendirirseniz şekillendirin ufak ve farklı bir duvar dekorasyonu tüm biçimi değiştirebilir. Bu mutfaktaki tuğla duvarın yaptığı gibi. Mutfağınızın bir köşesini tuğla duvar dekorasyonu ile süsleyerek akılda kalan ve son derece şık bir dekorasyon yaratabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda bir klasik olarak bilinse de mermer ve granit tezgahlar en modern tasarımların bile dikkat çeken ögeleri olabiliyorlar. Eğer siz de mermer ve granit tezgahların sağlamlığından ve dayanıklılığından vazgeçemiyorsanız, hangi stil olursa olsun dekorasyonunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle ahşap ile muhteşem bir uyum yakalan bu malzemeler yeni nesil mutfaklarda da şıklığın tanımı oluyor.
Bazı mutfak dekorasyonlarının çok fazla bir özelliği olmasa da kullanılan renk ve aksesuarlarla muhteşem bir stil oluşturabiliyorlar, ve sadece bu stil sayesinde göz doldurabiliyorlar. Eğer siz de mutfağınızda stili ve şıklığı ön planda tutuyorsanız bu örnekteki açık mutfak dekorasyonundan ilham alabilirsiniz.
Yemek odası ile yan yana bulunan mutfağa yuvarlak bir pencere açarak sıra dışı bir tasarım oluşturmak kimin aklına gelirdi ki? Eğer siz de dekorasyonlarınızda buna benzer dikkat çekici detaylar istiyorsanız dekoratörünüzden evin mimari özelliklerini şöyle bir gözden geçirmesini isteyebilirsiniz. Belki sizin mutfağınızdan çok daha sıra dışı özellikler çıkacaktır.