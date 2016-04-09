Mutfağınızın havasını değiştirecek 10 parlak fikir

Ev dekorasyonunun belki de üzerine en çok düşünülen alanı mutfaklardır. Hem planlanması gereken çok fazla özelliği olduğundan hem ustalık gerektirecek detaylar barındırdığından hem de evin en sık kullanılan alanlarından biri olduğundan, dekorasyonuna son derece önem verilir. Yeni ev dekorasyonuna başlayanlar genelde hazır tasarım mutfaklar seçerek bu zorlu işi biraz olsun hafifletiyorlar ancak mutfağının her detayını özenle planlayanlar da yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonuna yeni başlıyorsanız çizeceğiniz yol haritası için fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel mutfak tasarımları eşliğinde mutfağınızın havasını değiştirecek fikirler vereceğiz. Bu öneriler sayesinde dekorasyonunuz hakkında birçok soru işaretine çözüm bulabilirsiniz.